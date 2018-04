Генпрокуратура России собирается дать свой ответ на так называемое дело Сергея Скрипаля в Великобритании

В частности, ведомство хочет рассказать о том, что Лондон незаконно предоставил убежище Борису Березовскому, — рассказал генпрокурор Юрий Чайка в интервью НТВ.

Организаторы покушения на Сергея Скрипаля обработали нервнопаралитическим веществом ручку его входной двери. Как пишет The Mail on Sunday со ссылкой на данные закрытого брифинга британских служб безопасности, покушение произошло утром 4 марта, в воскресенье. Это исключало, что к дверной ручке притронется кто-то чужой. Совершенно случайно в больнице, куда доставили Скрипаля и его дочь, оказались специалисты, которые прошли подготовку для помощи пострадавшим от химического оружия, — отмечет газета.

Использование вещества «Новичок» в виде геля, а не газа, по мнению источника таблоида, говорит о том, что организаторы покушения хотели, чтобы исполнители покинули страну до того, как будет установлена причина смерти бывшего офицера ГРУ. Между тем, сам Скрипаль и его дочь пришли в сознание. The Mail on Sunday утверждает, что ему могут предоставить убежище в Великобритании. The Sunday Times пишет, что Скрипаля и его дочь могут перевезти Скрипаля и его дочь на новое место жительство – в Соединенные Штаты.