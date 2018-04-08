Юрий Чайка призвал Лондон вернуть в Россию 500 миллиардов рублей

По его словам, эти деньги в Великобританию вывели граждане России, осужденные на родине по экономическим статьям. В интервью НТВ Генпрокурор сказал, что в Великобритании с февраля действует закон, по которому власти могут заморозить подозрительные активы иностранцев, пока те не объяснят происхождение своих денег или имущества. «Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши», — сказал генпрокурор.