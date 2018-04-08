В Тольятти вокруг шествия «Бессмертный полк» разгорелся конфликт

Из-за отсутствия помощи со стороны мэрии прежние организаторы объявили о прекращении своей работы. В открытом письме к участникам акций прошлых лет они отмечают, что шествием теперь, видимо, будут заниматься чиновники.

Общегородское шествие «Бессмертного полка», которое в Тольятти должно пройти в очередную годовщину Дня победы в пятый раз, рискует остаться без должной организационной поддержки. Во всяком случае, о сворачивании своей работы участникам, волонтерам и неравнодушным жителям города объявил местный координатор проекта Аркадий Эстрин. В тексте своего открытого письма он отмечает, что в администрации города настаивают на проведении единого общегородского шествия, свой замысел никак не аргументируют, а по сути мэрия города не только не оказывает помощи, но и вовсе не идет на рабочий контакт с волонтерами, чтобы устранить недостатки, которые были отмечены в предыдущие годы.

Эстрин обвиняет местные власти в фактической приватизации акции, которая все больше политизируется и становится полем партийных манифестаций. Вся работа, которую много лет вели добровольцы может оказаться тщетной из-за решения властей ограничить возможность проведения бессмертного полка в отдельных районах города.

Эстрин уверен, что времени для полноценной подготовки шествия у мэрии не осталось. Если акция и пройдет, то за бюджетные деньги и в приказном порядке, а это противоречит самой идее акции.