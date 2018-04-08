В годовщину начала преследования геев в Чечне ЛГБТ-активисты установили мемориал у постпредства республики в Москве
В апреле прошлого года «Новая газета» опубликовала расследование о массовых задержаниях в Чечне, пытках и убийствах людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Позже «Новая» рассказала о массовых расправах в Грозном в ночь на 26 января 2017 года. власти Чечни все задержания отрицают.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
pmasel 08 апреля 2018 | 16:38
установили мемориал
++++++++++++++++++++++++++++++++
Даже не говорите какой....
master_superanalitik 08 апреля 2018 | 16:48
pmasel:
Так как демократия измеряется количеством гомиков и педиков, то меморил соответствующий.
vasilevich58 08 апреля 2018 | 17:28
master_superanalitik: Портянки, кто у вас главный герой - Путин или Кадыров?!
Вижу, что вы одинаково рьяно вылизываете очко и тому и другому.
naivnyk 08 апреля 2018 | 16:44
Как старый анекдот про про юбилей врача окулиста ))))
naivnyk 08 апреля 2018 | 16:51
naivnyk: Там в анекдоте разные варианты есть, напомню общую идею. На юбилей офтальмологу дарят хрустальный глаз, в конце стола грустно пьют гинеколог, проктолог и уролог, к ним скромно присаживается венеролог. )
protiv777 08 апреля 2018 | 16:52
Стесняюсь спросить - Что изображает этот мемориал?
naivnyk 08 апреля 2018 | 16:55
protiv777: Забанят сразу )))
oleg_andreevich 08 апреля 2018 | 17:14
protiv777: naivnyk: master_superanalitik: pmasel: мемориалом вы, гады, не отделаетесь.