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17:00, 08 апреля 2018

На фоне сообщений о химатаке в восточной Гуте в Белом доме не исключают удара по сирийским правительственным войскам

На фоне сообщений о химической атаке в восточной Гуте в Белом доме не исключают ракетного удара по сирийским правительственным войскам. Такое развитие событий допускает советник Белого дома по безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт.

Ранее Дональд Трамп потребовал немедленно открыть район химатаки для оказания медпомощи пострадавшим. У себя в Твиттере американский президент пишет, что сейчас регион заблокирован и окружен сирийской армией. Факт химической атаки отрицают и в Москве, и в Дамаске.

Как заявил глава Центра по примирению враждующий сторон, генерал-майор Юрий Евтушенко, информация о химатаке в Сирии – это провокация против России.

Между тем, Дональд Трамп возложил на Россию и Иран ответственность за поддержку сирийского президента Башара Асада.

Комментарии

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naivnyk 08 апреля 2018 | 17:04

И это правильно! Лучше конец без начала, чем начало без конца )))

patrik05 08 апреля 2018 | 17:06

На фоне сообщений о химатаке в восточной Гуте в Белом доме не исключают удара по сирийским правительственным войскам...

Россия обязана ударить по силам США и НАТО, с которых ведётся огонь по сирийским войскам, и к ядерным ударам возмездия, по городам и сёлам Америки и Израиля.

arye_11 08 апреля 2018 | 17:09

patrik05:
Патря.
Это ты с перепою или недопою.
И с Боярыней завязывай. Переходи на качественную бормотуху.
Совсем плохой стал, Ослик ты наш.

sisyan_mudachina 08 апреля 2018 | 17:11

arye_11: Не ссы ,твои предки горели в печах ,ты сгоришь в ядерном огне ! Судьба видно такая у вас жидовская !)

arye_11 08 апреля 2018 | 17:13

sisyan_mudachina:
Мальчонка.
Я вот в сомнении - годков то тебе уже 17-18 или все же среднего школьного возраста - 14-15.
Чувствуется тупая щенячья задиристость и не менее щенячий страх от собственной смелости.

sisyan_mudachina 08 апреля 2018 | 17:16

arye_11: - Здравствуй папа ! Пишу тебе из горящей "Меркавы" ....

arye_11 08 апреля 2018 | 17:23

sisyan_mudachina:
Совсем плохо на Спавушкина с кормежкой стало.
Вся стая Патриков-Мудачин потихоньку с катушек слетает

vasilevich58 08 апреля 2018 | 17:25

sisyan_mudachina: Портянки, чем тут тупость свою показывать, пошли бы в ЧВК к Вагнеру и захватили для начала бы Израиль (я уж не говорю о США)!

А тявкать тут за клавой - это трусость и ущербность!

gostrax 08 апреля 2018 | 17:28

sisyan_mudachina: Ну хоть не из утонувшего "Курска".

gostrax 08 апреля 2018 | 17:25

sisyan_mudachina: patrik05: Так если мои предки сгорели ,тогда я откуда взялся? А вот твои предки мозги и гены свои утопили в боярышнике ,вот и родилось такое недоразумение как ты , впрочем ты и сам это понимаешь , и ник у тебя правильный

mordechai_blinchikov 08 апреля 2018 | 17:29

sisyan_mudachina-
:сгоришь в ядерном огне !

учитесь собирать валежник
и резать хлебушек шнурком

vbgolub 08 апреля 2018 | 17:26

patrik05: Патрик, а если в ответ на твой дом сбросят атомную бомбу, что ты скажешь? Вряд ли ты, конечно, после этого сможешь говорить вообще.

clandestino 08 апреля 2018 | 17:26

patrik05: Конечно обязана. Тебе дадут парабеллум, а из лахтинских троллей сформируют ударную группировку возмездия. Чего добру пропадать?

