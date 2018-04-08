Председатель СКР России Александр Бастрыкин увязал пожар в кемеровском торговом центре с качеством китайских товаров
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин увязал пожар в кемеровском торговом центре с качеством китайских товаров. На первой своей лекции в качестве преподавателя Петербургского госуниверситета он рассказал, в частности, что огонь вспыхнул, поскольку кабель высокой мощности не выдержал нагрузки. Замыкание сопровождалось искрами – они долетели до кубиков игрового зала, а те загорелись, — приводит «Фонтанка» слова Бастрыкина. По мнению следователя, кубики загорелись именно потому, что были китайского производства. Более того, председатель СКР подчеркивал, что предположения криминалистов подтвердили и в экспертном учреждении МЧС в Северной столице, — добавляет Интернет-издание.
В результате трагедии, по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе, 41 ребенок.
Комментарии40
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ostapbey 08 апреля 2018 | 16:07
Справедливости ради нужно признать, что настучали Бастрыкину по харе.
Ведь предыдущей версией пожара у Бастрыкина было
ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧАТЬ ПРИБЫЛЬ..
даже..