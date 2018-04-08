Во Франции вновь бастуют железнодорожники

Это привело к затруднениям в пассажирских перевозках. Правда, как передает Дойче Велле, сегодня отменено меньше поездов, чем во вторник и среду. Тем не менее, и сегодня выступление работников железных дорог затронуло сообщение между Францией и Германией.

Сотрудники госкомпании «Национальное общество железных дорог» протестует против предстоящей реформы отрасли. Профсоюзы предупреждают, что будут работать в режиме «три через два». К ним присоединились энергетики, мусорщики и работники национального авиаперевозчика Эйр Франс.