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16:30, 08 апреля 2018

Дональд Трамп возложил ответственность на Россию и Иран за поддержку сирийского президента Башара Асада

У себя в Твиттере американский президент пишет, что регион, откуда пришли сообщения о предполагаемой химической атаке, заблокирован сирийской армией. Трамп потребовал немедленно открыть этот район для соответствующих проверок и оказания медпомощи возможным пострадавшим.

Власти Сирии сообщения о химатаке в восточной Гуте отвергают. Использование химоружия сирийскими войсками отрицает российское Минобороны.

На фоне сообщений о химатаке в Белом доме не исключают нанесения ракетного удара по правительственным войскам в Сирии.

Комментарии

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putin_itogy 08 апреля 2018 | 16:34

Везде где путин, там война и смерть.

r88w556xl4 08 апреля 2018 | 16:36

putin_itogy: Людоед Обама за время своего президентства уничтожил в разных странах не менее 1 000 000 человек. Где суды и возмущение либеральной общественности?

naivnyk 08 апреля 2018 | 16:42

r88w556xl4: Да всё хорошо! Какой никакой конец всему нужен)

r88w556xl4 08 апреля 2018 | 16:47

Кстати, на Обаму под конец его людоедства пытались в этой связи подать в суд в США. Так американский суд не принял иск. И были демонстрации протеста в этой связи, которые разгоняли. Кто из русофобов тут любит бубнить про "басманное правосудие" и "честные некоррумпированные западные суды"?

r88w556xl4 08 апреля 2018 | 16:58

На фоне сообщений о химатаке в Белом доме не исключают нанесения ракетного удара по правительственным войскам в Сирии.
================
Для политических и военных целей фашистским режимам сгодится любая ложь, любая провокация - хоть тряски пробирками с мукой, хоть циничное отравление, хоть заявления о мнимой химатаке.

kobylamay_sossetutrampa 08 апреля 2018 | 17:29

Дональд Трамп возложил ответственность на Россию и Иран за поддержку сирийского президента-------------------------- Россия возложилачлен на мнение Трампа.

master_superanalitik 08 апреля 2018 | 16:42

putin_itogy:

Везде где русские во главе с Путиным - там успех! Там победа! Мы тоже хотим как американцы, чтобы у нас все в ногах ползали, а мы на всех плевали. У США не должно быть монополии на власть. Нельзя править Миром в одну харю.

vova36 08 апреля 2018 | 16:50

master_superanalitik: Паны дерутся - у холопов чубы летят. пусть лучше будет один пан в лице сша даже лучше, у сша есть ресурсы в отличие от рф,

echo_shar 08 апреля 2018 | 16:52

vova36:
В Ираке, Ливии и в Афганистане у штатов ничего хорошего не вышло...

r88w556xl4 08 апреля 2018 | 17:01

echo_shar: Они и во Вьетнаме огребли по самое небалуй, и проявив себя там как настоящие фашисты: убивая людей запрещённым химоружием, от которого у вьетнамцев до сих пор рождаются больные дети.

master_superanalitik 08 апреля 2018 | 16:56

vova36: Борис ты не прав! Любая монополия, в том числе и на власть - очень опасна, здесь даже доказательства не нужны. Это аксиома.

gardaratat 08 апреля 2018 | 17:00

master_superanalitik:
2% мирового ВВП - вот это победа)
вперед и вверхЪ

master_superanalitik 08 апреля 2018 | 17:10

gardaratat:
Не смешите меня! Русские потому одерживали победы во всех войнах - потому что им было нечего терять (они не думали о ВВП). Как только русские будут жить богато, то все наши соседи сядут нам на шею, а этому допустить нельзя. А нам нужна только одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим!

ugolnikov 08 апреля 2018 | 17:29

master_superanalitik: перед тем как идти на победу сходите к врачу , так на вскслч

baran_provokator 08 апреля 2018 | 17:39

классическая дилемма - жить под гилером или умереть за сталина. пока гитлер оставлял опцию "жить", люди миллионами выбирали ее. как только бесноватый сказал, что зачистит земли от унтерменьшей, у народа остались только варианты газенваген или загрядотряд. уж лучше заградотряд.

lom2011 08 апреля 2018 | 16:55

putin_itogy: Также воровство, пропаганда, дезинформация, подлоги, подмены, провокации, спец.операции и прочая хренотень, вредная для человечества.

fanisos 08 апреля 2018 | 16:58

putin_itogy: везде где русские там победа! Париж и Берлин знают это. Спроси там.

(комментарий скрыт)

vargor 08 апреля 2018 | 17:40

putin_itogy: Не ври, морда. Война и смерть только там, где американцы со своей дерьмократией и вмешательством во внутренние дела других стран. Сирию российские ВКС очистили от игиловцев под которыми было 80% сирийской территории. Американским воякам это конечно не по вкусу. Вот и организовывают клеветнические провокации и без расследования и подтверждения сразу угрожают ракетными атаками по сирийской армии. С игиловцами американцы не воюют.

stebinmaku 08 апреля 2018 | 16:35

"На фоне сообщений о химатаке.."
- -- -
Да, смотрите на фон, остальное - видимость

anemon 08 апреля 2018 | 16:37

Что же мешает Трампу окончательно возложить вину за химатаки в Сирии на российского лидера?

r88w556xl4 08 апреля 2018 | 16:42

anemon: Остатки здравого смысла мешают. Развязать Третью мировую - раз плюнуть, но вы, русофобы, в ней же и сгинете.

scorpion1964 08 апреля 2018 | 17:23

r88w556xl4:
А вас, путриотов, всех без исключения, пустят в бункер с путиным?
Не смешите меня! Мы сгинем, а вы останетесь? Нет уж, сгинем вместе!

polba 08 апреля 2018 | 16:42

anemon: Высокая информированность, видимо.

master_superanalitik 08 апреля 2018 | 16:38

Эти химические провокаторы из Англии и США совсем оборзели и страх позабыли. Они думают что в одни и те же игры можно играть бесконечное число раз.

jetsam 08 апреля 2018 | 16:48

master_superanalitik: путен 18 лет играет и ничего.

master_superanalitik 08 апреля 2018 | 16:50

jetsam:

Правильно! России нужна Монархия с правом передачи власти по наследству.

