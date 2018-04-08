ЛГБТ-активисты организовали импровизированный мемориал возле здания постоянного представительства Чечни в Москве

Активисты и правозащитники установили у фасада постпредства Чечни в столичном Астраханском переулке сиреневый треугольник с силуэтом карты республики и надписями «Помним», «Скорбим», и «Вечная память». Акцию приурочили к годовщине начала преследования представителей секс-меньшинств в Чечне. Дата эта, впрочем, весьма условная. В апреле прошлого года «Новая газета» опубликовала расследование о секретных тюрьмах в республике. Гомосексуалы в них, по утверждению издания, подвергались пыткам и убийствам. Власти Чечни не раз отрицали эти обвинения, утверждали, что «геев в республике нет», расследования называли «проплаченными», а публикации в СМИ расценивали исключительно как «провокации».

В конце февраля журналист «Новой» Елена Милашина сообщила, что Чечню покинули 106 гомосексуалов. Некоторые из них готовы давать показания в ЕСПЧ.