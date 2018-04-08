Канадцы собрали около двух миллионов долларов в помощь родным молодежной хоккейной команды «Гумбольт Бронкос» (The Humboldt Broncos). Автобус со спортсменами попал в страшную аварию в пятницу. Он столкнулся с фурой. Погибли 15 человек из 29-ти, которые находились внутри автобуса. Как сообщается на сайте пожертвований, всего планируется собрать более трех миллионов долларов США. Водителя фуры, который не пострадал в ДТП, задержали, но позже отпустили. Причины аварии еще устанавливаются, — говорят в полиции.