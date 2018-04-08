На фоне сообщений о химатаке в восточной Гуте в Белом доме не исключают удара по сирийским правительственным войскам
На фоне сообщений о химической атаке в восточной Гуте в Белом доме не исключают ракетного удара по сирийским правительственным войскам. Такое развитие событий допускает советник Белого дома по безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт.
Ранее Дональд Трамп потребовал немедленно открыть район химатаки для оказания медпомощи пострадавшим. У себя в Твиттере американский президент пишет, что сейчас регион заблокирован и окружен сирийской армией. Факт химической атаки отрицают и в Москве, и в Дамаске.
Как заявил глава Центра по примирению враждующий сторон, генерал-майор Юрий Евтушенко, информация о химатаке в Сирии – это провокация против России.
Между тем, Дональд Трамп возложил на Россию и Иран ответственность за поддержку сирийского президента Башара Асада.
Комментарии31
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naivnyk 08 апреля 2018 | 17:04
И это правильно! Лучше конец без начала, чем начало без конца )))
patrik05 08 апреля 2018 | 17:06
На фоне сообщений о химатаке в восточной Гуте в Белом доме не исключают удара по сирийским правительственным войскам...
Россия обязана ударить по силам США и НАТО, с которых ведётся огонь по сирийским войскам, и к ядерным ударам возмездия, по городам и сёлам Америки и Израиля.
arye_11 08 апреля 2018 | 17:09
patrik05:
Патря.
Это ты с перепою или недопою.
И с Боярыней завязывай. Переходи на качественную бормотуху.
Совсем плохой стал, Ослик ты наш.
sisyan_mudachina 08 апреля 2018 | 17:11
arye_11: Не ссы ,твои предки горели в печах ,ты сгоришь в ядерном огне ! Судьба видно такая у вас жидовская !)
arye_11 08 апреля 2018 | 17:13
sisyan_mudachina:
Мальчонка.
Я вот в сомнении - годков то тебе уже 17-18 или все же среднего школьного возраста - 14-15.
Чувствуется тупая щенячья задиристость и не менее щенячий страх от собственной смелости.
sisyan_mudachina 08 апреля 2018 | 17:16
arye_11: - Здравствуй папа ! Пишу тебе из горящей "Меркавы" ....
arye_11 08 апреля 2018 | 17:23
sisyan_mudachina:
Совсем плохо на Спавушкина с кормежкой стало.
Вся стая Патриков-Мудачин потихоньку с катушек слетает
vasilevich58 08 апреля 2018 | 17:25
sisyan_mudachina: Портянки, чем тут тупость свою показывать, пошли бы в ЧВК к Вагнеру и захватили для начала бы Израиль (я уж не говорю о США)!
А тявкать тут за клавой - это трусость и ущербность!
gostrax 08 апреля 2018 | 17:28
sisyan_mudachina: Ну хоть не из утонувшего "Курска".
gostrax 08 апреля 2018 | 17:25
sisyan_mudachina: patrik05: Так если мои предки сгорели ,тогда я откуда взялся? А вот твои предки мозги и гены свои утопили в боярышнике ,вот и родилось такое недоразумение как ты , впрочем ты и сам это понимаешь , и ник у тебя правильный
mordechai_blinchikov 08 апреля 2018 | 17:29
sisyan_mudachina-
:сгоришь в ядерном огне !
учитесь собирать валежник
и резать хлебушек шнурком
vbgolub 08 апреля 2018 | 17:26
patrik05: Патрик, а если в ответ на твой дом сбросят атомную бомбу, что ты скажешь? Вряд ли ты, конечно, после этого сможешь говорить вообще.
clandestino 08 апреля 2018 | 17:26
patrik05: Конечно обязана. Тебе дадут парабеллум, а из лахтинских троллей сформируют ударную группировку возмездия. Чего добру пропадать?
vilingrad 08 апреля 2018 | 17:36
patrik05: Томагавки против ржавых АК, советского летного хлама и искандеров, прикипевших к пусковым шахтам- это чудовищно! К тому же еще не восстановлен российский авианесущий... авиаударный...гробозапускающий...в общем- то старое корыто, которое чудом не забулькало там, куда с трудом дошло...Пиндосы- просто звери:(
vilingrad 08 апреля 2018 | 17:39
patrik05: vbgolub: что ты скажешь? "
Патрик- жене( представим, что такая смертная нашлась):
"Маня, скока стоит ядерная ракета?"
