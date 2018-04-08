Москва будет добиваться от Британии выдачи 61 человека, которых в России считают экономическим преступниками
Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что Москва будет добиваться от Британии выдачи 61 человека, которых в России считают экономическим преступниками. Об этом глава российского надзорного ведомство сообщил в эфире НТВ.
Генпрокуратура с 2002 года добивается выдачи людей, которые обвиняются или осуждены в России за экономические преступления, сумма ущерба от действий этих лиц превышает полтриллиона рублей. Чайка отметил, что многим из этих людей «будет весьма затруднительно» объяснить происхождение своих активов после недавно принятого в Великобритании закона о декриминализации имущества. Британский закон о «криминальных финансах» предусматривает введение в действие «ордера на богатство неустановленного происхождения». Кроме того, уже завтра Генпрокуратура опубликует новые сведения об уголовном деле против Бориса Березовского и расследовании смерти Александра Литвиненко. Публикацию документов ведомство проведет на фоне «дела Скрипаля». Чайка отметил, что считает действия Лондона по этому делу «провокационными», а гласности будут преданы некие обстоятельства дела о получении Березовским в сентябре 2003 года убежища в Великобритании. По словам Чайки будут обнародованы «копии отдельных документов из переписки с МВД Великобритании, в том числе и с Терезой Мэй, которая в тот период возглавляла МВД.
Генпрокурор в своем интервью в очередной провел параллели между загадочной смертью Березовского в Лондоне и гибелью Александра Литвиненко в ноябре 2006 года.
Комментарии35
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idruker 08 апреля 2018 | 17:06
Чайка, с таким же успехом ты можешь подойти к столбу и добиваться до него собственным лбом.
kir_pich_101 08 апреля 2018 | 17:08
idruker: Видать совсем хреново с бюджетом, раз стали стараться вытащить людей из Британии.
Как при Ленине, когда сажали и выпускали после сдачи золота.
nikitin43 08 апреля 2018 | 17:09
kir_pich_101: лугового сдадут британии ?
vikwlad 08 апреля 2018 | 17:23
Титову отдельный привет. Как он их уговаривал вернуться в Россию, и что им всё простят.
seryj_wolk 08 апреля 2018 | 17:34
vikwlad: В условиях конфронтации больше , чем на кукиш без масла рфии рассчитывать нечего. Как бы из Евро- и Интерпооа не выкинули. Да и место в Совбезе ООН принадоежит СНГ, а не рфии.
vilingrad 08 апреля 2018 | 17:42
nikitin43: Борис Джонсон:
"Будут сидеть у нас! Я сказал..."
opiatnovyi63 08 апреля 2018 | 17:11
kir_pich_101: Вор кричит Держи вора!
vasilevich58 08 апреля 2018 | 17:19
Уже так задолбали со своим кретинизмом эти лжецы и воры Чайки вместе с остальными путинскими, что даже не смешно!
lager23 08 апреля 2018 | 17:23
Жёсткий ответ кремлепутов на инсинуации....Птицын молодец!
arye_11 08 апреля 2018 | 17:06
В данном конкретном случае в ответ на наглое требование Птицы-Чайки наиболее уместным будет высказывание Остапа Бендера - "И от мертвого осла уши"
ostapbey 08 апреля 2018 | 17:24
arye_11:Чайка отметил, что многим из этих людей «будет весьма затруднительно» объяснить происхождение своих активов после недавно принятого в Великобритании закона о декриминализации имущества. Британский закон о «криминальных финансах» предусматривает введение в действие «ордера на богатство неустановленного происхождения».
ostapbey 08 апреля 2018 | 17:27
Придумали же англичане подлейший закон о криминальных деньгах..
А какие надежды на них были же..на кровные то, непосильным трудом нажитые..аж мля, слезы капают..чайкины..даже..
naivnyk 08 апреля 2018 | 17:06
Пустое это всё! Всё должно закончится одним! Вот только шпротов жалко, ни за что пропадут )))
askol2016 08 апреля 2018 | 17:06
Вместо денег Чайке пришлют великолепную, английскую губозакатывающую машинку.
akrayzler 08 апреля 2018 | 17:07
Что закончилось: отрава, деньги или мозги?
vip1707 08 апреля 2018 | 17:08
Чайка очнулась...
