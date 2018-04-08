Около 50-ти тысяч литров легковоспламеняющегося вещества попало в окружающую среду на юго-востоке Финляндии
Там с рельсов сошла железнодорожная цистерна. Местные власти утверждают, что ущерб, нанесенный окружающей среде, очень существенный. Вещество, которое в больших концентрациях становится отравляющим, могло попасть в местные водоемы. Движение по этому участку железной дороги прервано. Пассажиров перевозят на автобусах.
Комментарии3
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ostapbey 08 апреля 2018 | 17:38
В окружающую среду????
А в России все попало бы во внутреннюю??
До последней рюмкм..
Даже..
zifirya77 08 апреля 2018 | 17:38
Снова Путин?
askol2016 08 апреля 2018 | 17:40
Неужто спирт везли из России?