"Миллион!"
"Маня, гляди, в наш огород прям с неба мильон летит!Заживем!!"
echo_shar 08 апреля 2018 | 17:05
На фоне обещаний Белого дома нанести ракетный удар по правительственным войскам в Сирии, обещаю от имени Минобороны России сбить омериканские истребители или потопить крейсеры, которые попытаются бомбить Дамаск.
В России сейчас Пасха. Минобороны отдыхает и ответит Трампу завтра.
mordechai_blinchikov 08 апреля 2018 | 17:26
echo_shar: Минобороны отдыхает и ответит Трампу завтра
-если наступит завтра
clandestino 08 апреля 2018 | 17:29
echo_shar: Не, завтра не ответи.т Пасха - святое дело и поэтому завтра похмелье. К послезавтра подтянутся.
haldey 08 апреля 2018 | 17:05
Надо изделия Портон Дауна вывезти и спрятать? Все уже схвачено, вся доказательная база есть, и Лондонских политиканов скоро будет судить народ Сирии и не только!
compare 08 апреля 2018 | 17:11
haldey: что,что там будет делать "народ сирии"? какой "народ"? какой "сирии"? этой пустынной,выжженной земли,безлюдной и исковерканной войной "асада" против остатков "народа"?
naivnyk 08 апреля 2018 | 17:16
compare: Отбросив слова СИРИЯ, АСАД, какая страна получается? )))
askol2016 08 апреля 2018 | 17:11
Думаю, химического Асада американцы уничтожают, как в свое время Бин Ладена.
echo_shar 08 апреля 2018 | 17:16
askol2016:
В смысле 20 лет будут тормозить? ))))))))
baran_provokator 08 апреля 2018 | 17:13
когда уже мы услышим что вот де животное трямп травит людей в нюёрке и возмущенное зимбабве вводит свои войска в шышыа и производит удар по войскам животного трямпа?
master_superanalitik 08 апреля 2018 | 17:14
Интересно, готовы ли в Белом доме к Мировой войне из-за провокации, которую сами же и устроили.
ha12raz 08 апреля 2018 | 17:20
Сколько опять удастся сэкономить бюджетных денег .......пора псов упокоить.
vargor 08 апреля 2018 | 17:26
Россия предупреждала, что американцы совместно с террористами готовят очередную провокацию с химатакой в Сирии. И американская дерьмократия сразу собирается бомбить Асада, свою главную цель в этой стране не дожидаясь ни расследования, ни результатов.
На любой фейк пускают ракеты. Дерьмократия наглых клеветников.
putin_itogy 08 апреля 2018 | 17:30
Что, неужели?!
путин, за Башара Асада(а кто это, кстати?)
СОЖГЁТ РОССИЮ В ЯДЕРНОМ ОГНЕ?
mymymy 08 апреля 2018 | 17:35
Я правильно понимаю, что США собирается объявить войну Сирии? Суверенному государству за много километров от берегов США? А исключить США из ООН за объявление войны суверенному государству не следует? И затем наложить санкции ООН? А поддерживающих Пиндостан европейских виперов поставить перед фактом поддержки ими государства, объявившего войну Сирии?
a_andrey_yrievich 08 апреля 2018 | 17:36
По логике здравого смысла - зачем Сирии применять химичиское оружие, в войне, которую она уже выигрывает? У чмырей со здравым смыслом плохо, к сожалению...
fgk54 08 апреля 2018 | 17:37
Похоже США собрались воевать одновременно с Китаем (торговая война) и с Россией (горячая война). Там еще есть Иран и Северная Корея на очереди. Как сказал Жванецкий - "Я не знаю, чем все это кончится, но жить стало интересно".