А вполне может быть, что её пнули.
glotze7 08 апреля 2018 | 17:25
vip1707: То есть, другими словами, Чайка упустил 61го преступника с деньгами? Болван, однако!
trans 08 апреля 2018 | 17:10
Так в России вон их сейчас сколько, с этими хоть разберись, ушлепок.
Кстати, а как поживают прокуроры, которые были арестованы за крышевание игорного бизнеса?! Чайка отказался направлять это уголовное дело в суд и их всех выпустили, а дело прекратили. Они случайно не в Лондоне сейчас?
vladvinn73 08 апреля 2018 | 17:11
а выдадут шувалова с абрамовичем и абрамовым, вот смеху будет!
gregor 08 апреля 2018 | 17:15
Москва будет добиваться от Британии выдачи 61 человека, которых в России считают экономическим преступниками
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А сыновья Чайки согласны ? А детки чиновников Путинских , которые в ЛондОнах живут согласны ? А соловьёвы и киселёвы ,которые живут с семьями на Западе ,согласны ?
trans 08 апреля 2018 | 17:15
Да у наших властьимущих вся жизнь нацелена на Запад. В противном случае разве стали бы они учить детей на Западе, покупать там недвижимость, держать там свои капиталы? Разве стали бы равнодушно относиться к российской медицине и образованию, к развитию российской экономики, подъему сельского хозяйства и промышленности? Наших чинуш это не волнует, они себе вьют уютные гнездышки, причем в странах НАТО. А народу втюхивают про патриотизм.
tks 08 апреля 2018 | 17:17
Флаг птичке в руки и барабанные палочки.
ostapbey 08 апреля 2018 | 17:29
tks: а виолончели тоже подешевеют? Если срок в камеру будут определять по обьему наворованного..
Даже.
ha12raz 08 апреля 2018 | 17:18
Своих спасают.......надеются укрыть в РФ.
natogrek 08 апреля 2018 | 17:38
Что значит "которых в России считают преступниками"? Их судили в России что-ли? Или просто "им трудно будет доказать......" является достаточным основанием , чтобы считать их преступниками. Тогда почему считание преступниками Чайка не распространяет на не уехавших пока, но имеющих несметные богатства за рубежом? Их не 62 . Чем клянчить тех, давай разбирайся с этими .
trans 08 апреля 2018 | 17:18
Кстати, а как поживают прокуроры, которые несколько лет назад были арестованы за крышевание игорного бизнеса?! Чайка отказался направлять это уголовное дело в суд и их всех выпустили, а дело прекратили. Они случайно не в Лондоне сейчас?
sedoi63 08 апреля 2018 | 17:20
Полтриллиона рублей (если посчитать по курсу) - это мелочь по сравнению с путинским триллионом двести миллиардов долларов, которые осели на американских счетах подставных кошельков главного бандита России? Часть этих гигантских средства днями должны быть арестованы и заморожены. Деньги будут возвращены в прекрасную Россию будущего тем, у кого они были украдены. По мнению американцев, украденный кошелёк нельзя возвращать вору?
nikto_nikak 08 апреля 2018 | 17:20
Ну как там Чайка? Даст команду: уголовные преступники Сноуден, Янукович, Азаров и т.д. - на выход или таки погодит?)))))
lankovskaya 08 апреля 2018 | 17:25
Требования посыпались вдруг из клюва Чайки, как из прохудившегося мешка...
putin_itogy 08 апреля 2018 | 17:25
Хамство,
наглость,
сила!
Вот три составляющих "русского мира".
" И, Лучший способ обороны - нападение". /А. Суворов./
dpichugin 08 апреля 2018 | 17:28
в кремле весеннее обострение.
pozordanilkiny2010 08 апреля 2018 | 17:38
dpichugin: да у них обострение круглогодичное
ostapbey 08 апреля 2018 | 17:31
Кто сидел в засаде 18 лет и ждал результат?
Дождался? Или и следующая серия будет?
Даже
srk2658lu 08 апреля 2018 | 17:34
И Параллельные прямые тоже пересекаются.
Чайка их немножко загнёт...
don_ballon 08 апреля 2018 | 17:38
Чайка хочет добиться для России от Великобритании того, чего добился Коля Остенбакен от Ольги Зайонц, то есть. любви... Однако, любовь чувство взаимное, а Чайка здесь импотент.
Кстати, любой матрос вам скажет, что чаячье гуано самая въедливая химия... А этот Чайка всё гадит и гадит...