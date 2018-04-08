Мужчина, протаранивший летнее кафе в Мюнстере, не менее трех раз имел проблемы с законом

Как заявила представитель прокуратуры города, что речь идет об угрозах физической расправы, нанесении материального ущерба, а также побеге с места ДТП. Сейчас все расследования прекращены. По словам представителя прокуратуры, подтверждений тому, что вчерашнее преступление имело политический подтекст, нет. В субботу 49-летний гражданин ФРГ с психическими отклонениями направил машину в группу людей в Мюнстере. В результате инцидента погибли три человека, включая преступника, от 20 до 30 человек пострадали.