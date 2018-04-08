ЛГБТ-активисты установили импровизированный мемориал у представительства Чеченской республики в Москве

Активисты организаций сексуальных меньшинств установили импровизированный мемориал у представительства Чеченской республики в Москве. Они также возложили цветы в годовщину начала расследования об ущемлении прав гомосексуалов в республике, — пишет «Новая газета». Она первая опубликовала статью о массовых задержаниях, пытках и убийствах в Чечне людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Власти республики эту информацию опровергают.