Памятник оперному певцу Дмитрию Хворостовскому хотят установить в Москве

Такой вопрос рассмотрит на предстоящей неделе Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме, — подтвердил «Эху» глава Комиссии Игорь Воскресенский. Он пояснил, что в отличие от мемориальных досок, в отношении памятников никаких временных требований не существует. это касается, в том числе, и возможной инициативой с установкой памятника Бориса Немцову, — сказал Воскресенский.

Дмитрий Хворостовский скончался в минувшем ноябре в Лондоне на 56-м году жизни.

Речи об установке памятника в честь Бориса Немцова не было, и пытаться это сделать все равно нет смысла. Такое мнение «Эху» высказал политик Дмитрий Гудков.

Гудков отметил, что в нашей стране с легкостью могут переименовать улицу в Чечне в память о Кадырове, но не станут идти навстречу в случае с Немцовым.