ЛГБТ-активисты организовали импровизированный мемориал возле здания постоянного представительства Чечни в Москве
Активисты и правозащитники установили у фасада постпредства Чечни в столичном Астраханском переулке сиреневый треугольник с силуэтом карты республики и надписями «Помним», «Скорбим», и «Вечная память». Акцию приурочили к годовщине начала преследования представителей секс-меньшинств в Чечне. Дата эта, впрочем, весьма условная. В апреле прошлого года «Новая газета» опубликовала расследование о секретных тюрьмах в республике. Гомосексуалы в них, по утверждению издания, подвергались пыткам и убийствам. Власти Чечни не раз отрицали эти обвинения, утверждали, что «геев в республике нет», расследования называли «проплаченными», а публикации в СМИ расценивали исключительно как «провокации».
В конце февраля журналист «Новой» Елена Милашина сообщила, что Чечню покинули 106 гомосексуалов. Некоторые из них готовы давать показания в ЕСПЧ.
Комментарии7
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naivnyk 08 апреля 2018 | 17:10
И как он будет выглядеть ? ) (идея не моя) ))))
naivnyk 08 апреля 2018 | 17:12
naivnyk: А треугольник какой? Низом вверх или вниз? А то может нетолерантно получится ))))
vasilevich58 08 апреля 2018 | 17:15
Если выбирать между геями и кадыровскими, то я однозначно за геев!
naivnyk 08 апреля 2018 | 17:20
vasilevich58: Ваша попа, Ваше право, кто спорит? ))
anemon 08 апреля 2018 | 17:15
Все люди, независимо от сексуальной ориентации, имеют право на жизнь. Мемориал - поддерживаю. В чечне людей убивают.
soldat777 08 апреля 2018 | 17:38
anemon: Жить то, они имеют право! А вот рассказывать и убеждать остальных, что их половая жизнь замечательная и интересная - НЕТ! И как только, они откроют свой хавальник на эту тему, то немедленно должны огребать по полной. Вот так!
bz88 08 апреля 2018 | 17:24
зачем в столице постпредство Чечни, мало сенаторов,депутатов, полпреда ЮФО и ещё что-то вроде посольства в Москве. Деньги не куда тратить самому дотационному региону.