В Тольятти многолетний организатор акции «Бессмертный полк» в этом году не сможет организовать шествие

В интервью «Эху Москвы» Аркадий Эстрин заявил, что власти фактически монополизировали мероприятие, и на этом фоне у волонтеров не осталось времени для организации шествия. Эстрин полагает, что «Бессмертный полк» в Тольятти если и пройдет, то в приказном порядке и за бюджетные деньги. По мнению активиста, это противоречит самой идее акции.

Как сообщил «Эху Москвы» один из авторов идеи «Бессмертного полка» Аркадий Майофис, чиновники неоднократно перехватывали народную инициативу. По мнению Майофиса, «Бессмертный полк» будет превращаться в акцию «по разнарядке», далекую от простых людей.

Шествие «Бессмертный полк» должны по-прежнему организовывать сами граждане, а власти должны только оказывать необходимую поддержку, а не забирать инициативу. Об этом «Эху» сказал председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Он добавил, что сам регулярно принимает участие в подобных мероприятиях, и посягать на гражданскую инициативу в данном случае нельзя.

«Бессмертный полк» — акция, которую изначально организовали в Томске журналисты местного телеканала «ТВ-2», который позднее был закрыт. Сейчас акция стала всероссийской, ее организацией занимаются «Единая Россия» и муниципальные власти.