Немецкая прокуратура пока не может установить причины нападения в Мюнстере
Накануне вечером грузовой автомобиль въехал в группу людей, которые сидели на веранде летнего кафе. Местная пресса установила, что нападавший был гражданином Германии, который страдал от проблем с психикой. Полиция, правда, пока эту версию не подтверждает. В то же время, в МВД Германии подчеркивают, что преступник действовал в одиночку, его связей с террористическими организациями не обнаружено. Его жертвами стали два человека. Сам нападавший после произошедшего застрелился.
Комментарии2
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anemon 08 апреля 2018 | 15:39
От проблем с психикой, этот водитель не мог бы иметь водительского удостоверения.
noxepy666 08 апреля 2018 | 15:45
Вот дурные! У Терезы Мэй надо спросить же!