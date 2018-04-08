Дональд Трамп возложил ответственность на Россию и Иран за поддержку сирийского президента Башара Асада

У себя в Твиттере американский президент пишет, что регион, откуда пришли сообщения о предполагаемой химической атаке, заблокирован сирийской армией. Трамп потребовал немедленно открыть этот район для соответствующих проверок и оказания медпомощи возможным пострадавшим.

Власти Сирии сообщения о химатаке в восточной Гуте отвергают. Использование химоружия сирийскими войсками отрицает российское Минобороны.

На фоне сообщений о химатаке в Белом доме не исключают нанесения ракетного удара по правительственным войскам в Сирии.