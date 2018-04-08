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17:02, 08 апреля 2018

Москва будет добиваться от Британии выдачи 61 человека, которых в России считают экономическим преступниками

Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что Москва будет добиваться от Британии выдачи 61 человека, которых в России считают экономическим преступниками. Об этом глава российского надзорного ведомство сообщил в эфире НТВ.

Генпрокуратура с 2002 года добивается выдачи людей, которые обвиняются или осуждены в России за экономические преступления, сумма ущерба от действий этих лиц превышает полтриллиона рублей. Чайка отметил, что многим из этих людей «будет весьма затруднительно» объяснить происхождение своих активов после недавно принятого в Великобритании закона о декриминализации имущества. Британский закон о «криминальных финансах» предусматривает введение в действие «ордера на богатство неустановленного происхождения». Кроме того, уже завтра Генпрокуратура опубликует новые сведения об уголовном деле против Бориса Березовского и расследовании смерти Александра Литвиненко. Публикацию документов ведомство проведет на фоне «дела Скрипаля». Чайка отметил, что считает действия Лондона по этому делу «провокационными», а гласности будут преданы некие обстоятельства дела о получении Березовским в сентябре 2003 года убежища в Великобритании. По словам Чайки будут обнародованы «копии отдельных документов из переписки с МВД Великобритании, в том числе и с Терезой Мэй, которая в тот период возглавляла МВД.

Генпрокурор в своем интервью в очередной провел параллели между загадочной смертью Березовского в Лондоне и гибелью Александра Литвиненко в ноябре 2006 года.

Комментарии

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idruker 08 апреля 2018 | 17:06

Чайка, с таким же успехом ты можешь подойти к столбу и добиваться до него собственным лбом.

kir_pich_101 08 апреля 2018 | 17:08

idruker: Видать совсем хреново с бюджетом, раз стали стараться вытащить людей из Британии.
Как при Ленине, когда сажали и выпускали после сдачи золота.

nikitin43 08 апреля 2018 | 17:09

kir_pich_101: лугового сдадут британии ?

vikwlad 08 апреля 2018 | 17:23

Титову отдельный привет. Как он их уговаривал вернуться в Россию, и что им всё простят.

seryj_wolk 08 апреля 2018 | 17:34

vikwlad: В условиях конфронтации больше , чем на кукиш без масла рфии рассчитывать нечего. Как бы из Евро- и Интерпооа не выкинули. Да и место в Совбезе ООН принадоежит СНГ, а не рфии.

vilingrad 08 апреля 2018 | 17:42

nikitin43: Борис Джонсон:
"Будут сидеть у нас! Я сказал..."

opiatnovyi63 08 апреля 2018 | 17:11

kir_pich_101: Вор кричит Держи вора!

vasilevich58 08 апреля 2018 | 17:19

Уже так задолбали со своим кретинизмом эти лжецы и воры Чайки вместе с остальными путинскими, что даже не смешно!

lager23 08 апреля 2018 | 17:23

Жёсткий ответ кремлепутов на инсинуации....Птицын молодец!

arye_11 08 апреля 2018 | 17:06

В данном конкретном случае в ответ на наглое требование Птицы-Чайки наиболее уместным будет высказывание Остапа Бендера - "И от мертвого осла уши"

ostapbey 08 апреля 2018 | 17:24

arye_11:Чайка отметил, что многим из этих людей «будет весьма затруднительно» объяснить происхождение своих активов после недавно принятого в Великобритании закона о декриминализации имущества. Британский закон о «криминальных финансах» предусматривает введение в действие «ордера на богатство неустановленного происхождения».

ostapbey 08 апреля 2018 | 17:27

Придумали же англичане подлейший закон о криминальных деньгах..
А какие надежды на них были же..на кровные то, непосильным трудом нажитые..аж мля, слезы капают..чайкины..даже..

naivnyk 08 апреля 2018 | 17:06

Пустое это всё! Всё должно закончится одним! Вот только шпротов жалко, ни за что пропадут )))

askol2016 08 апреля 2018 | 17:06

Вместо денег Чайке пришлют великолепную, английскую губозакатывающую машинку.

akrayzler 08 апреля 2018 | 17:07

Что закончилось: отрава, деньги или мозги?

vip1707 08 апреля 2018 | 17:08

Чайка очнулась...
А вполне может быть, что её пнули.

glotze7 08 апреля 2018 | 17:25

vip1707: То есть, другими словами, Чайка упустил 61го преступника с деньгами? Болван, однако!

trans 08 апреля 2018 | 17:10

Так в России вон их сейчас сколько, с этими хоть разберись, ушлепок.

