Полиция Германии предотвратила теракт на берлинском полумарафоне
Как сообщает Рейтер, правоохранительные органы задержали четырех человек, один из которых оказался близким знакомым Аниса Амри – тунисца, который совершил теракт на рождественском рынке в Берлине 19 декабря 2016 года. На этот раз он, по сведениям полиции, собирался напасть с ножом на легкоатлетов и зрителей. В его квартире обнаружены следы взрывчатки. В полиции утверждают, что наблюдения за этой четверкой велись давно, поэтому конкретной угрозы не было. В берлинском полумарафоне принимали участие свыше 30 тысяч человек.
Комментарии2
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gregor 08 апреля 2018 | 17:32
Акбар ,он и есть акбар .
traviliberalovgazamiudushlivami 08 апреля 2018 | 17:34
Тоже не араба а чистокровный саксонец