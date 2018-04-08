Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что Москва будет добиваться от Британии выдачи 61 человека, которых в России считают экономическим преступниками. Об этом глава российского надзорного ведомство сообщил в эфире НТВ.

Генпрокуратура с 2002 года добивается выдачи людей, которые обвиняются или осуждены в России за экономические преступления, сумма ущерба от действий этих лиц превышает полтриллиона рублей. Чайка отметил, что многим из этих людей «будет весьма затруднительно» объяснить происхождение своих активов после недавно принятого в Великобритании закона о декриминализации имущества. Британский закон о «криминальных финансах» предусматривает введение в действие «ордера на богатство неустановленного происхождения». Кроме того, уже завтра Генпрокуратура опубликует новые сведения об уголовном деле против Бориса Березовского и расследовании смерти Александра Литвиненко. Публикацию документов ведомство проведет на фоне «дела Скрипаля». Чайка отметил, что считает действия Лондона по этому делу «провокационными», а гласности будут преданы некие обстоятельства дела о получении Березовским в сентябре 2003 года убежища в Великобритании. По словам Чайки будут обнародованы «копии отдельных документов из переписки с МВД Великобритании, в том числе и с Терезой Мэй, которая в тот период возглавляла МВД.

Генпрокурор в своем интервью в очередной провел параллели между загадочной смертью Березовского в Лондоне и гибелью Александра Литвиненко в ноябре 2006 года.