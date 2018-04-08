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Эксклюзив Эха 18:01, 08 апреля 2018

В Тольятти многолетний организатор акции «Бессмертный полк» в этом году не сможет организовать шествие

В интервью «Эху Москвы» Аркадий Эстрин заявил, что власти фактически монополизировали мероприятие, и на этом фоне у  волонтеров не осталось времени для организации шествия. Эстрин полагает, что «Бессмертный полк» в Тольятти если и пройдет, то в приказном порядке и за бюджетные деньги. По  мнению активиста, это противоречит самой идее акции.

Как сообщил «Эху Москвы» один из авторов идеи «Бессмертного полка» Аркадий Майофис, чиновники неоднократно перехватывали народную инициативу. По мнению Майофиса, «Бессмертный полк» будет превращаться в акцию «по разнарядке», далекую от простых людей.

Шествие «Бессмертный полк» должны по-прежнему организовывать сами граждане, а власти должны только оказывать необходимую поддержку, а не забирать инициативу. Об этом «Эху» сказал председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Он добавил, что сам регулярно принимает участие в подобных мероприятиях, и посягать на гражданскую инициативу в данном случае нельзя.

«Бессмертный полк» — акция, которую изначально организовали в Томске журналисты местного телеканала «ТВ-2», который позднее был закрыт. Сейчас акция стала всероссийской, ее организацией занимаются «Единая Россия» и муниципальные власти.

Комментарии

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pyccokokc 08 апреля 2018 | 18:05

Нет для русофоба более приятной картины, как наблюдать, что вытворяет с Россией горячо ею любимый Вошьдь. И это удовольствие ещё на шесть лет. Кайф!

meister_luvin 08 апреля 2018 | 18:08

pyccokokc:

всё правильно: а то еще не так, как положено, скорбеть будут 9 мая

vezdehod 08 апреля 2018 | 18:14

Пора переименовывать его в "Путин полк" тот своё название изжил.

lenin3 08 апреля 2018 | 18:24

Эстрин только в этом году понял,что власть монополизировала "Полк"? Это произошло уже давно...

kryymsdyk 08 апреля 2018 | 18:38

lenin3: Украли у людей акцию, как и многое другое

patrik05 08 апреля 2018 | 18:51

В интервью «Эху Москвы» Аркадий Эстрин заявил, что власти фактически монополизировали мероприятие, и на этом фоне у волонтеров не осталось времени для организации шествия....


Аркадий Эстрин? Что это ещё за говно - Аркадий Эстрин? Это наверно розыгрыш?

kryymsdyk 08 апреля 2018 | 19:00

patrik05: а Аркадий Ротенберг что такое?

haldey 08 апреля 2018 | 18:13

Что, корежит вас от акции бессмертный полк?! А теперь уже эту акцию никто не властен остановить! Можете даже не стараться. В этом году акция будет еще масштабней! Это будет наш ответ всей Гейропе и всем либералам 2%))) Мы покажем всему миру нашу готовность к установлению Нового МИРА без лжи и чинопоклонения перед англосаксами))) Это будет мощный гвоздь в гроб старого мира, где все ресурсы работали только на Запад, на пресловутый "Золотой миллиард"!

pyccokokc 08 апреля 2018 | 18:18

haldey: до плена, твой дед из заградотряда красноармейцам в спину стрелял, а в плену пошёл к власовцам.

serjo1977 08 апреля 2018 | 18:22

haldey: В акции "Бессмертный полк" нас корёжит то, что из собрания инициативных граждан она всё больше превращается в сборище непоймикого, вроде тебя. Идти с тобой в одной колонне приличному человеку зазорно. Поэтому, приличных людей там всё меньше. Вместо народного шествия очередной галимый путинг.

meister_luvin 08 апреля 2018 | 19:24

serjo1977:
не ходить!

kir_pich_101 08 апреля 2018 | 18:06

Что власть не может запретить, то она должна возглавить.
Старый совецкий принцип...

plidurok Андрей Филимонов 08 апреля 2018 | 18:15

kir_pich_101: Другими словами - воруют всё! Мы с другом Ильдаром это поняли, когда с высоких трибун полось: "Дружба между татарами и русскими существует благодаря президенту Татарстана Шаймиеву!"

cite 08 апреля 2018 | 18:11

Все логично, раз власти забрали себе победу в 1945 году, то любые акции, связанные с ней, тоже подлежат конфискации...

kokapu 08 апреля 2018 | 18:13

Сейчас акция стала всероссийской, ее организацией занимаются «Единая Россия» и муниципальные власти.
---------------
Эти только и умеют, что умертвить и опошлить хорошее начинание.

monterado_ancona_marche 08 апреля 2018 | 18:15

А что власти должны, денег за патент отсыпать что ли?
Они переняли хорошую идею и тем молодцы.

serjo1977 08 апреля 2018 | 18:27

monterado_ancona_marche: Это не называется "переняли". Это называется присвоили методом гоп-стоп, закатав в асфальт инициаторов.

dimafon2 08 апреля 2018 | 18:16

Майофис? Да вы офигели что ли? Он обокрал ТВ-2, свалил в Израиль, а его журналисты остались ни с чем. И, кстати, почему раньше автором был Лапенков, а сейчас Майофис.

