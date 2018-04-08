В годовщину начала преследования геев в Чечне ЛГБТ-активисты установили мемориал у постпредства республики в Москве

В апреле прошлого года «Новая газета» опубликовала расследование о массовых задержаниях в Чечне, пытках и убийствах людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Позже «Новая» рассказала о массовых расправах в Грозном в ночь на 26 января 2017 года. власти Чечни все задержания отрицают.