(комментарий скрыт)

gostrax 08 апреля 2018 | 17:33

master_superanalitik: Да здравствует Кабаев Первый!

prof57 08 апреля 2018 | 16:44

Я с уроков НВП в школе помню, что это явно не химическое оружие если спасатели работают без противогазов и даже перчаток... В зоне поражения!

lecitoyen_ 08 апреля 2018 | 16:46

уже бы по главному химику долбонули, карточная вертикаль за пять минут бы рассыпалась

echo_shar 08 апреля 2018 | 16:49

На фоне обещаний Белого дома нанести ракетный удар по правительственным войскам в Сирии, обещаю от имени Минобороны России сбить омериканские истребители или потопить крейсеры, которые попытаются бомбить Дамаск.

В России сейчас Пасха. Минобороны отдыхает и ответит Трампу завтра.

agriment 08 апреля 2018 | 17:24

echo_shar:16:49 " В России сейчас Пасха. Минобороны отдыхает"

-Шойгу по национальности тувинец, по вероисповеданию буддист, по принадлежности член КПСС. Для него Пасха не праздник

"ответит Трампу завтра"

- Оно ему надо?

echo_shar 08 апреля 2018 | 17:35

agriment:
14 марта Генштаб России уже обещал сбивать американские ракеты и их носители в случае бомбежки Дамаска...

contador 08 апреля 2018 | 17:14

Трамп возложил, а Володя на него положил.

shurulla 08 апреля 2018 | 17:25

contador: не только Володя положил, а Ким Чен Ин даже наложил!

shurulla 08 апреля 2018 | 17:21

Эти химические атаки и совершают выкормыши Трампа из ИГИЛы - вот почему он всегда эвакуирует главарей ИГИЛ из котлов!

baran_provokator 08 апреля 2018 | 17:21

Официальным поводом к войне стал «Майнильский инцидент»: 26 ноября 1939 года советское правительство обратилось к правительству Финляндии с официальной нотой, в которой заявлялось, что «26 ноября, в 15 часов 45 минут, наши войска, расположенные на Карельском перешейке у границы Финляндии, около села Майнила, были неожиданно обстреляны с финской территории артиллерийским огнём. Всего было произведено семь орудийных выстрелов, в результате чего убито трое рядовых и один младший командир, ранено семь рядовых и двое из командного состава. Советские войска, имея строгое приказание не поддаваться провокации, воздержались от ответного обстрела».
Ответной нотой финны заявили, что обстрел был зафиксирован финскими постами, выстрелы были произведены с советской стороны, по наблюдениям и оценкам финнов с расстояния около 1,5—2 км на юго-восток от места падения снарядов, что на границе у финнов есть только пограничные войска и нет орудий, тем более дальнобойных, но что Хельсинки готов приступить к переговорам об обоюдном отводе войск и начать совместное расследование инцидента.

baran_provokator 08 апреля 2018 | 17:36

Ответная нота СССР гласила: «отрицание со стороны правительства Финляндии факта возмутительного артиллерийского обстрела финскими войсками советских войск, повлекшего за собой жертвы, не может быть объяснено иначе, как желанием ввести в заблуждение общественное мнение и поиздеваться над жертвами обстрела.
Утром 30 ноября был сделан и последний шаг. Как говорилось в официальном сообщении, «по приказу Главного Командования Красной Армии, ввиду новых вооружённых провокаций со стороны финской военщины, войска Ленинградского военного округа в 8 часов утра 30 ноября перешли границу Финляндии на Карельском перешейке и в ряде других районов». В тот же день советская авиация бомбила и обстреляла из пулемётов Хельсинки; при этом в результате ошибки лётчиков пострадали в основном жилые рабочие кварталы. В ответ на протесты европейских дипломатов Молотов заявил, что советские самолёты сбрасывали на Хельсинки хлеб для голодающего населения (после чего советские бомбы стали называть в Финляндии «Молотовскими хлебными корзинами»). При этом официального объявления войны так и не последовало.

Маннергейм, располагавший как главнокомандующий наиболее достоверными данными об инциденте под Майнила, сообщает:
…И вот провокация, которую я ожидал с середины октября, свершилась. Когда я лично побывал 26 октября на Карельском перешейке, генерал Неннонен заверил меня, что артиллерия полностью отведена за линию укреплений, откуда ни одна батарея не в силах произвести выстрел за пределы границы… …Нам не пришлось долго ждать претворения в жизнь слов Молотова, произнесённых на московских переговорах: «Вести разговоры теперь наступит очередь солдат». 26 ноября Советский Союз организовал провокацию, известную ныне под названием «Выстрелы в Майнила»… Во время войны 1941—1944 годов пленные русские детально описали, как была организована неуклюжая провокация…

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