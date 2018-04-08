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18:04, 08 апреля 2018

Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского президента Башара Асада

Лидер США выразил свое недовольство на фоне сообщений о предполагаемой химической атаке в городе Дума.

«В результате бессмысленной химической атаки погибло много людей, в том числе женщины и дети» – об этом в своем твиттере написал Дональд Трамп. Американский президент потребовал от Дамаска открыть зону поражения для оказания медицинской помощи пострадавшим и проверки информации о применении химоружия. Также глава Белого дома отметил, что Башара Асада поддерживают российский и иранский президенты. «Большая цена будет заплачена» — написал Трамп, не пояснив эти слова.

Новость об использовании отравляющих веществ под сирийской Думой российский МИД назвал вбросом. Также призвал не верить этой информации начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Член Совета Федерации Игорь Морозов в эфире телеканала РБК назвал химическую атаку в Сирии провокацией, направленной против России.

На днях сирийское информационное агентство САНА также утверждало, что инсценировку с применением отравляющих веществ в Думе готовят главари группировки «Джейш аль-Ислам». Таким образом боевики якобы попытались сфабриковать обвинения в адрес сирийской армии, которая начала выбивать оппозиционные войска из города.

В Госдепе утверждают, что в результате химической атаки в Сирии могло погибнуть около 40 человек.

Комментарии

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hastings 08 апреля 2018 | 18:07

Что значит обвинил? Это наши друзья за которых мы горой!

zularin12 08 апреля 2018 | 18:12

Подлые наглецы, не имеющие ни совести, ни чести, один раз уже применили ядерное оружие. Теперь опять пытаются играться с ядерной войной, устраивая провокации.
Герасимов предупредил, что, если в зоне предполагаемого удара окажутся российские военные, американские ракеты и их носители будут уничтожены.
Другими словами: получат по наглой бестыдной роже.

vezdehod 08 апреля 2018 | 18:17

Путин и Асад повязаны одной кровью и он его, пока, не бросит, как бы этого не хотел дядя Трамп.

r88w556xl4 08 апреля 2018 | 18:19

Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского президента Башара Асада

Владимир Путин обвинил США в поддержке ИГИЛ (запрещённая в России).

--Reuters--

r88w556xl4 08 апреля 2018 | 18:22

«Большая цена будет заплачена» — написал Трамп, не пояснив эти слова.
================
"Новичок" уже применили, теперь готовят ядерные боеголовки, со времён Хиросимы и Нагасаки руки чешутся.

ai65_qi60 08 апреля 2018 | 19:13

r88w556xl4: Вам Путин уже три раза заявлял, что мы ИГИЛ победили. Нет ИГИЛА. Когда Вы научитесь наконец верить Президенту России?

polba 08 апреля 2018 | 19:24

ai65_qi60: Вы, как обычно лжете. Путин заявлял про уничтожение основных сил ИГИЛ. Но США с саудитами прилагают просто фантастические усилия, дабы сохранить эту организацию в боеспособном состоянии.

polba 08 апреля 2018 | 19:22

vezdehod: Чьей кровью-то? Религиозных фанатиков из Аль-Каиды и Ан-Нусры, режущих головы 9-летним мальчикам и на камеру жрущих ливер? Ну да. Их кровью, разумеется повязаны.

mordechai_blinchikov 08 апреля 2018 | 18:17

hastings:- Шампанского в думу!

kir_pich_101 08 апреля 2018 | 18:09

Так ручки свои длинные из Сирии уберите, в Расее лучше дерьмо разгрести, хоть польза...
Обиделись, блин...

r88w556xl4 08 апреля 2018 | 18:25

kir_pich_101: 47 млн. американцев живут за чертой бедности, это бы разгреси, а они в Сирию лезут.

kir_pich_101 08 апреля 2018 | 18:35

r88w556xl4: Видел, нашим бы пожить так. А то впахивают расейские как рабы, а живут как в аду. А чтобы учить других жизни, надо свою обустроить. А орать по весне, так это и коты могут!

