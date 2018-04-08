ЛГБТ-активисты установили импровизированный мемориал у представительства Чеченской республики в Москве
Активисты организаций сексуальных меньшинств установили импровизированный мемориал у представительства Чеченской республики в Москве. Они также возложили цветы в годовщину начала расследования об ущемлении прав гомосексуалов в республике, — пишет «Новая газета». Она первая опубликовала статью о массовых задержаниях, пытках и убийствах в Чечне людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Власти республики эту информацию опровергают.
Комментарии4
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sergeypuskino 08 апреля 2018 | 15:12
сколько-же они внимания к себе требуют.. Внатуре они эти самые.. Ну вы поняли.
protiv777 08 апреля 2018 | 15:12
Увидеть бы хоть одного бородатого чеченского гомика. А ведь судя по визгу этих правозащитников их там сотни.
И кстати, правозащитники, вы не пробовали ради разнообразия защищать нормальных людей? Или за нормальных гранты не дают?
pavelmistery 08 апреля 2018 | 15:24
protiv777: Правозащитники защищают права всех людей независимо от религий, расы и половой идентификации
mystar 08 апреля 2018 | 15:26
protiv777: В России видимо трудно найти нормальных людей т.к. российское телевидение превратило их в злобных дебилов.
Проще обьявить уничтоженных боевиков педерастами. Вот и готовы списки "чеченских геев".