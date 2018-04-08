На фоне сообщений о химатаке в восточной Гуте в Белом доме не исключают удара по сирийским правительственным войскам...

На фоне сообщений о химической атаке в восточной Гуте в Белом доме не исключают ракетного удара по сирийским правительственным войскам. Такое развитие событий допускает советник Белого дома по безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт.

Ранее Дональд Трамп потребовал немедленно открыть район химатаки для оказания медпомощи пострадавшим. У себя в Твиттере американский президент пишет, что сейчас регион заблокирован и окружен сирийской армией. Факт химической атаки отрицают и в Москве, и в Дамаске.

Как заявил глава Центра по примирению враждующий сторон, генерал-майор Юрий Евтушенко, информация о химатаке в Сирии – это провокация против России.

Между тем, Дональд Трамп возложил на Россию и Иран ответственность за поддержку сирийского президента Башара Асада.