polba 08 апреля 2018 | 19:27

kir_pich_101:
Волт так?
http://ok-t.ru/studopediaru/baza14/1007744872457.files/image002.jpg
или вот так?
https://aramit.info/wp-content/uploads/2018/02/poverty.jpg
а может вот так?
https://tam24057.files.wordpress.com/2009/12/fresno-california-homeless-ap-photo-rich-pedroncelli1.jpg
или так?
http://i.imgur.com/oSQhYn6.jpg

ai65_qi60 08 апреля 2018 | 19:20

r88w556xl4: Судя по фотке, Вы один из этих 47 млн? Мне очень Вас жалко! Я хоть и богатый,получаю пенсию около 200 долларов, но помочь ни чем не могу. Извини, держись. Может и у Вас в Америке когда нибудь пенсия будет около 200 долларов!

olegleon 08 апреля 2018 | 18:10

"«Большая цена будет заплачена» — написал Трамп, не пояснив эти слова. "

аналог "кто не понял тот поймёт"?

igor_zrw 08 апреля 2018 | 18:27

olegleon:Дерипаска и Прохоров уже поняли. кто больше испугался: Трамп или Синь- дзинь пинь?

igor_zrw 08 апреля 2018 | 18:33

igor_zrw:Трамп по моему мнению, полагает, что Путин - это что-то вроде большого - пребольшого северокорейского Ына.
попугает- попугает и можно будет дальше делать дела "as is...,
До него не доходит, что шутки кончились.

yuriykyvich 08 апреля 2018 | 19:34

igor_zrw: //Путин - это что-то вроде большого - пребольшого северокорейского Ына.
попугает- попугает и можно будет дальше делать дела//
А что, разве не так?
Кто там грозно воздух сотрясал - Вы одними помидорами не отделаетесь! Не подскажите?
И что он может сделать, еще раз разбомбить Воронеж?

alex_d 08 апреля 2018 | 18:12

ну а мы обвиним сша в поддержке саудовской аравии, бомбящей йемен.
дальше что?

opiatnovyi63 08 апреля 2018 | 18:14

АСАД это НашеВсё -2 !

igor_zrw 08 апреля 2018 | 18:20

opiatnovyi63:ну да.. дальше поддержки лично Асада твои мыслишки не распространяются.
кговавый теrrан, ога....

poluputing 08 апреля 2018 | 18:26

igor_zrw: а ваши мыслишки , видимо, ушли так далеко, что забыли вернуться

igor_zrw 08 апреля 2018 | 18:40

пока что ничего умнее типа":один терран поддерживает другого" не просматривается...

lincolnmkx 08 апреля 2018 | 18:16

Как вешняя вода бегут года,
И, выбросив в утиль язык Эзопа,
Я вам скажу: не будет никогда,
Универсальней термина, чем ЖOПА!
Пусть не нашлось ей места в словарях,
Она висит под поясницей гoрдо.
Все говорят о сердце, о мозгах...
Оставьте - жoпа самый главный орган
Терпения, усидчивости символ,
В ней - боль и радость, тайна бытия,
И, чтобы не надрали вашу сильно,
Лизать чужую учат не тая
Грамматики законам не подвластна-
(Не ею, а на ней, иль в ней сидим) -
Она, как Родина - настолько, брат, прекрасна,
Что выбиратьcя из нее мы не хотим!
Как верная жена - всегда с тобою,
Она совсем как русская душа-
Попробуйте сказать-ка нам иное -
Мы возразим - нет, наша хороша!
Дух приключений,что царит в Oтчизне,
Находит воплощенье в ней свое -
У русских жoпа - это образ жизни,
И делается все - через нее!
Всё жoпой чувствуем, всех в жoпу посылаем,
Все через жoпу делаем дела.
Как банный лист мы к жoпе прилипаем,
Пока нас жизнь за жoпу не взяла!

krysodav2 08 апреля 2018 | 18:19

"Член СФ И .Морозов называл провокацией, напраленой против России!" Парень ты е...т.е рехнулся!?

