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15:00, 08 апреля 2018

В Тольятти вокруг шествия «Бессмертный полк» разгорелся конфликт

Из-за отсутствия помощи со стороны мэрии прежние организаторы объявили о прекращении своей работы. В открытом письме к участникам акций прошлых лет они отмечают, что шествием теперь, видимо, будут заниматься чиновники.

Общегородское шествие «Бессмертного полка», которое в Тольятти должно пройти в очередную годовщину Дня победы в пятый раз, рискует остаться без должной организационной поддержки. Во всяком случае, о сворачивании своей работы участникам, волонтерам и неравнодушным жителям города объявил местный координатор проекта Аркадий Эстрин. В тексте своего открытого письма он отмечает, что в администрации города настаивают на проведении единого общегородского шествия, свой замысел никак не аргументируют, а по сути мэрия города не только не оказывает помощи, но и вовсе не идет на рабочий контакт с волонтерами, чтобы устранить недостатки, которые были отмечены в предыдущие годы.

Эстрин обвиняет местные власти в фактической приватизации акции, которая все больше политизируется и становится полем партийных манифестаций. Вся работа, которую много лет вели добровольцы может оказаться тщетной из-за решения властей ограничить возможность проведения бессмертного полка в отдельных районах города.

Эстрин уверен, что времени для полноценной подготовки шествия у мэрии не осталось. Если акция и пройдет, то за бюджетные деньги и в приказном порядке, а это противоречит самой идее акции.

Комментарии

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riots 08 апреля 2018 | 15:10

Так вот в чем секрет бессмертия этого полка !

alehan11174 08 апреля 2018 | 15:13

путираше надо объединяться с кндр и проводить парады вместе. Дешевле будет и веселее...как никак две ведущие державы мира, жители которых под бубен шагают на ритуальные пляски по улицам:(((

danko1 08 апреля 2018 | 15:30

alehan11174: Нормальным людям лучше 9-мая могилы тех, кто воевал, посетить.
Это действительно праздник со слезами на глазах для тех, кто воевал, и память благодарная им от тех, кто сейчас живет. А память и благодарность в душе, а не шествиях и парадах, которые стали демонстрацией современного оружия и агрессии и никакого отношения к той великой Победе не имеющие.

tvitov66 08 апреля 2018 | 15:43

danko1: тут такое дело ... надобно на прямую линию звонить - иначе никак!

mikhail_spb_ 08 апреля 2018 | 15:10


Будет создан Единый Всероссийский краснознамённый бессмертный полк, в котором свои места займут Николай Второй, берия, Александр Невский и сталин. Также планируется включить в него и нацдилера, без которого не одной победы бы не было.

student_ru_ru 08 апреля 2018 | 15:32

mikhail_spb_: Зря смеётесь. Нацлидеру во всех этих его победах и шлем проламывали булавой, и каску простреливали, и контужен он был не раз. Имейте стыд и уважение.

viktorova 08 апреля 2018 | 15:11

Все по понятиям. В России отбирают не только успешный бизнес.

danko1 08 апреля 2018 | 15:12

Превратил Кремль эту акцию в полную мерзость, когда проплаченные участники после окончания шествия чужие портреты на землю бросают.
И кто им дал разрешение на ношениеэтих портретов.
Форменное издевательство над погибшими.
Нет у путинской власти своихдостижений, одни провалы, так к чужим победам Путин примазывается, но и это превращает в мерзость.

mavreh 08 апреля 2018 | 15:23

Добились своего последователи упыря..
Теперь при виде Георгиевской ленты у нормального человека рвотный рефлекс возникает.

babich174 08 апреля 2018 | 15:33

Эстрин, а ты за кого голосовал на выборах? Вот к нему и обратись, он-то возможно тебе ответит да так, что у тебя больше вопросов не возникнет.

kail34 08 апреля 2018 | 15:38

А что,без бабла люди на Бессмертный полк не выйдут? А как же зомбоящик?А как же :" Можем повторить." А как же наклейки на западных машинах :" Вперед на Берлин!" Выходит,что кроме парада на Кр. Площади за счет Мин. Обороны все остальное обычная наша туфта! При СССР никаких парадов 9 мая не было.Но я помню,как люди выносили столы на улицы и накрывали поминальные обеды и за стол мог сесть любой и поднять чарку за тех,кто погиб.А сегодня Тра-ля-ля,тра-ля-ля,мы герои,мы освободители и прочая чушь несущаяся из россйского телевизора и грохот гусениц парадных колонн.Но никто,за исключением единиц ,не имеет к той Победе никакого отношения.

(комментарий скрыт)

clandestino 08 апреля 2018 | 15:58

Когда-нибудь до народа дойдёт, что это одноразовое мероприятие?

fanisos 08 апреля 2018 | 16:01

только на ЭМ постят такую чушь. Это такая мелочь. Выковорят же . А комменты людей, у которых не родины не флага вообще умиляют.

gregor 08 апреля 2018 | 16:05

Всякое самостоятельное действо ,наказуемо и бесперспективно в России .
Задавят на корню , посадят ,выгонят из страны ,убьют ..но загадят начинание .

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