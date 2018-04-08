Преступник, которые наехал на автомобиле на посетителей летнего кафе в Мюнстере, все-таки имел проблемы с законом
Как сказали в прокуратуре города, против подозреваемого было возбуждено, по меньшей мере, три дела – в 2015-м, 2016 годах. Речь идет об угрозах физической расправы, материальном ущербе и побеге с места ДТП. Однако все эти расследования были прекращены.
Ранее стало известно, что сидевший за рулем автомобиля мужчина является гражданином Германии. после этого инцидента он покончил с собой. Власти также добавляют, что у него были проблемы с психическим здоровьем. Помимо преступника в Мюнстере погибли также два человека, от 20-ти до 30-ти получили различные травмы. Россиян среди них не было, — подтвердила представитель Ростуризма Ирина Лебедева.
Дома у злоумышленника полиция обнаружила пиротехнические изделия и муляж автомата Калашникова.
Комментарии2
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doorin 08 апреля 2018 | 15:08
Как заявила канцлер Германии А.Меркель,
пока в этом чудовищном теракте не просматривается
причастность русских. Но это только пока, дальнейшее
расследование точно ответит на все вопросы.
\ Deutsche Welle \
vladislav 08 апреля 2018 | 15:29
doorin: Ты что, снова таблетки не принял??