che21 08 апреля 2018 | 18:16

вся эта тусовка с фотками мертвецов мне напоминает движущееся кладбище

timwlad68 08 апреля 2018 | 18:17

Шествие «Бессмертный полк» должны по-прежнему организовывать сами граждане, а власти должны только оказывать необходимую поддержку, а не забирать инициативу. Об этом «Эху» сказал председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Он добавил, что сам регулярно принимает участие в подобных мероприятиях, и посягать на гражданскую инициативу в данном случае нельзя.
-----------------
Ну так разрешение и сопровождение и обеспечение безопасности тоже власти занимались,не волонтёры.
Так что хрень дремучую городит Валерий Рязанский,к стати один из государственных чиновников который использовал административный ресурс который он приватизировал для организации этого шествия.
ДЕБИЛ АЛЧНЫЙ ВЫРОДОК ТЫ ЕСТЬ ГОСПОДИН РЯЗАНСКИЙ.
И вы господа протестантские сектантские сволочи помойные подонки ублюдочные отброс канализационный Аркадий Майофис и Аркадий Эстрин,так как использовать административные ресурс и затем приватизировать его для осуществления своих амбиций это называется нацизм.
К примеру, академик Сахаров это КРЫСА которая украла труд миллионов людей.
Так что господа скулящие , которым указали, рот свой вонючий заткнули так как так негоже приватизировать труды и жертвы миллионов людей.
Тоже блин,вожди выискались на чужом горе и чужой памяти.

kir_pich_101 08 апреля 2018 | 18:27

timwlad68: Опять бинты перегрыз!
Смотри, санитар может за такое все зубы выбить, манку жрать придётся!

timwlad68 08 апреля 2018 | 18:31

kir_pich_101: Опять бинты перегрыз!
Смотри, санитар может за такое все зубы выбить, манку жрать придётся!
----------------
Ну не судите по себе которые в толк никак не возьмут,что демократия всему голова.И горе побеждённым.
И это самое kir_pich_101,тебе санитары зубы выбили не потому что бинты грыз,но решил кровушки попробовать как тот вампир.

anemon 08 апреля 2018 | 18:31

Никогда с фотографиями своего отца, прошедшего войну с финской по 1947 год (Норвегия), его младшего брата, сгоревшего 18-ним мальчишкой в танке под Орлом, ни маминых братьев, 4-ро погибших в семье с 11-ю детьми, не пойду в одной колонне с поддержантами власти, с потомками СМЕРШ, и никогда не прицеплю на одежду непонятного назначения ленту колорадских цветов. Без нашей семьи, Путин!

timwlad68 08 апреля 2018 | 18:50

anemon: Никогда с фотографиями своего отца, прошедшего войну с финской по 1947 год (Норвегия), его младшего брата, сгоревшего 18-ним мальчишкой в танке под Орлом, ни маминых братьев, 4-ро погибших в семье с 11-ю детьми, не пойду в одной колонне с поддержантами власти, с потомками СМЕРШ, и никогда не прицеплю на одежду непонятного назначения ленту колорадских цветов. Без нашей семьи, Путин!
--------------
Ну вообще то это ты предатель anemon и предателям не место среди героев которые отстаивали свою родину от уничтожения.

kryymsdyk 08 апреля 2018 | 18:40

Я в прошлом году ходил с портретом Кафки. в этом году пойду с портретом Оруэлла.

timwlad68 08 апреля 2018 | 18:57

kryymsdyk: Я в прошлом году ходил с портретом Кафки. в этом году пойду с портретом Оруэлла.
----------------
В память по перестройки что ли?!
Перестройка 1980 - 2000 это была реальная страшилка абсурда о жизни и деятельности скотского двора во власти.
Эта перестройка в СССР по страшнее вторжения нацизма в СССР.

kryymsdyk 08 апреля 2018 | 18:59

timwlad68: ты просто не вписался в рынок по инвалидности.

timwlad68 08 апреля 2018 | 19:14

kryymsdyk: ты просто не вписался в рынок по инвалидности.
----------------
Ну а кто вписался коли кризис недоверия и кризис системы по причине американского ипотечного кризиса который обрушил международную банковскую систему.
Так что в том то и дело,что инвалиды во власть пришли и потому всех до и всё до основания.

kryymsdyk 08 апреля 2018 | 19:18

timwlad68: в каком году был ипотечный кризис и в каком перестройка

srk2658lu 08 апреля 2018 | 18:58

Ну и зачем духи усопших и погибших беспокоить с целью возгонки псевдопатриотической волны?
Не по христиански это.

ringmenn 08 апреля 2018 | 19:27

Все, чего касается государство, превращается в мусор. В очередной раз опошлили хорошее начинание. Думал сам присоединиться, но теперь - амба! Вывешу фото своих дедов на автомобиле. Будем переходить на народный - АВТО БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК!
///Разум силу победит.///

shalunok 08 апреля 2018 | 19:28

До чего ни прикасался царь Мидас, все прнвращалось в золото.
До чего ни прикоснется царь Пу и его клевреты, все превращается в пошлое г....

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