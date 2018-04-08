Полиция Германии предотвратила теракт на берлинском полумарафоне

Как сообщает Рейтер, правоохранительные органы задержали четырех человек, один из которых оказался близким знакомым Аниса Амри – тунисца, который совершил теракт на рождественском рынке в Берлине 19 декабря 2016 года. На этот раз он, по сведениям полиции, собирался напасть с ножом на легкоатлетов и зрителей. В его квартире обнаружены следы взрывчатки. В полиции утверждают, что наблюдения за этой четверкой велись давно, поэтому конкретной угрозы не было. В берлинском полумарафоне принимали участие свыше 30 тысяч человек.