Мужчина, протаранивший летнее кафе в Мюнстере, не менее трех раз имел проблемы с законом
Как заявила представитель прокуратуры города, что речь идет об угрозах физической расправы, нанесении материального ущерба, а также побеге с места ДТП. Сейчас все расследования прекращены. По словам представителя прокуратуры, подтверждений тому, что вчерашнее преступление имело политический подтекст, нет. В субботу 49-летний гражданин ФРГ с психическими отклонениями направил машину в группу людей в Мюнстере. В результате инцидента погибли три человека, включая преступника, от 20 до 30 человек пострадали.
Комментарии2
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r88w556xl4 08 апреля 2018 | 16:39
речь идет об угрозах физической расправы, нанесении материального ущерба, а также побеге с места ДТП
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И, тем не менее, у него было зарегистрированное оружие и права на управление транспортным средством. Коррупция в Германии пожирает людей.
vasilevich58 08 апреля 2018 | 17:21
Злобных обезьян надо держать в клетках, а не на пособиях!