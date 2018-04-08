Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь уже вскоре могут переехать из Великобритании в США под новыми именами
Между тем племянница бывшего разведчика утверждает, что её двоюродная сестра хочет вернуться в Россию.
О том, что Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, вероятно, предстоит начать новую жизнь: сменить паспорта и страну проживания, пишет газета The Sunday Times. Переговоры об этом сотрудники MI6 провели со своими американскими коллегами. Отравленным в Солсбери бывшему полковнику ГРУ и его дочери собираются предложить участие в программе защиты. Британские власти таким образом хотят предотвратить новые попытки убийства покушения. Среди возможных вариантов нового места жительства Скрипалей английская пресса называет Австралию, Канаду и Новую Зеландию. Однако наиболее «очевидным» знакомый с ситуацией источник газеты в разведке назвал переезд разведчика и его дочери в США. «Там будет меньше возможностей их убить», — пояснил собеседник The Sunday Times.
Накануне Сергей Скрипаль вслед за своей дочерью пришел в сознание. Оба они вскоре начнут общаться со следователями, которые ведут дело об отравлении. Юлия Скрипаль уже отклонила запрос российского посольства в Лондоне по поводу предоставления консульской поддержки её отцу. Этот шаг, — пишет The Sunday Times, — убедил британские власти в том, что дочь разведчика может навсегда переехать на Запад. При этом племянница Сергея Скрипаля Виктория уверена в том, что ее двоюродная сестра не намерена окончательно разрывать связи с Россией. «Тут у неё собака, своя жизнь, работа и возлюбленный», — цитирует родственницу газета The Daily Telegraph.
Собеседница издания утверждает, что хотела бы посетить Скотланд-Ярд и дать некие объяснения. В том случае, если силовиками они интересны. Виктория Скрипаль добавила, что уже завтра подаст новое заявление на получение британской визы. В предыдущий раз в выдаче документа ей отказали. Посольство объяснило это тем, что у женщины недостаточно высокий уровень дохода для поездки в Великобританию. Кроме того, у дипломатов нет уверенности в том, что дочь Скрипаля хочет видеть свою родственницу.
Посол России в Великобритании, тем временем, хочет услышать от главы британского МИДа Бориса Джонсона оценку обострения отношений между двумя странами, — об этом говорится в сообщении на сайте посольства.
Комментарии20
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zularin12 08 апреля 2018 | 18:10
Врезультате зверского беспощадного отравления смертельным отравляюшим веществом пострадал лишь кот и две морские свинки. И то по бестолковости британской стороны.
meister_luvin 08 апреля 2018 | 18:10
"племянница утверждает"
племянница утверждает, что они рыбой отравились
avista__ 08 апреля 2018 | 18:12
meister_luvin: а как ещё спрятать нежеланных свидетелей?
olegleon 08 апреля 2018 | 18:13
meister_luvin: а британцы утверждают, что их отравили в пиццерии, пабе, на кладбище, в машине, букетом цветов, гречкой .... Вам самому этот маразм не надоел?
vezdehod 08 апреля 2018 | 18:21
Россия для них закрыта до тех пор пока у власти подполковник КГБ - он не прощает перебежчиков.
andy_dufresne_1 08 апреля 2018 | 19:17
olegleon: а британцы утверждают, что их отравили в пиццерии, пабе, на кладбище, в машине, букетом цветов, гречкой ======
Ты имеешь в виду, что об этом сообщал не Скотланд Ярд, а британские таблойды, верно? :)))
nns33 08 апреля 2018 | 18:31
meister_luvin: Впечатление,что у дамы проблема с мыслительным процессом.
abuvgrobu 08 апреля 2018 | 18:14
Что и требовалось доказать.
"Отравленных" никто не видел.
Кампания против России в полном разгаре.
А теперь этих персонажей, типа, засекретят
и правды не узнает никто и никогда
compare 08 апреля 2018 | 18:21
"племяннице"-то,куда податься? она уж,и тушкой и чучелом хотела бы в "туманный Альбион",но там,своих никчемностей хватает...ай-ай."вика-сорока",что-то пошло не "так"))))
post_v 08 апреля 2018 | 18:50
compare:
==============
а слабо ей ценную информацию для Скотленд-Ярда передать в посольство Великобритании в Москве?
или попросить посла Яковенко - чтобы занес в Скотленд-Ярд ?
prender 08 апреля 2018 | 18:22
вика , давай до свидания. сходи за паспортом и гордись, что ты гражданка , а не какой-нибудь там гражданин. тебя ведь и по первому показывали, но могут щас даже контракт подписать на серию выступлений о кровавых британских убийцах. короче дерзай , не останавливайся на достигнутом.
ostapbey 08 апреля 2018 | 18:24
Двоюродная племяница? По линии троюродной тетки покойного мужа соседки?
А что!! Имеет право!!
Даже..
sg80g 08 апреля 2018 | 19:00
ostapbey:
Тебе в жопу швабру - ты племяш уборщицы. Даже )
gostrax 08 апреля 2018 | 19:17
sg80g: Если я не ошибаюсь , то у вас президент -сын уборщицы ,так что зря вы так!
virgenu 08 апреля 2018 | 18:26
Скрипали свободные люди и имеют право жить там, где им комфортнее. Непонятная возня российских властей и СМИ вокруг этого рядового события в личной жизни людей.
mas_mas 08 апреля 2018 | 18:29
Ирландская поговорка."Что бы тебя всю жизнь звали Джон-плотник, надо всю жизнь работать плотником, а что бы тебя всю жизнь звали Джон-засранец достаточно один раз обделаться." )))
velbkeirf1 08 апреля 2018 | 18:31
«Там будет меньше возможностей их убить», \\\\\\\\
Новый анекдот о США где школьников убивают десятками?
oppicruss 08 апреля 2018 | 18:36
И пол им надо сменить! Пусть будут существами-трансгендерами, тогда точно все следы будут заметен!
nns33 08 апреля 2018 | 18:40
Не понимаю,кто эту даму " дёргает за ниточки" . И в Скотланд-Ярд собралась ,чтобы дать пояснения,и Бориса Д. ей надо, и в ООН хотела обращаться.Но при этом ,даже нормальный пакет документов для поездки собрать не смогла.
andy_dufresne_1 08 апреля 2018 | 18:43
На каком основании Вика утверждает, что Юлия хочет вернуться в Россию? Наверное, на основании того, что Юлия ясно скаzала, что не хочет приезда Вики в Лондон ? :)))