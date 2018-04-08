Юрий Чайка призвал Лондон вернуть в Россию 500 миллиардов рублей
По его словам, эти деньги в Великобританию вывели граждане России, осужденные на родине по экономическим статьям. В интервью НТВ Генпрокурор сказал, что в Великобритании с февраля действует закон, по которому власти могут заморозить подозрительные активы иностранцев, пока те не объяснят происхождение своих денег или имущества. «Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши», — сказал генпрокурор.
Комментарии77
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lankovskaya 08 апреля 2018 | 17:17
А раньше-то почему эти 500 миллиардов прокурор не требовал?
ansh 08 апреля 2018 | 17:23
lankovskaya: Наверное, деменция накрыла недавно...
pargez88 08 апреля 2018 | 17:26
а почему до сих пор не сняли? чего ждали?
segserg 08 апреля 2018 | 17:34
Когда швейцарская прокуратура арестовала счета бывшей министерши Скрынник и предложила бабло России, Чайка чегой-то отказался.
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oldcitizen 08 апреля 2018 | 17:37
Пусть ещё добавят к ним 7 миллионов 400 тысяч долларов золотом(по курсу 1860-х годов), которые были заплачены Америкой за Аляску и пропали в Великобритании. Вот там может быть какая-то перспектива, а вывезенные с разрешения путинской администрации, вернуть не получится!