igor_zrw 08 апреля 2018 | 18:47

krysodav2:
а чё не так-то? ЗАЧЕМ Асаду какие-то бочки с хлоркой кидать, если он и так практически всю эту Гуту уже нормально, по всем международным нормам уже разоружил? а в этой деревне остались придкрки- исламисты. конец которых все равно недалек, при любых оружиях.. та зачем Асаду именно сейчас именно химическое? Чтобы подыграть Британии?

mikr 08 апреля 2018 | 18:21

Американцев надо останавливать. Только уничтожение американских кораблей может прочистить американские мозги. В противном случае они поверят во вседозволенность и продолжат эскалацию конфликта.

putin_itogy 08 апреля 2018 | 18:25

mikr: Так хочется умереть...?
Ты где живёшь, не в России..?
А дети, внуки..Не жалко..?

severnaj 08 апреля 2018 | 18:32

mikr: "Только уничтожение американских кораблей может прочистить американские мозги. " Подключим к прочистке американских мозгов нашего" Кузю" :-)))

poluputing 08 апреля 2018 | 18:35

mikr: эк вы взбодрились после мультиков. Но даже хорошей анимацией корабль не утопишь

timwlad68 08 апреля 2018 | 18:22

Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского президента Башара Асада
Лидер США выразил свое недовольство на фоне сообщений о предполагаемой химической атаке в городе Дума.
----------------
Даже в американских кино сериалах показывают,что это американские корпорации через своих наёмников совершают преступления против человечества чтобы освободить территории от людей если в этом есть надобность американским корпорациям.
Администрация это "крышует" до тех пор пока эти преступления не становятся явными и тогда США вопит о отдельных случаях садизма в рядах американской колониальной политики.
Так что администрация США будет прилагать все усилия чтобы отмыть преступления американских садистов пока их не поймают за руку.
Вот и надо ловить за руку и давать по рукам.

lincolnmkx 08 апреля 2018 | 18:25

timwlad68: старый становишься поцеватый, про евреев забыл?

timwlad68 08 апреля 2018 | 18:27

lincolnmkx: старый становишься поцеватый, про евреев забыл?
---------------
Ну так по Христианским Законам Десяти Заповедей живём где дорога ложка к обеду,то есть употребляй,да не злоупотребляй .

y3emen1 08 апреля 2018 | 18:49

timwlad68: Ойёёё! Прямо как наш гундяюшко.

timwlad68 08 апреля 2018 | 19:18

y3emen1: Ойёёё! Прямо как наш гундяюшко.
------------------
Ну гундяешко,но Патриарх Русской Православной Церкви Кирил в миру господин Гундяеев.
Поп Кузя это украинский раскольник дебил необразованный Филарет,в миру господин Денисенко.

severnaj 08 апреля 2018 | 18:29

Опять провокации против невинной Рассеюшки.

polba 08 апреля 2018 | 19:32

severnaj: Это не провокация. Это простая дурь. ОБВИНИТЬ Россию в поддержке Асада, когда Россия сама многократно и недвусмысленно заявляла о такой поддержке, может только идиот... Хвост виляет собакой.
Ну да. Россия является союзником законно избранного сирийского президента и войска России находятся на территории Сирии на ЗАКОННЫХ (согласно всем международным нормам) основаниях.
А вот что там делают американцы и на каком юридическом основании они там находятся? Ась?

prender 08 апреля 2018 | 18:35

Сегодня пересмотрел старый фильм про Россию 2017 года называется V for Vendetta , ну откуда в 2005 знали , что и как будет. Только вот не понял голос Москвы это был Соловьев или Киселев.

hagana 08 апреля 2018 | 18:48

Не пора ли нам оттуда убираться ?

polba 08 апреля 2018 | 19:34

hagana: Вам не знаю, а вашим американским хозяевам пора. Несомненно.
Кстати, на каких основаниях они там находятся не поясните?

ai65_qi60 08 апреля 2018 | 19:07

Асад самый

(комментарий скрыт)

ai65_qi60 08 апреля 2018 | 19:10

Асад самый демократический Президент мира. Его народ любит и уважает. Он самый уважаемый Президент мира, разумеется после Путина. Американцы всё врут!

aist 08 апреля 2018 | 19:25

Значит хреновые дела у американских инструкторов террористов, находящихся в котле, в Гуте.

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