Генпрокуратура РФ намерена рассказать подробности того, как Борис Березовский получил убежище в Великобритании
Российская Генпрокуратура намерена рассказать подробности того, как Борис Березовский получил убежище в Великобритании. Там также хотят доказать, что Лондон знал об угрозах жизни бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, но так ничего и не предпринял. Ведомство собирается рассказать об этом, а также обнародовать свои свидетельства уже завтра, — сказал в интервью телеканалу НТВ генпрокурор Юрий Чайка. Речь, среди прочего, идет о материалах из переписки с МВД Великобритании, которое ранее возглавляла нынешний премьер страны Тереза Мэй, — добавил Чайка. По его словам, это станет ответом на так называемое «дело Скрипаля», которое сейчас расследуют британские правоохранительные органы.
Комментарии43
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sandro_007 08 апреля 2018 | 15:32
Отец Литвиненко пожал Луговому руку, а убийцей сына назвал человека Березовского - Гольдфарба.
aroswen 08 апреля 2018 | 15:36
в генку свежего кокса подвезли? ))
danko1 08 апреля 2018 | 15:43
А рассказать Чайка не желает, как его сынок казино крышевал и почему он развалил это уголовное дело по крышеванию прокурорами казино?
Да еще участники этого крышевания вместо тюрьмы на повышение пошли.
gordy 08 апреля 2018 | 15:53
"Ведомство собирается рассказать об этом, а также обнародовать свои свидетельства уже завтра"
Терезку тоже русские хакеры взломали?
niko1268 08 апреля 2018 | 15:53
aroswen: зачем им кокс))) ? они на московских свалках плотно сидят. Но нюхают чисто альпийский воздух))))
midnightblues 08 апреля 2018 | 16:05
aroswen: С утра паника была-а к вечеру истерика началась
tvitov66 08 апреля 2018 | 15:36
"Знаете, каким он парнем был, Тот, кто тропку звездную открыл?!"(с) Ой, это не о БАБ, это о другом звездном парне
danko1 08 апреля 2018 | 15:39
sandro_007: Нечего старого человека обвинять. То, что Луговой убйца, лрондонский суд доказал.
Да и убили Литвиненко даже не за то, что сбежал, а за то, что на путинского подельника В, Иванова, наркобарона 90-х, связанного поставкой наркотиков из Южной Америки еще в Питере, а позже для совмещения бизнеса назначенного Путиным главой Роснаркоконтроля, досье предоставил, сорвав этому мафиози сделку на 3 млрд.
Путин убийц Лугового и Кофтуна орденами наградил.
Если бы всех сбежавших гэбэшников убивали, то и Якунина с сыночками уничтожили.
nestor199 08 апреля 2018 | 15:41
danko1: Разве суд по делу Литвиненко состоялся?
rihard 08 апреля 2018 | 15:47
nestor199: https://www.rbc.ru/politics/21/01/2016/56a0a39c9a7947b11aab6199
Суд к вашему сведению был еще в 2016 году.
minerr 08 апреля 2018 | 15:50
rihard: Самому не смешно? Или ты тупо не читал тот бред, что запостил - "Судья британского Высокого суда назвал Лугового и Ковтуна ВЕРОЯТНЫМИ исполнителями убийства Литвиненко. Операция, «ВЕРОЯТНО, была одобрена» президентом России"
karachaev4 08 апреля 2018 | 16:08
minerr: Судья исключил возможность того, что Литвиненко принял радиоактивный полоний-210 случайно или с тем, чтобы совершить самоубийство. «Я уверен, что он был преднамеренно отравлен третьими лицами», — уточнил сэр Оуэн. «Я уверен, что господин Луговой и господин Ковтун поместили полоний-210 в чайник в баре Pine в лондонском отеле Millennium 1 ноября 2006 года. Я также уверен, что они сделали это с намерением отравить господина Литвиненко», — цитирует The Telegraph британского судью.
sg80g 08 апреля 2018 | 16:02
rihard:
Чо несешь то, дебил? Или ты думаешь если сосед собрал собутыльникросв и сообщил что его самку ты трахнул (пока твою кто то другой еб)?
nestor199 08 апреля 2018 | 16:04
rihard: Где можно ознакомиться с решением суда?
minerr 08 апреля 2018 | 15:48
nestor199: Гражданские слушания, т.е. что-то типа ток-шоу, для них означает суд последней инстанции. Большевики, что с них взять.
nikvol 08 апреля 2018 | 15:47
danko1: То, что Луговой убйца, лрондонский суд доказал
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Если highly likely теперь означает доказательство, то да.
master_superanalitik 08 апреля 2018 | 16:03
sandro_007:
Англичане, французы и немцы всегда гадили Российской империи. Но французы и немцы стали гадить куда меньше потому что в Берлине и Париже Россия уже проводила военные парады. Если мы хотим чтобы англичанка Тереза Мэй больше не гадила Великой России, то России следует добиться от Англии разрешения на проведение парада русских войск в Лондоне.
plidurok Андрей Филимонов 08 апреля 2018 | 15:33
То есть мы обиделись на то, что Лондон не помешал нам убить Литвиненко?
viktorova 08 апреля 2018 | 15:37
plidurok: нет, просто обиделись
tvitov66 08 апреля 2018 | 15:39
plidurok: они у себя так непрально дали БАБ свое гражданство что наш лилиПУтик до сих пор обиду горькую затаил ... и со злобы нечаянно случайно потравил Скрипалей
minerr 08 апреля 2018 | 15:45
plidurok: Лондон не помешал нам убить Литвиненко
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А "вы" это кто? Т.н. российские либералы или просто поклонники свидомых? Т.к. 86% населения России не собиралось убивать никакого Литвиненко и никакого Скрипаля - они даже об их существовании узнали только лишь после отравлений.
anemon 08 апреля 2018 | 15:36
Какое отношение это имеет к отравлению Скрипалей?! Как там Немцов перед смертью вошьдя назвал? Это, похоже, и ко всей россиянской власти и ФСБ относится.
gregor 08 апреля 2018 | 15:37
Генпрокуратура РФ намерена рассказать подробности того, как Борис Березовский получил убежище в Великобритании
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И про то ,как Сталин знал про подготовку нападения немчуры на ссср ,но ничего не предпринимал .,.......назло .....Черчиллю и Воронежу .
