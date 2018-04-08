Немецкая прокуратура пока не может установить причины нападения в Мюнстере

Накануне вечером грузовой автомобиль въехал в группу людей, которые сидели на веранде летнего кафе. Местная пресса установила, что нападавший был гражданином Германии, который страдал от проблем с психикой. Полиция, правда, пока эту версию не подтверждает. В то же время, в МВД Германии подчеркивают, что преступник действовал в одиночку, его связей с террористическими организациями не обнаружено. Его жертвами стали два человека. Сам нападавший после произошедшего застрелился.