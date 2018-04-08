В Тольятти многолетний организатор акции «Бессмертный полк» в этом году не сможет организовать шествие
У себя во ВКонтакте Аркадий Эстрин пишет, что власти фактически политизировали мероприятие, на этом фоне у волонтеров не осталось времени для организации шествия. Эстрин полагает, что «Бессмертный полк» в Тольятти если и пройдет, то в приказном порядке и за бюджетные деньги. По мнению активиста, это противоречит самой идеи акции.
«Бессмертный полк» — акция, которую изначально организовали в Томске журналисты местного телеканала «ТВ-2», который позднее был закрыт. Позднее акция стала всероссийской, ее организацией занялась «Единая Россия» и муниципальные власти. .
Комментарии10
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evgeny_biolog 08 апреля 2018 | 16:39
"если и пройдет, то в приказном порядке и за бюджетные деньги."
Хрен редьки не слаще ...
vilingrad 08 апреля 2018 | 16:49
Хорошо, хоть не сидит...
ihtamnet 08 апреля 2018 | 17:00
Вообще не понимаю смысла сего действа. Дайте денег оставшимся ветеранам и приведите в порядок тысячи могил фронтовиков.
oleg_andreevich 08 апреля 2018 | 17:11
Всё, к чему прикасается Единая Россия, превращается в гавно.
ura_123 08 апреля 2018 | 17:29
oleg_andreevich: единая россия и путин пророк её...
;-)
pravdatut 08 апреля 2018 | 17:15
Все мероприятия, которые тяжело осмыслить здравым умом придуманы в РФ. А народ поддается, как овцы.
bz88 08 апреля 2018 | 17:26
Путин как всегда всё украл и использовал под себя .
ura_123 08 апреля 2018 | 17:27
Что нужно знать про теперешний "Бессмертный полк", это поклоунская с портретом Николая || и ватко с портретом Берии...
К чему едирасия не прикасается,всё превращается в дерьмо.
Моё оценочное суждение ежели что.
leonty 08 апреля 2018 | 17:30
В этом же был и смысл выдвижения собчачки в президенты - приватизировать движение Навального
vargor 08 апреля 2018 | 17:35
Бессмертный полк в Тольятти и в других городах пройдёт в любом случае и не важно, как его организовывают и кто организатор. Люди сами приходят с портретами своих героических предков и никто их не организовывает. Достаточно только знать время начала шествия. А токсичным журналюгам с прозападными мозгами только подкинь чего-нибудь, что можно извратить и очернить. Особенно что касается Победы в ВОВ. Ничего у вас не выйдет. Поехидничаете между собой и умолкните. Где вы прячетесь от народа 9-ого мая, западные прихвостни и русофобы?