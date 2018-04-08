Около 50-ти тысяч литров легковоспламеняющегося вещества попало в окружающую среду на юго-востоке Финляндии

Там с рельсов сошла железнодорожная цистерна. Местные власти утверждают, что ущерб, нанесенный окружающей среде, очень существенный. Вещество, которое в больших концентрациях становится отравляющим, могло попасть в местные водоемы. Движение по этому участку железной дороги прервано. Пассажиров перевозят на автобусах.