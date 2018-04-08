Памятник оперному певцу Дмитрию Хворостовскому хотят установить в Москве
Такой вопрос рассмотрит на предстоящей неделе Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме, — подтвердил «Эху» глава Комиссии Игорь Воскресенский. Он пояснил, что в отличие от мемориальных досок, в отношении памятников никаких временных требований не существует. это касается, в том числе, и возможной инициативой с установкой памятника Бориса Немцову, — сказал Воскресенский.
Дмитрий Хворостовский скончался в минувшем ноябре в Лондоне на 56-м году жизни.
Речи об установке памятника в честь Бориса Немцова не было, и пытаться это сделать все равно нет смысла. Такое мнение «Эху» высказал политик Дмитрий Гудков.
Гудков отметил, что в нашей стране с легкостью могут переименовать улицу в Чечне в память о Кадырове, но не станут идти навстречу в случае с Немцовым.
Комментарии2
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antimalin 08 апреля 2018 | 15:19
Гудков отметил, что в нашей стране с легкостью могут переименовать улицу в Чечне в память о Кадырове, но не станут идти навстречу в случае с Немцовым.
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Немцову пусть устанавливают памятник в Вашингтоне, ведь он США подобострастно прислуживал.
Или в Киеве. Поддерживал госпереворот и не уважал выбор крымчан.
Русофобом был, и с вашингтонскими русофобами якшался - для них шестерил.
grossalexis_032018 08 апреля 2018 | 15:33
antimalin: Это ж какое тяжкое бремя объяснять тупому быдлы, что в рабстве не счастья ;)) Ведь холоп метает не о свободе, а о собственных рабах. тут и русофобом побыть не в падлу, но лучше русопо}{уистом ;)) А ПОХ что будет с холопами;))