Российский боец Хабиб Нурмагомедов обратился к Владимиру Путину с просьбой вмешаться в дело Зиявудина Магомедова
После завоевания чемпионского титула по версии UFC российский боец Хабиб Нурмагомедов обратился к Владимиру Путину с просьбой вмешаться в дело Зиявудина Магомедова. Миллиардер, задержанный по подозрению в крупном хищении, является спонсором бойца.
«Сейчас у Зиявудина Магомедова проблемы, но я хочу чтобы он знал, что мы, спортсмены, за него молимся» – об этом сказал российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов после убедительной победы над американцем Элом Яквинтой. Атлет выразил надежду на то, что ситуация с арестом миллиардера и совладельца группы «Сумма» вскоре разрешиться, а президент Владимир Путин в этом ему поможет.
Несколько недель назад предприниматель вместе со своим братом был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств при строительстве калининградского стадиона. Бизнесмен также является спонсором команды Eagles MMA, от имени которой и выступает Нурмагомедов.
Хабиб Нурмагомедов единогласным решением судей стал чемпионом UFC в легком весе. Он – первый боец из России, получивший этот титул.
Комментарии3
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eniro 08 апреля 2018 | 15:38
Какие проблемы, Понтий Пилат мог помиловать одного из преступников. Чем Путин лучше?
gregor 08 апреля 2018 | 15:39
Российский боец Хабиб Нурмагомедов обратился к Владимиру Путину с просьбой вмешаться в дело Зиявудина Магомедова
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Так он ,Путин и вмешался , Зиявудина Магомедова посадили поэтому .
abuvgrobu 08 апреля 2018 | 16:06
Странные, всё же, в нашей стране постоянные просьбы к главе государства. А что, от того, что если кто-то куда-то "вмешается" вор перестанет быть вором, а взяточник и мошенник - взяточником и мошенником ?