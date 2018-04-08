Дональд Трамп возложил ответственность на Россию и Иран за поддержку сирийского президента Башара Асада
У себя в Твиттере американский президент пишет, что регион, откуда пришли сообщения о предполагаемой химической атаке, заблокирован сирийской армией. Трамп потребовал немедленно открыть этот район для соответствующих проверок и оказания медпомощи возможным пострадавшим.
Власти Сирии сообщения о химатаке в восточной Гуте отвергают. Использование химоружия сирийскими войсками отрицает российское Минобороны.
На фоне сообщений о химатаке в Белом доме не исключают нанесения ракетного удара по правительственным войскам в Сирии.
Комментарии37
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putin_itogy 08 апреля 2018 | 16:34
Везде где путин, там война и смерть.
r88w556xl4 08 апреля 2018 | 16:36
putin_itogy: Людоед Обама за время своего президентства уничтожил в разных странах не менее 1 000 000 человек. Где суды и возмущение либеральной общественности?
naivnyk 08 апреля 2018 | 16:42
r88w556xl4: Да всё хорошо! Какой никакой конец всему нужен)
r88w556xl4 08 апреля 2018 | 16:47
Кстати, на Обаму под конец его людоедства пытались в этой связи подать в суд в США. Так американский суд не принял иск. И были демонстрации протеста в этой связи, которые разгоняли. Кто из русофобов тут любит бубнить про "басманное правосудие" и "честные некоррумпированные западные суды"?
r88w556xl4 08 апреля 2018 | 16:58
На фоне сообщений о химатаке в Белом доме не исключают нанесения ракетного удара по правительственным войскам в Сирии.
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Для политических и военных целей фашистским режимам сгодится любая ложь, любая провокация - хоть тряски пробирками с мукой, хоть циничное отравление, хоть заявления о мнимой химатаке.
kobylamay_sossetutrampa 08 апреля 2018 | 17:29
Дональд Трамп возложил ответственность на Россию и Иран за поддержку сирийского президента-------------------------- Россия возложилачлен на мнение Трампа.
master_superanalitik 08 апреля 2018 | 16:42
putin_itogy:
Везде где русские во главе с Путиным - там успех! Там победа! Мы тоже хотим как американцы, чтобы у нас все в ногах ползали, а мы на всех плевали. У США не должно быть монополии на власть. Нельзя править Миром в одну харю.
vova36 08 апреля 2018 | 16:50
master_superanalitik: Паны дерутся - у холопов чубы летят. пусть лучше будет один пан в лице сша даже лучше, у сша есть ресурсы в отличие от рф,
echo_shar 08 апреля 2018 | 16:52
vova36:
В Ираке, Ливии и в Афганистане у штатов ничего хорошего не вышло...
r88w556xl4 08 апреля 2018 | 17:01
echo_shar: Они и во Вьетнаме огребли по самое небалуй, и проявив себя там как настоящие фашисты: убивая людей запрещённым химоружием, от которого у вьетнамцев до сих пор рождаются больные дети.
master_superanalitik 08 апреля 2018 | 16:56
vova36: Борис ты не прав! Любая монополия, в том числе и на власть - очень опасна, здесь даже доказательства не нужны. Это аксиома.
gardaratat 08 апреля 2018 | 17:00
master_superanalitik:
2% мирового ВВП - вот это победа)
вперед и вверхЪ
master_superanalitik 08 апреля 2018 | 17:10
gardaratat:
Не смешите меня! Русские потому одерживали победы во всех войнах - потому что им было нечего терять (они не думали о ВВП). Как только русские будут жить богато, то все наши соседи сядут нам на шею, а этому допустить нельзя. А нам нужна только одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим!
ugolnikov 08 апреля 2018 | 17:29
master_superanalitik: перед тем как идти на победу сходите к врачу , так на вскслч
baran_provokator 08 апреля 2018 | 17:39
классическая дилемма - жить под гилером или умереть за сталина. пока гитлер оставлял опцию "жить", люди миллионами выбирали ее. как только бесноватый сказал, что зачистит земли от унтерменьшей, у народа остались только варианты газенваген или загрядотряд. уж лучше заградотряд.
lom2011 08 апреля 2018 | 16:55
putin_itogy: Также воровство, пропаганда, дезинформация, подлоги, подмены, провокации, спец.операции и прочая хренотень, вредная для человечества.
fanisos 08 апреля 2018 | 16:58
putin_itogy: везде где русские там победа! Париж и Берлин знают это. Спроси там.
vargor 08 апреля 2018 | 17:40
putin_itogy: Не ври, морда. Война и смерть только там, где американцы со своей дерьмократией и вмешательством во внутренние дела других стран. Сирию российские ВКС очистили от игиловцев под которыми было 80% сирийской территории. Американским воякам это конечно не по вкусу. Вот и организовывают клеветнические провокации и без расследования и подтверждения сразу угрожают ракетными атаками по сирийской армии. С игиловцами американцы не воюют.
stebinmaku 08 апреля 2018 | 16:35
"На фоне сообщений о химатаке.."
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Да, смотрите на фон, остальное - видимость
anemon 08 апреля 2018 | 16:37
Что же мешает Трампу окончательно возложить вину за химатаки в Сирии на российского лидера?
r88w556xl4 08 апреля 2018 | 16:42
anemon: Остатки здравого смысла мешают. Развязать Третью мировую - раз плюнуть, но вы, русофобы, в ней же и сгинете.
scorpion1964 08 апреля 2018 | 17:23
r88w556xl4:
А вас, путриотов, всех без исключения, пустят в бункер с путиным?
