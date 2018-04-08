Известный голливудский актер Рассел Кроу продал некоторые свои вещи на аукционе под названием «Искусство развода»

Среди лотов там оказались скрипка капитана Джека Обри из фильма «Хозяин морей на краю земли», меч и бутафорская колесница из фильма «Гладиатор». Выручка на аукционе составила почти три миллиона долларов. Сам Кроу выступил в начале торгов с приветственным словом. Он предложил назвать аукцион «Искусство развода» по случаю своего расставания с австралийской актрисой Даниэль Спенсер. Развод с нею Кроу оформил в конце прошлого года.