Нападение на посетителей ресторана в Мюнстере совершил одиночка

Террористического следа здесь нет, — говорят в МВД Германии. По словам главы ведомства Хорста Зеехофера, несмотря на все меры предосторожности, абсолютной безопасности быть не может. Накануне гражданин ФРГ направил машину в группу людей в Мюнстере, после чего, как сообщают правоохранительные органы, покончил с собой. Погибли два человека, от 20-ти до 30-ти получили травмы. Сейчас следователи пытаются выяснить мотивы нападавшего. В то же время, сообщается, что дома у подозреваемого был обнаружен муляж автомата и большое количество пиротехнических изделий.