Кстати, а как поживают прокуроры, которые были арестованы за крышевание игорного бизнеса?! Чайка отказался направлять это уголовное дело в суд и их всех выпустили, а дело прекратили. Они случайно не в Лондоне сейчас?

vladvinn73 08 апреля 2018 | 17:11

а выдадут шувалова с абрамовичем и абрамовым, вот смеху будет!

gregor 08 апреля 2018 | 17:15

Москва будет добиваться от Британии выдачи 61 человека, которых в России считают экономическим преступниками
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А сыновья Чайки согласны ? А детки чиновников Путинских , которые в ЛондОнах живут согласны ? А соловьёвы и киселёвы ,которые живут с семьями на Западе ,согласны ?

trans 08 апреля 2018 | 17:15

Да у наших властьимущих  вся жизнь нацелена на Запад. В противном случае разве стали бы они учить детей на Западе, покупать там недвижимость, держать там свои капиталы? Разве стали бы равнодушно относиться к российской медицине и образованию, к развитию российской экономики, подъему сельского хозяйства и промышленности? Наших чинуш это не волнует, они себе вьют уютные  гнездышки, причем  в странах НАТО. А народу  втюхивают про патриотизм. 

tks 08 апреля 2018 | 17:17

Флаг птичке в руки и барабанные палочки.

ostapbey 08 апреля 2018 | 17:29

tks: а виолончели тоже подешевеют? Если срок в камеру будут определять по обьему наворованного..
Даже.

ha12raz 08 апреля 2018 | 17:18

Своих спасают.......надеются укрыть в РФ.

natogrek 08 апреля 2018 | 17:38

Что значит "которых в России считают преступниками"? Их судили в России что-ли? Или просто "им трудно будет доказать......" является достаточным основанием , чтобы считать их преступниками. Тогда почему считание преступниками Чайка не распространяет на не уехавших пока, но имеющих несметные богатства за рубежом? Их не 62 . Чем клянчить тех, давай разбирайся с этими .

trans 08 апреля 2018 | 17:18

Кстати, а как поживают прокуроры, которые несколько лет назад были арестованы за крышевание игорного бизнеса?! Чайка отказался направлять это уголовное дело в суд и их всех выпустили, а дело прекратили. Они случайно не в Лондоне сейчас?

sedoi63 08 апреля 2018 | 17:20

Полтриллиона рублей (если посчитать по курсу) - это мелочь по сравнению с путинским триллионом двести миллиардов долларов, которые осели на американских счетах подставных кошельков главного бандита России? Часть этих гигантских средства днями должны быть арестованы и заморожены. Деньги будут возвращены в прекрасную Россию будущего тем, у кого они были украдены. По мнению американцев, украденный кошелёк нельзя возвращать вору?

nikto_nikak 08 апреля 2018 | 17:20

Ну как там Чайка? Даст команду: уголовные преступники Сноуден, Янукович, Азаров и т.д. - на выход или таки погодит?)))))

(комментарий скрыт)

lankovskaya 08 апреля 2018 | 17:25

Требования посыпались вдруг из клюва Чайки, как из прохудившегося мешка...

putin_itogy 08 апреля 2018 | 17:25

Хамство,
наглость,
сила!
Вот три составляющих "русского мира".
" И, Лучший способ обороны - нападение". /А. Суворов./

dpichugin 08 апреля 2018 | 17:28

в кремле весеннее обострение.

pozordanilkiny2010 08 апреля 2018 | 17:38

dpichugin: да у них обострение круглогодичное

ostapbey 08 апреля 2018 | 17:31

Кто сидел в засаде 18 лет и ждал результат?
Дождался? Или и следующая серия будет?
Даже

srk2658lu 08 апреля 2018 | 17:34

И Параллельные прямые тоже пересекаются.
Чайка их немножко загнёт...

don_ballon 08 апреля 2018 | 17:38

Чайка хочет добиться для России от Великобритании того, чего добился Коля Остенбакен от Ольги Зайонц, то есть. любви... Однако, любовь чувство взаимное, а Чайка здесь импотент.
Кстати, любой матрос вам скажет, что чаячье гуано самая въедливая химия... А этот Чайка всё гадит и гадит...

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