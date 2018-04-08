Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь уже вскоре могут переехать из Великобритании в США под новыми именами

Между тем племянница бывшего разведчика утверждает, что её двоюродная сестра хочет вернуться в Россию.

О том, что Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, вероятно, предстоит начать новую жизнь: сменить паспорта и страну проживания, пишет газета The Sunday Times. Переговоры об этом сотрудники MI6 провели со своими американскими коллегами. Отравленным в Солсбери бывшему полковнику ГРУ и его дочери собираются предложить участие в программе защиты. Британские власти таким образом хотят предотвратить новые попытки убийства покушения. Среди возможных вариантов нового места жительства Скрипалей английская пресса называет Австралию, Канаду и Новую Зеландию. Однако наиболее «очевидным» знакомый с ситуацией источник газеты в разведке назвал переезд разведчика и его дочери в США. «Там будет меньше возможностей их убить», — пояснил собеседник The Sunday Times.

Накануне Сергей Скрипаль вслед за своей дочерью пришел в сознание. Оба они вскоре начнут общаться со следователями, которые ведут дело об отравлении. Юлия Скрипаль уже отклонила запрос российского посольства в Лондоне по поводу предоставления консульской поддержки её отцу. Этот шаг, — пишет The Sunday Times, — убедил британские власти в том, что дочь разведчика может навсегда переехать на Запад. При этом племянница Сергея Скрипаля Виктория уверена в том, что ее двоюродная сестра не намерена окончательно разрывать связи с Россией. «Тут у неё собака, своя жизнь, работа и возлюбленный», — цитирует родственницу газета The Daily Telegraph.

Собеседница издания утверждает, что хотела бы посетить Скотланд-Ярд и дать некие объяснения. В том случае, если силовиками они интересны. Виктория Скрипаль добавила, что уже завтра подаст новое заявление на получение британской визы. В предыдущий раз в выдаче документа ей отказали. Посольство объяснило это тем, что у женщины недостаточно высокий уровень дохода для поездки в Великобританию. Кроме того, у дипломатов нет уверенности в том, что дочь Скрипаля хочет видеть свою родственницу.

Посол России в Великобритании, тем временем, хочет услышать от главы британского МИДа Бориса Джонсона оценку обострения отношений между двумя странами, — об этом говорится в сообщении на сайте посольства.