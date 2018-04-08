Мужчина, протаранивший летнее кафе в Германии, ранее имел проблемы с законом

За последние несколько лет против него было возбуждено три дела. Преступник, совершивший наезд на толпу в городе Мюнстер, был известен полиции. В 2015-2016 годах он становился фигурантом нескольких дел. По информации местной прокуратуры, речь идет об угрозах физической расправы, нанесении материального ущерба и побеге с места ДТП. Чем именно закончились эти разбирательства, в надзорном ведомстве не уточнили.

По некоторым данным, 49-летний гражданин ФРГ страдал психическими отклонениями. Вероятнее всего он действовал в одиночку и не был связан с террористическими группировками. Сообщается, что на имя мужчины было зарегистрировано сразу пять автомобилей, один из которых и стал орудием преступления. При обыске в его квартире был обнаружен муляж автомата Калашникова. Полиция продолжает расследование.

Малолитражный грузовик въехал в группу людей у ресторана в центре Мюнстера. В результате ЧП погибли три человека, включая застрелившегося водителя.