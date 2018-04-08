Преступник, которые наехал на автомобиле на посетителей летнего кафе в Мюнстере, все-таки имел проблемы с законом

Как сказали в прокуратуре города, против подозреваемого было возбуждено, по меньшей мере, три дела – в 2015-м, 2016 годах. Речь идет об угрозах физической расправы, материальном ущербе и побеге с места ДТП. Однако все эти расследования были прекращены.

Ранее стало известно, что сидевший за рулем автомобиля мужчина является гражданином Германии. после этого инцидента он покончил с собой. Власти также добавляют, что у него были проблемы с психическим здоровьем. Помимо преступника в Мюнстере погибли также два человека, от 20-ти до 30-ти получили различные травмы. Россиян среди них не было, — подтвердила представитель Ростуризма Ирина Лебедева.

Дома у злоумышленника полиция обнаружила пиротехнические изделия и муляж автомата Калашникова.