Мужчина, протаранивший летнее кафе в Германии, ранее имел проблемы с законом
За последние несколько лет против него было возбуждено три дела. Преступник, совершивший наезд на толпу в городе Мюнстер, был известен полиции. В 2015-2016 годах он становился фигурантом нескольких дел. По информации местной прокуратуры, речь идет об угрозах физической расправы, нанесении материального ущерба и побеге с места ДТП. Чем именно закончились эти разбирательства, в надзорном ведомстве не уточнили.
По некоторым данным, 49-летний гражданин ФРГ страдал психическими отклонениями. Вероятнее всего он действовал в одиночку и не был связан с террористическими группировками. Сообщается, что на имя мужчины было зарегистрировано сразу пять автомобилей, один из которых и стал орудием преступления. При обыске в его квартире был обнаружен муляж автомата Калашникова. Полиция продолжает расследование.
Малолитражный грузовик въехал в группу людей у ресторана в центре Мюнстера. В результате ЧП погибли три человека, включая застрелившегося водителя.
Комментарии1
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master_superanalitik 08 апреля 2018 | 16:07
Этот немец набрался фальшивых западных ценностей, а потому совершил такое преступление. Для его лечения его и таких как он следует отправлять в Сибирь на перевоспитание.