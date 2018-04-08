Московские пожарные спасли более 50-ти человек при ликвидации возгорания в одном из жилых домов на юге столицы
Огонь вспыхнул в квартире на 4-м этаже 17-этажки в районе Нагорной, — передает агентство «Москва». По предварительным данным, в результате ЧП пострадали три человека.
Комментарии5
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sprav77 08 апреля 2018 | 15:35
С трудом верится.
sarbus 08 апреля 2018 | 15:46
Интересно,каким образом?
danko1 08 апреля 2018 | 16:09
sarbus: Стояли внизу и считали сколько человек покинет дом.
Но о тех, кто был в горевшей квартире, пожарные не подумали, чтобы им помочь.
samakar2 08 апреля 2018 | 15:51
Че? В квартире было заперто более 50-ти человек? Или столько народу выбежало из дому по сигналу "пожар!"?
Тогда че уж смущаться - следует объявить, что в Кемерово было спасено несколько тысяч!
starsbo 08 апреля 2018 | 15:52
Проснулись, раньше было надо. А сейчас лучше помолчать о своих подвигах.