В российской футбольной Премьер-Лиге сегодня может смениться лидер

Это произойдет в том случае, если «Спартак» обыграет «Анжи», а «Локомотив» уступит «Ростову».

Еще недавно «Локомотив» имел над конкурентами восьмиочковое преимущество. Но сенсационное поражение от «Амкара» и особенности российской организации футбола от босса РФПЛ Сергея Прядкина съели этот гандикап практически в пару мгновений. И сейчас разрыв равен двум очкам. Тут, правда, надо учитывать, что у «Локомотива» еще игра в запасе, а внезапная неудача в матче с «Амкаром» еще не показатель кризиса. Сегодня железнодорожники сыграют с «Ростовом», который тренирует бывший рулевой «Спартака» Валерий Карпин. При этом дончанам очки нужны позарез, чтобы избежать вылета или стыковых матчей за право остаться в Премьер-Лиге. «Спартак» же едет в Каспийск, где сыграет с «Анжи». «Анжи», к слову, только аутсайдер, но у лидеров очки отнимает исправно. В Москве, например, он едва «Спартак» не обыграл. Красно-белые тогда спасли ничью на последних секундах матча.

25-й тур завершится в среду, когда еще один претендент на чемпионство ЦСКА сыграет со столичным «Динамо».