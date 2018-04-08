Канадцы собрали около двух миллионов долларов в помощь родным молодежной хоккейной команды «Гумбольт Бронкос»
Канадцы собрали около двух миллионов долларов в помощь родным молодежной хоккейной команды «Гумбольт Бронкос» (The Humboldt Broncos). Автобус со спортсменами попал в страшную аварию в пятницу. Он столкнулся с фурой. Погибли 15 человек из 29-ти, которые находились внутри автобуса. Как сообщается на сайте пожертвований, всего планируется собрать более трех миллионов долларов США. Водителя фуры, который не пострадал в ДТП, задержали, но позже отпустили. Причины аварии еще устанавливаются, — говорят в полиции.
Комментарии3
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jetsam 08 апреля 2018 | 15:39
хорошо, когда люди проявляют сочувствие, сострадание, взаимопомощь.
любые люди. любой страны.
любой национальности и взглядов.
alehan11174 08 апреля 2018 | 15:53
Это правильно! Вчера все хоккейные матчи в Сев Америке также начинались с минуты молчания. Страшная трагедия:(((
eternity88 08 апреля 2018 | 16:05
jetsam: а еще хорошо, когда власть в таких ситуациях не прячется как напуганная крыса, не зовет близких жертв бузотерами, не упрекает их в желании попиариться на крови и не приносит цветы к мемориалу под стометровым периметром охраны исключительно для телекамер, не объявляет траур на четвертый день после трагедии, а главное, не просит сама у себя прощения за то, как сама себя подвела, и не несет гнусную ахинею про удары в спину...