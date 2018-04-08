В Тольятти многолетний организатор акции «Бессмертный полк» в этом году не сможет организовать шествие

У себя во ВКонтакте Аркадий Эстрин пишет, что власти фактически политизировали мероприятие, на этом фоне у волонтеров не осталось времени для организации шествия. Эстрин полагает, что «Бессмертный полк» в Тольятти если и пройдет, то в приказном порядке и за бюджетные деньги. По мнению активиста, это противоречит самой идеи акции.

«Бессмертный полк» — акция, которую изначально организовали в Томске журналисты местного телеканала «ТВ-2», который позднее был закрыт. Позднее акция стала всероссийской, ее организацией занялась «Единая Россия» и муниципальные власти. .