В МВД Германии подтвердили, что наезд автомобиля на группу людей в Мюнстере не являл терактом
Во всяком случае, силовикам не удалось найти этому никаких подтверждений. Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что преступник действовал один. По словам главного полицейского ФРГ, абсолютной безопасности не бывает.
В результате субботнего инцидента погибли три человека, включая злоумышленника, 20 человек пострадали.
Как отметил министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Херберт Ройль, нет никаких данных, «которые говорили бы о том, что имел место исламистский мотив».
Накануне 48-летний житель Мюнстера Йенс Р., по некоторым данным — с психическими отклонениями — направил машину в группу людей. Этот человек оказался фигурантом четырех дел и ранее знаком правоохранительным органам. Ранее к нему были вопросы по поводу угроз, нанесении ущерба, ДТП и мошенничества. После наезда он покончил с собой.
Шестеро людей пострадавших в результате совершенного накануне наезда по-прежнему остаются в больницах с тяжелыми травмами, однако их жизни уже ничего не угрожает.
Комментарии2
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velbkeirf1 08 апреля 2018 | 18:20
По словам главного полицейского ФРГ, абсолютной безопасности не бывает\\\\\\\\\\\
ну это понятно иных уж нет а те далече и застрелился Йенс Р похоже до того как сел в машину
ugiazov 08 апреля 2018 | 18:32
Но писали же про его связь с исламистами.