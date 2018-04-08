В оппозиционных кругах не обсуждалось выдвижение инициативы об установке памятника политику Борису Немцову

В оппозиционных кругах не обсуждалась возможность выдвижения инициативы об установке памятника политику Борису Немцову. Однако даже в случае появления подобного обращения власти Москвы нашли бы основания для отказа, уверен политик Дмитрий Гудков.

Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», комментируя слова председателя комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Игоря Воскресенского о том, что граждане и организации вправе обратиться в комиссию с просьбой об установке памятника Б.Немцову. По словам И.Воскресенского, в отличие от мемориальных досок в отношении монументов ограничения по срокам установки не действуют.

«Они, конечно, будут рассматривать. Оснований по срокам давности не найдут, но найдут другие основания: что в связи с отсутствием какого-нибудь консенсуса в обществе или еще чего-то», — сказал Д.Гудков.

Политик отметил, что закон позволяет обойти ограничения по срокам установки мемориальной доски, однако в случае с увековечиванием памяти Б.Немцова было принято политическое решение.

«Если президент или мэр принимает такое решение, то ограничение по срокам давности в 10 лет уже не действует. То есть лазейка есть даже для того, чтобы назвать улицу в честь Бориса Немцова или повестить табличку. Лазеек полно в законе, но вопрос же политический», — пояснил он.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту. Сторонники политика и многие общественные деятели неоднократно обращались к столичным властям с просьбой увековечить его память мемориальной табличкой на месте гибели. Однако власти Москвы отказывали в установке, ссылаясь на постановление, в котором говорится, что мемориальные доски устанавливаются не ранее, чем через 10 лет после кончины увековечиваемого лица.

В 2017 году группа общественных деятелей с согласия жильцов установила табличку на доме, где жил Немцов, однако представители мэрии признали установку доски незаконной и потребовали ее демонтировать. В феврале 2018 года мэрия Москвы согласовала установку памятной таблички на доме Б.Немцова.

Ранее члены столичного отделения партии «Единая Россия» выступили с предложением об установке памятника оперному певцу Дмитрию Хворостовскому, скончавшемуся 22 ноября 2017 года. Как сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» И.Воскресенский, этот вопрос в настоящий момент прорабатывается в комиссии по монументальному искусству города.