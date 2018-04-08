Граждане и организации вправе обратиться в МГД с инициативой об установке памятника Немцову

Граждане и организации вправе обратиться в комиссию по монументальному искусству при Мосгордуме с инициативой об установке памятника политику Борису Немцову. В отличие от мемориальных досок в отношении монументов ограничения по срокам установки не действуют, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель комиссии Игорь Воскресенский.

«С памятниками несколько свободнее. Такого ограничения как в случае мемориальной доски, такого нет, то есть можно устанавливать сразу после смерти, можно даже живым», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста радиостанции.

Вместе с тем Воскресенский подчеркнул, что одним из условий согласования памятника является предоставление заявителем письменных гарантий финансовой возможности установки монумента.

«Поскольку это не на средства города делается, значит, от заявителя должны поступить гарантии в письменном виде, что он в состоянии этот памятник воздвигнуть за свой счет», — сказал он.

В том случае если памятник будет согласован, то после установки его, как правило, переводят на баланс города, и в дальнейшем благоустройством и содержанием монумента будут заниматься местные власти, добавил Воскресенский.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту. Сторонники политика и многие общественные деятели неоднократно обращались к столичным властям с просьбой увековечить его память мемориальной табличкой на месте гибели. Однако власти Москвы отказывали в установке, ссылаясь на постановление, в котором говорится, что мемориальные доски устанавливаются не ранее, чем через 10 лет после кончины увековечиваемого лица. В 2017 году группа общественных деятелей с согласия жильцов установила табличку на доме, где жил Немцов, однако представители мэрии признали установку доски незаконной и потребовали ее демонтировать. В феврале 2018 года мэрия Москвы согласовала установку памятной таблички на доме Немцова.

Ранее члены столичного отделения партии «Единая Россия» выступили с предложением об установке памятника оперному певцу Дмитрию Хворостовскому, скончавшемуся 22 ноября 2017 года. Как сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Воскресенский, этот вопрос в настоящий момент прорабатывается в комиссии по монументальному искусству города.

«Заявка есть. Мы запросили соответствующие департаменты: Москомархитектура, Департамент [культурного] наследия, обратились к местным депутатам, поэтому ждем ответа. После того как получим, будем рассматривать вопрос», — сказал председатель комиссии.