Экипаж сейнера «Норд» не выпустили украинские пограничники из-за проблем с документами

Как пояснила пресс-служба пограничного ведомства, эти люди предъявили вместо паспорта свидетельства на возвращение в Россию. Они не дают права на пересечение границы. Как сообщалось ранее, пограничники в Харьковской области не выпустили в Россию дипломатические автомобили с девятью из десяти членов экипажа судна. Капитан сейнера ранее был арестован Херсонским судом до конца мая. Всех их обвиняют в нарушении статьи закона, где говорится о посещении временно оккупированных территорий.

В России подчеркивали, что все задержанные в Азовском море являются гражданами России.