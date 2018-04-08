Полиция подтвердила гибель пяти человек в ДТП маршрутки и электрички в Крыму
Об этом сообщила начальник отдела информации МВД по республике Крым Ольга Кондрашова. Пассажиры электрички не пострадали.
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Об этом сообщила начальник отдела информации МВД по республике Крым Ольга Кондрашова. Пассажиры электрички не пострадали.
МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..
Комментарии1
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abuvgrobu 08 апреля 2018 | 16:09
Между Армянском и Красноперекопском на ж/д переездах нет шлагбаумов - везде только знак STOP висит