После завоевания чемпионского титула по версии UFC российский боец Хабиб Нурмагомедов обратился к Владимиру Путину с просьбой вмешаться в дело Зиявудина Магомедова. Миллиардер, задержанный по подозрению в крупном хищении, является спонсором бойца.

«Сейчас у Зиявудина Магомедова проблемы, но я хочу чтобы он знал, что мы, спортсмены, за него молимся» – об этом сказал российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов после убедительной победы над американцем Элом Яквинтой. Атлет выразил надежду на то, что ситуация с арестом миллиардера и совладельца группы «Сумма» вскоре разрешиться, а президент Владимир Путин в этом ему поможет.

Несколько недель назад предприниматель вместе со своим братом был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств при строительстве калининградского стадиона. Бизнесмен также является спонсором команды Eagles MMA, от имени которой и выступает Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов единогласным решением судей стал чемпионом UFC в легком весе. Он – первый боец из России, получивший этот титул.