Не смешите меня! Мы сгинем, а вы останетесь? Нет уж, сгинем вместе!
polba 08 апреля 2018 | 16:42
anemon: Высокая информированность, видимо.
master_superanalitik 08 апреля 2018 | 16:38
Эти химические провокаторы из Англии и США совсем оборзели и страх позабыли. Они думают что в одни и те же игры можно играть бесконечное число раз.
jetsam 08 апреля 2018 | 16:48
master_superanalitik: путен 18 лет играет и ничего.
master_superanalitik 08 апреля 2018 | 16:50
jetsam:
Правильно! России нужна Монархия с правом передачи власти по наследству.
gostrax 08 апреля 2018 | 17:33
master_superanalitik: Да здравствует Кабаев Первый!
prof57 08 апреля 2018 | 16:44
Я с уроков НВП в школе помню, что это явно не химическое оружие если спасатели работают без противогазов и даже перчаток... В зоне поражения!
lecitoyen_ 08 апреля 2018 | 16:46
уже бы по главному химику долбонули, карточная вертикаль за пять минут бы рассыпалась
echo_shar 08 апреля 2018 | 16:49
На фоне обещаний Белого дома нанести ракетный удар по правительственным войскам в Сирии, обещаю от имени Минобороны России сбить омериканские истребители или потопить крейсеры, которые попытаются бомбить Дамаск.
В России сейчас Пасха. Минобороны отдыхает и ответит Трампу завтра.
agriment 08 апреля 2018 | 17:24
echo_shar:16:49 " В России сейчас Пасха. Минобороны отдыхает"
-Шойгу по национальности тувинец, по вероисповеданию буддист, по принадлежности член КПСС. Для него Пасха не праздник
"ответит Трампу завтра"
- Оно ему надо?
echo_shar 08 апреля 2018 | 17:35
agriment:
14 марта Генштаб России уже обещал сбивать американские ракеты и их носители в случае бомбежки Дамаска...
contador 08 апреля 2018 | 17:14
Трамп возложил, а Володя на него положил.
shurulla 08 апреля 2018 | 17:25
contador: не только Володя положил, а Ким Чен Ин даже наложил!
shurulla 08 апреля 2018 | 17:21
Эти химические атаки и совершают выкормыши Трампа из ИГИЛы - вот почему он всегда эвакуирует главарей ИГИЛ из котлов!
baran_provokator 08 апреля 2018 | 17:21
Официальным поводом к войне стал «Майнильский инцидент»: 26 ноября 1939 года советское правительство обратилось к правительству Финляндии с официальной нотой, в которой заявлялось, что «26 ноября, в 15 часов 45 минут, наши войска, расположенные на Карельском перешейке у границы Финляндии, около села Майнила, были неожиданно обстреляны с финской территории артиллерийским огнём. Всего было произведено семь орудийных выстрелов, в результате чего убито трое рядовых и один младший командир, ранено семь рядовых и двое из командного состава. Советские войска, имея строгое приказание не поддаваться провокации, воздержались от ответного обстрела».
Ответной нотой финны заявили, что обстрел был зафиксирован финскими постами, выстрелы были произведены с советской стороны, по наблюдениям и оценкам финнов с расстояния около 1,5—2 км на юго-восток от места падения снарядов, что на границе у финнов есть только пограничные войска и нет орудий, тем более дальнобойных, но что Хельсинки готов приступить к переговорам об обоюдном отводе войск и начать совместное расследование инцидента.
baran_provokator 08 апреля 2018 | 17:36
Ответная нота СССР гласила: «отрицание со стороны правительства Финляндии факта возмутительного артиллерийского обстрела финскими войсками советских войск, повлекшего за собой жертвы, не может быть объяснено иначе, как желанием ввести в заблуждение общественное мнение и поиздеваться над жертвами обстрела.
Утром 30 ноября был сделан и последний шаг. Как говорилось в официальном сообщении, «по приказу Главного Командования Красной Армии, ввиду новых вооружённых провокаций со стороны финской военщины, войска Ленинградского военного округа в 8 часов утра 30 ноября перешли границу Финляндии на Карельском перешейке и в ряде других районов». В тот же день советская авиация бомбила и обстреляла из пулемётов Хельсинки; при этом в результате ошибки лётчиков пострадали в основном жилые рабочие кварталы. В ответ на протесты европейских дипломатов Молотов заявил, что советские самолёты сбрасывали на Хельсинки хлеб для голодающего населения (после чего советские бомбы стали называть в Финляндии «Молотовскими хлебными корзинами»). При этом официального объявления войны так и не последовало.
Маннергейм, располагавший как главнокомандующий наиболее достоверными данными об инциденте под Майнила, сообщает:
…И вот провокация, которую я ожидал с середины октября, свершилась. Когда я лично побывал 26 октября на Карельском перешейке, генерал Неннонен заверил меня, что артиллерия полностью отведена за линию укреплений, откуда ни одна батарея не в силах произвести выстрел за пределы границы… …Нам не пришлось долго ждать претворения в жизнь слов Молотова, произнесённых на московских переговорах: «Вести разговоры теперь наступит очередь солдат». 26 ноября Советский Союз организовал провокацию, известную ныне под названием «Выстрелы в Майнила»… Во время войны 1941—1944 годов пленные русские детально описали, как была организована неуклюжая провокация…