vilingrad 08 апреля 2018 | 17:36

patrik05: Томагавки против ржавых АК, советского летного хлама и искандеров, прикипевших к пусковым шахтам- это чудовищно! К тому же еще не восстановлен российский авианесущий... авиаударный...гробозапускающий...в общем- то старое корыто, которое чудом не забулькало там, куда с трудом дошло...Пиндосы- просто звери:(

vilingrad 08 апреля 2018 | 17:39

patrik05: vbgolub: что ты скажешь? "
Патрик- жене( представим, что такая смертная нашлась):
"Маня, скока стоит ядерная ракета?"
"Миллион!"
"Маня, гляди, в наш огород прям с неба мильон летит!Заживем!!"

echo_shar 08 апреля 2018 | 17:05

На фоне обещаний Белого дома нанести ракетный удар по правительственным войскам в Сирии, обещаю от имени Минобороны России сбить омериканские истребители или потопить крейсеры, которые попытаются бомбить Дамаск.

В России сейчас Пасха. Минобороны отдыхает и ответит Трампу завтра.

mordechai_blinchikov 08 апреля 2018 | 17:26

echo_shar: Минобороны отдыхает и ответит Трампу завтра
-если наступит завтра

clandestino 08 апреля 2018 | 17:29

echo_shar: Не, завтра не ответи.т Пасха - святое дело и поэтому завтра похмелье. К послезавтра подтянутся.

haldey 08 апреля 2018 | 17:05

Надо изделия Портон Дауна вывезти и спрятать? Все уже схвачено, вся доказательная база есть, и Лондонских политиканов скоро будет судить народ Сирии и не только!

compare 08 апреля 2018 | 17:11

haldey: что,что там будет делать "народ сирии"? какой "народ"? какой "сирии"? этой пустынной,выжженной земли,безлюдной и исковерканной войной "асада" против остатков "народа"?

naivnyk 08 апреля 2018 | 17:16

compare: Отбросив слова СИРИЯ, АСАД, какая страна получается? )))

askol2016 08 апреля 2018 | 17:11

Думаю, химического Асада американцы уничтожают, как в свое время Бин Ладена.

echo_shar 08 апреля 2018 | 17:16

askol2016:
В смысле 20 лет будут тормозить? ))))))))

baran_provokator 08 апреля 2018 | 17:13

когда уже мы услышим что вот де животное трямп травит людей в нюёрке и возмущенное зимбабве вводит свои войска в шышыа и производит удар по войскам животного трямпа?

master_superanalitik 08 апреля 2018 | 17:14

Интересно, готовы ли в Белом доме к Мировой войне из-за провокации, которую сами же и устроили.

(комментарий скрыт)

ha12raz 08 апреля 2018 | 17:20

Сколько опять удастся сэкономить бюджетных денег .......пора псов упокоить.

vargor 08 апреля 2018 | 17:26

Россия предупреждала, что американцы совместно с террористами готовят очередную провокацию с химатакой в Сирии. И американская дерьмократия сразу собирается бомбить Асада, свою главную цель в этой стране не дожидаясь ни расследования, ни результатов.
На любой фейк пускают ракеты. Дерьмократия наглых клеветников.

putin_itogy 08 апреля 2018 | 17:30

Что, неужели?!
путин, за Башара Асада(а кто это, кстати?)
СОЖГЁТ РОССИЮ В ЯДЕРНОМ ОГНЕ?

mymymy 08 апреля 2018 | 17:35

Я правильно понимаю, что США собирается объявить войну Сирии? Суверенному государству за много километров от берегов США? А исключить США из ООН за объявление войны суверенному государству не следует? И затем наложить санкции ООН? А поддерживающих Пиндостан европейских виперов поставить перед фактом поддержки ими государства, объявившего войну Сирии?

a_andrey_yrievich 08 апреля 2018 | 17:36

По логике здравого смысла - зачем Сирии применять химичиское оружие, в войне, которую она уже выигрывает? У чмырей со здравым смыслом плохо, к сожалению...

fgk54 08 апреля 2018 | 17:37

Похоже США собрались воевать одновременно с Китаем (торговая война) и с Россией (горячая война). Там еще есть Иран и Северная Корея на очереди. Как сказал Жванецкий - "Я не знаю, чем все это кончится, но жить стало интересно".

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