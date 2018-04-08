Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского президента Башара Асада
Лидер США выразил свое недовольство на фоне сообщений о предполагаемой химической атаке в городе Дума.
«В результате бессмысленной химической атаки погибло много людей, в том числе женщины и дети» – об этом в своем твиттере написал Дональд Трамп. Американский президент потребовал от Дамаска открыть зону поражения для оказания медицинской помощи пострадавшим и проверки информации о применении химоружия. Также глава Белого дома отметил, что Башара Асада поддерживают российский и иранский президенты. «Большая цена будет заплачена» — написал Трамп, не пояснив эти слова.
Новость об использовании отравляющих веществ под сирийской Думой российский МИД назвал вбросом. Также призвал не верить этой информации начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
Член Совета Федерации Игорь Морозов в эфире телеканала РБК назвал химическую атаку в Сирии провокацией, направленной против России.
На днях сирийское информационное агентство САНА также утверждало, что инсценировку с применением отравляющих веществ в Думе готовят главари группировки «Джейш аль-Ислам». Таким образом боевики якобы попытались сфабриковать обвинения в адрес сирийской армии, которая начала выбивать оппозиционные войска из города.
В Госдепе утверждают, что в результате химической атаки в Сирии могло погибнуть около 40 человек.
Комментарии43
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hastings 08 апреля 2018 | 18:07
Что значит обвинил? Это наши друзья за которых мы горой!
zularin12 08 апреля 2018 | 18:12
Подлые наглецы, не имеющие ни совести, ни чести, один раз уже применили ядерное оружие. Теперь опять пытаются играться с ядерной войной, устраивая провокации.
Герасимов предупредил, что, если в зоне предполагаемого удара окажутся российские военные, американские ракеты и их носители будут уничтожены.
Другими словами: получат по наглой бестыдной роже.
vezdehod 08 апреля 2018 | 18:17
Путин и Асад повязаны одной кровью и он его, пока, не бросит, как бы этого не хотел дядя Трамп.
r88w556xl4 08 апреля 2018 | 18:19
Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского президента Башара Асада
Владимир Путин обвинил США в поддержке ИГИЛ (запрещённая в России).
--Reuters--
r88w556xl4 08 апреля 2018 | 18:22
«Большая цена будет заплачена» — написал Трамп, не пояснив эти слова.
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"Новичок" уже применили, теперь готовят ядерные боеголовки, со времён Хиросимы и Нагасаки руки чешутся.
ai65_qi60 08 апреля 2018 | 19:13
r88w556xl4: Вам Путин уже три раза заявлял, что мы ИГИЛ победили. Нет ИГИЛА. Когда Вы научитесь наконец верить Президенту России?
polba 08 апреля 2018 | 19:24
ai65_qi60: Вы, как обычно лжете. Путин заявлял про уничтожение основных сил ИГИЛ. Но США с саудитами прилагают просто фантастические усилия, дабы сохранить эту организацию в боеспособном состоянии.
polba 08 апреля 2018 | 19:22
vezdehod: Чьей кровью-то? Религиозных фанатиков из Аль-Каиды и Ан-Нусры, режущих головы 9-летним мальчикам и на камеру жрущих ливер? Ну да. Их кровью, разумеется повязаны.
mordechai_blinchikov 08 апреля 2018 | 18:17
hastings:- Шампанского в думу!
kir_pich_101 08 апреля 2018 | 18:09
Так ручки свои длинные из Сирии уберите, в Расее лучше дерьмо разгрести, хоть польза...
