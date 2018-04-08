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16:00, 08 апреля 2018

Генпрокуратура России собирается дать свой ответ на так называемое дело Сергея Скрипаля в Великобритании

В частности, ведомство хочет рассказать о том, что Лондон незаконно предоставил убежище Борису Березовскому, — рассказал генпрокурор Юрий Чайка в интервью НТВ.

Организаторы покушения на Сергея Скрипаля обработали нервнопаралитическим веществом ручку его входной двери. Как пишет The Mail on Sunday со ссылкой на данные закрытого брифинга британских служб безопасности, покушение произошло утром 4 марта, в воскресенье. Это исключало, что к дверной ручке притронется кто-то чужой. Совершенно случайно в больнице, куда доставили Скрипаля и его дочь, оказались специалисты, которые прошли подготовку для помощи пострадавшим от химического оружия, — отмечет газета.

Использование вещества «Новичок» в виде геля, а не газа, по мнению источника таблоида, говорит о том, что организаторы покушения хотели, чтобы исполнители покинули страну до того, как будет установлена причина смерти бывшего офицера ГРУ. Между тем, сам Скрипаль и его дочь пришли в сознание. The Mail on Sunday утверждает, что ему могут предоставить убежище в Великобритании. The Sunday Times пишет, что Скрипаля и его дочь могут перевезти Скрипаля и его дочь на новое место жительство – в Соединенные Штаты.

Комментарии

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putin2018 08 апреля 2018 | 16:04

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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

master_superanalitik 08 апреля 2018 | 16:05

putin2018:


Англичане, французы и немцы всегда гадили Российской империи. Но французы и немцы стали гадить куда меньше потому что в Берлине и Париже Россия уже проводила военные парады. Если мы хотим чтобы англичанка Тереза Мэй больше не гадила Великой России, то России следует добиться от Англии разрешения на проведение парада русских войск в Лондоне.

meister_luvin 08 апреля 2018 | 16:06

master_superanalitik:


а еще они Герцена с его Колоколом пригрели. Пусть за это ответят?

ze_danil 08 апреля 2018 | 16:10

master_superanalitik: Если мы хотим....
________________________

это сколько вас там на одном диване уместилось?

rihard 08 апреля 2018 | 16:10

master_superanalitik: Вы в курсе, что в первую мировую с Францией и Британией, а во Вторую мировую с Британией Россия была союзниками?

cattt 08 апреля 2018 | 16:05

Не тот ли березовский, нам путина в президенты подкинул.

nikto_nikak 08 апреля 2018 | 16:08

Я так и не понял, на что Чайка собирается дать ответ и причем Березовский? Хотя оно конечно понятно, если бы все получилось...Но не получилось, а планы менять не стали....Смешные...

podwodnik 08 апреля 2018 | 16:08

"...ведомство хочет рассказать...".

- Мама, мама! А Борька недавно в песочницу написал! Не давай ему конфетку!

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