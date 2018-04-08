Генпрокуратура РФ намерена рассказать подробности того, как Борис Березовский получил убежище в Великобритании

Российская Генпрокуратура намерена рассказать подробности того, как Борис Березовский получил убежище в Великобритании. Там также хотят доказать, что Лондон знал об угрозах жизни бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, но так ничего и не предпринял. Ведомство собирается рассказать об этом, а также обнародовать свои свидетельства уже завтра, — сказал в интервью телеканалу НТВ генпрокурор Юрий Чайка. Речь, среди прочего, идет о материалах из переписки с МВД Великобритании, которое ранее возглавляла нынешний премьер страны Тереза Мэй, — добавил Чайка. По его словам, это станет ответом на так называемое «дело Скрипаля», которое сейчас расследуют британские правоохранительные органы.