Это будет ответ ,на санкции Америки .
sg80g 08 апреля 2018 | 16:08
gregor: anemon:
Ты удивително ебнотое создание..
Единственная страна, которая против аншлюса Австрии Германией была .. СССР А тови хозяева которым та, ублюдок, так смачно лизнул, это поддержали. И получили то, что имеют..
Тебе, недоумку, не знать этого...
plank1957 08 апреля 2018 | 15:41
А как насчет обнародования документов по делу Верхне-Ленского речного пароходства?
virgenu 08 апреля 2018 | 15:41
Чудеса!!!!! Чайка обвиняет Англию в том, что она не защитила Березовского и Литвиненко от российских убийц!!!!! Такой наглости противопоставить нечего!
eduard53 08 апреля 2018 | 15:43
Кремлинальная чайка собралась укорять Британию за то, что она не уберегла у себя Литвиненко от нашего лугового чая ...
ostanovka 08 апреля 2018 | 15:43
Ябедничаем, генпрокуратура?
Стучим помалу?
Шакалий характерец рашка опять проявила.
jetsam 08 апреля 2018 | 15:46
ostanovka:
#В Уголовном кодексе появится статья 205.6 — «Несообщение о преступлении»#
наверное, кто-то прозрел.
rihard 08 апреля 2018 | 15:44
С учетом того, что интервью было дано говно—каналу,с доказательствами все ясно. Даже не верится, что раньше НТВ был самым лучшим телеканалом.
jetsam 08 апреля 2018 | 15:44
т.е. карлос, наконец, заучил свой монолог или другого актера нашли?
из 7ой студии?
samakar2 08 апреля 2018 | 15:46
Какие все-таки сволочи англичане! Знали ведь, что мы покушаться собрались на Литвиненко, но палец о палец не ударили, чтобы остановить подлых убийц!
jetsam 08 апреля 2018 | 15:52
samakar2: вы не прочитали протоколы сионских мудрецов.
Березовский убил литвиненко. мы слали апельсины бочками,
били в колокола, писали письма. а подлые англичане ждали,
когда бер отравит литвиненко. а, потом, подлые бриты затравили
березовского и он повесился на своем галстуке - совесть замучила.
все это мы скрывали 15 лет. для того, чтобы подданые ее величества
жили в мире и спокойствии. но, после злодейского покушения на жизнь
российских граждан - молчать более не будем! (методичка. издание 5 от 18 марта с.г.)
severnaj 08 апреля 2018 | 15:47
Ой, паника-то какая! Сам Чайка за дело взялся. Но он бы не высунулся никогда, потому, что только благодаря тому, что генпрокурор, его под санкции не подвели - разоблачения Навальным этой семейки о многом говорят., там преступления, начиная от убийства и игорный бизнес и незаконное обогащение - полный набор. Видать главный пахан всея Руси сам лично от страха задергался. Что-то очень всё........
puteshestvennik 08 апреля 2018 | 15:48
Да, надо же - как задергались в Кремле когда бриттов вся Европа поддержала. И племянницу выкопали и дело Литвиненко вспомнили хотя по-моему и то и другое плохие для них варианты - мне кажется сейчас много интересного узнаем. А поначалу-то -"мы тут сельским хозяйством занимаемся - разберитесь сами с тем что у вас происходит." - ну они вот сами и стали разбираться - без России.
sarbus 08 апреля 2018 | 15:49
"... Лондон знал об угрозах жизни бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, но так ничего и не предпринял." Вот это финт!...тройной тулуп с переворотом.
ostanovka 08 апреля 2018 | 15:58
sarbus: и переобувка в прыжке коньков, с фигурных на беговые.
elenaj1959 08 апреля 2018 | 15:51
То-есть они хотят обвинить британское правительство в том, что британские спецслужбы не смогли предотвратить убийство Литвиненко российскими спецслужбами? Круто!
ostanovka 08 апреля 2018 | 16:00
elenaj1959: какая-то серия про Настю Каменскую, уличенный убийца кричал " как вы посмели не найти меня раньше!! Почему вы не арестовали меня раньше!?!? Ведь вы могли предотвратить убийство!!!"
jamba 08 апреля 2018 | 15:54
Самый простой вопрос "верной птице": Почему все это всплыло сейчас, когда начался срач по делу Скрипаля?;)))))))))) О тож)))
dedctolet 08 апреля 2018 | 15:59
С чего бы это шелупонь задергалась?Литвиненко вспомнили,когда убивали смеялись и голосили ,мол это не мы,это он сам.
Ответить придётся за всё,и довольно скоро
olenenok_zed 08 апреля 2018 | 16:03
имея такие "доказательства" столько лет молчали? )))))
mjau 08 апреля 2018 | 16:08
Литвиненко, по моему, Путина обвинял в подрыве домов в России, а не англицкую королеву. И тогда с чего бы британцам убивать его? А Гольдфарб -это уже совсем смешно! Откуда у него полоний?.. Ах, дали англичане? А им-то с какой стати помогать Гольтфабу убивать Литвиненко, если в подрыве домов он обвинял не англицкую королеву, а Путина?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????