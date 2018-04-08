Заслуженная артистка России Анжелика Волчкова скончалась после тяжелой болезни

Ведущая актриса московского театра «Школа современной пьесы», заслуженная артистка России Анжелика Волчкова скончалась в Пасхальную ночь после тяжелой болезни на 48-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс службе этого театра.

«Анжелика Волчкова скончалась после тяжелой болезни, ей было всего 47 лет. Она была очень молода и очень талантлива. Необыкновенно красива и столь же умна. Она была добра, полна любви и света», — сказала собеседница агентства.

Прощание с Анжеликой Волчковой состоится 10 апреля в театре «Школа современной пьесы». По решению родственников, актриса будет похоронена у себя на родине в Пензе