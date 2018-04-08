Пассажиры российского самолета, экстренно севшего накануне в Нью-Дели, будут доставлены на родину сегодня и завтра

Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского посольства в Индии Владимир Полуэктов. За россиянами в столицу Индии пришлют два самолета. Один вылетит обратно в Екатеринбург сегодня вечером, а другой – утром, 9 апреля. Сейчас все пассажиры, следовавшие из Вьетнама в Екатеринбург, размещены в гостиницах рядом с делийским аэропортом имени Индиры Ганди.