Обиделись, блин...
r88w556xl4 08 апреля 2018 | 18:25
kir_pich_101: 47 млн. американцев живут за чертой бедности, это бы разгреси, а они в Сирию лезут.
kir_pich_101 08 апреля 2018 | 18:35
r88w556xl4: Видел, нашим бы пожить так. А то впахивают расейские как рабы, а живут как в аду. А чтобы учить других жизни, надо свою обустроить. А орать по весне, так это и коты могут!
polba 08 апреля 2018 | 19:27
kir_pich_101:
Волт так?
http://ok-t.ru/studopediaru/baza14/1007744872457.files/image002.jpg
или вот так?
https://aramit.info/wp-content/uploads/2018/02/poverty.jpg
а может вот так?
https://tam24057.files.wordpress.com/2009/12/fresno-california-homeless-ap-photo-rich-pedroncelli1.jpg
или так?
http://i.imgur.com/oSQhYn6.jpg
ai65_qi60 08 апреля 2018 | 19:20
r88w556xl4: Судя по фотке, Вы один из этих 47 млн? Мне очень Вас жалко! Я хоть и богатый,получаю пенсию около 200 долларов, но помочь ни чем не могу. Извини, держись. Может и у Вас в Америке когда нибудь пенсия будет около 200 долларов!
olegleon 08 апреля 2018 | 18:10
"«Большая цена будет заплачена» — написал Трамп, не пояснив эти слова. "
аналог "кто не понял тот поймёт"?
igor_zrw 08 апреля 2018 | 18:27
olegleon:Дерипаска и Прохоров уже поняли. кто больше испугался: Трамп или Синь- дзинь пинь?
igor_zrw 08 апреля 2018 | 18:33
igor_zrw:Трамп по моему мнению, полагает, что Путин - это что-то вроде большого - пребольшого северокорейского Ына.
попугает- попугает и можно будет дальше делать дела "as is...,
До него не доходит, что шутки кончились.
yuriykyvich 08 апреля 2018 | 19:34
igor_zrw: //Путин - это что-то вроде большого - пребольшого северокорейского Ына.
попугает- попугает и можно будет дальше делать дела//
А что, разве не так?
Кто там грозно воздух сотрясал - Вы одними помидорами не отделаетесь! Не подскажите?
И что он может сделать, еще раз разбомбить Воронеж?
alex_d 08 апреля 2018 | 18:12
ну а мы обвиним сша в поддержке саудовской аравии, бомбящей йемен.
дальше что?
opiatnovyi63 08 апреля 2018 | 18:14
АСАД это НашеВсё -2 !
igor_zrw 08 апреля 2018 | 18:20
opiatnovyi63:ну да.. дальше поддержки лично Асада твои мыслишки не распространяются.
кговавый теrrан, ога....
poluputing 08 апреля 2018 | 18:26
igor_zrw: а ваши мыслишки , видимо, ушли так далеко, что забыли вернуться
igor_zrw 08 апреля 2018 | 18:40
пока что ничего умнее типа":один терран поддерживает другого" не просматривается...
lincolnmkx 08 апреля 2018 | 18:16
Как вешняя вода бегут года,
И, выбросив в утиль язык Эзопа,
Я вам скажу: не будет никогда,
Универсальней термина, чем ЖOПА!
Пусть не нашлось ей места в словарях,
Она висит под поясницей гoрдо.
Все говорят о сердце, о мозгах...
Оставьте - жoпа самый главный орган
Терпения, усидчивости символ,
В ней - боль и радость, тайна бытия,
И, чтобы не надрали вашу сильно,
Лизать чужую учат не тая
Грамматики законам не подвластна-
(Не ею, а на ней, иль в ней сидим) -
Она, как Родина - настолько, брат, прекрасна,
Что выбиратьcя из нее мы не хотим!
Как верная жена - всегда с тобою,
Она совсем как русская душа-
Попробуйте сказать-ка нам иное -
Мы возразим - нет, наша хороша!
Дух приключений,что царит в Oтчизне,
Находит воплощенье в ней свое -
У русских жoпа - это образ жизни,
И делается все - через нее!
Всё жoпой чувствуем, всех в жoпу посылаем,
Все через жoпу делаем дела.
