По факту гибели пяти человек в результате столкновения маршрутки с электричкой в Крыму возбуждено уголовное дело

По факту гибели пяти человек в результате столкновения маршрутки с пригородным поездом на севере Крыма возбуждено уголовное дело. Следователи допрашивают очевидцев и устанавливают организаторов перевозок на микроавтобусе. Как сообщалось ранее, авария произошла на нерегулируемом ж/д переезде под Армянском. По предварительным данным, водитель маршрутки мог уснуть за рулем.