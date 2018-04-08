Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского президента Башара Асада

Лидер США выразил свое недовольство на фоне сообщений о предполагаемой химической атаке в городе Дума.

«В результате бессмысленной химической атаки погибло много людей, в том числе женщины и дети» – об этом в своем твиттере написал Дональд Трамп. Американский президент потребовал от Дамаска открыть зону поражения для оказания медицинской помощи пострадавшим и проверки информации о применении химоружия. Также глава Белого дома отметил, что Башара Асада поддерживают российский и иранский президенты. «Большая цена будет заплачена» — написал Трамп, не пояснив эти слова.

Новость об использовании отравляющих веществ под сирийской Думой российский МИД назвал вбросом. Также призвал не верить этой информации начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Член Совета Федерации Игорь Морозов в эфире телеканала РБК назвал химическую атаку в Сирии провокацией, направленной против России.

На днях сирийское информационное агентство САНА также утверждало, что инсценировку с применением отравляющих веществ в Думе готовят главари группировки «Джейш аль-Ислам». Таким образом боевики якобы попытались сфабриковать обвинения в адрес сирийской армии, которая начала выбивать оппозиционные войска из города.

В Госдепе утверждают, что в результате химической атаки в Сирии могло погибнуть около 40 человек.