Как банный лист мы к жoпе прилипаем,
Пока нас жизнь за жoпу не взяла!
krysodav2 08 апреля 2018 | 18:19
"Член СФ И .Морозов называл провокацией, напраленой против России!" Парень ты е...т.е рехнулся!?
igor_zrw 08 апреля 2018 | 18:47
krysodav2:
а чё не так-то? ЗАЧЕМ Асаду какие-то бочки с хлоркой кидать, если он и так практически всю эту Гуту уже нормально, по всем международным нормам уже разоружил? а в этой деревне остались придкрки- исламисты. конец которых все равно недалек, при любых оружиях.. та зачем Асаду именно сейчас именно химическое? Чтобы подыграть Британии?
mikr 08 апреля 2018 | 18:21
Американцев надо останавливать. Только уничтожение американских кораблей может прочистить американские мозги. В противном случае они поверят во вседозволенность и продолжат эскалацию конфликта.
putin_itogy 08 апреля 2018 | 18:25
mikr: Так хочется умереть...?
Ты где живёшь, не в России..?
А дети, внуки..Не жалко..?
severnaj 08 апреля 2018 | 18:32
mikr: "Только уничтожение американских кораблей может прочистить американские мозги. " Подключим к прочистке американских мозгов нашего" Кузю" :-)))
poluputing 08 апреля 2018 | 18:35
mikr: эк вы взбодрились после мультиков. Но даже хорошей анимацией корабль не утопишь
timwlad68 08 апреля 2018 | 18:22
Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского президента Башара Асада
Лидер США выразил свое недовольство на фоне сообщений о предполагаемой химической атаке в городе Дума.
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Даже в американских кино сериалах показывают,что это американские корпорации через своих наёмников совершают преступления против человечества чтобы освободить территории от людей если в этом есть надобность американским корпорациям.
Администрация это "крышует" до тех пор пока эти преступления не становятся явными и тогда США вопит о отдельных случаях садизма в рядах американской колониальной политики.
Так что администрация США будет прилагать все усилия чтобы отмыть преступления американских садистов пока их не поймают за руку.
Вот и надо ловить за руку и давать по рукам.
lincolnmkx 08 апреля 2018 | 18:25
timwlad68: старый становишься поцеватый, про евреев забыл?
timwlad68 08 апреля 2018 | 18:27
lincolnmkx: старый становишься поцеватый, про евреев забыл?
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Ну так по Христианским Законам Десяти Заповедей живём где дорога ложка к обеду,то есть употребляй,да не злоупотребляй .
y3emen1 08 апреля 2018 | 18:49
timwlad68: Ойёёё! Прямо как наш гундяюшко.
timwlad68 08 апреля 2018 | 19:18
y3emen1: Ойёёё! Прямо как наш гундяюшко.
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Ну гундяешко,но Патриарх Русской Православной Церкви Кирил в миру господин Гундяеев.
Поп Кузя это украинский раскольник дебил необразованный Филарет,в миру господин Денисенко.
severnaj 08 апреля 2018 | 18:29
Опять провокации против невинной Рассеюшки.
polba 08 апреля 2018 | 19:32
severnaj: Это не провокация. Это простая дурь. ОБВИНИТЬ Россию в поддержке Асада, когда Россия сама многократно и недвусмысленно заявляла о такой поддержке, может только идиот... Хвост виляет собакой.
Ну да. Россия является союзником законно избранного сирийского президента и войска России находятся на территории Сирии на ЗАКОННЫХ (согласно всем международным нормам) основаниях.
А вот что там делают американцы и на каком юридическом основании они там находятся? Ась?
prender 08 апреля 2018 | 18:35
Сегодня пересмотрел старый фильм про Россию 2017 года называется V for Vendetta , ну откуда в 2005 знали , что и как будет. Только вот не понял голос Москвы это был Соловьев или Киселев.
hagana 08 апреля 2018 | 18:48
Не пора ли нам оттуда убираться ?
polba 08 апреля 2018 | 19:34
hagana: Вам не знаю, а вашим американским хозяевам пора. Несомненно.
Кстати, на каких основаниях они там находятся не поясните?
ai65_qi60 08 апреля 2018 | 19:07
Асад самый
ai65_qi60 08 апреля 2018 | 19:10
Асад самый демократический Президент мира. Его народ любит и уважает. Он самый уважаемый Президент мира, разумеется после Путина. Американцы всё врут!
aist 08 апреля 2018 | 19:25
Значит хреновые дела у американских инструкторов террористов, находящихся в котле, в Гуте.