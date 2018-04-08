Конфликт вокруг шествия «Бессмертный полк» разгорелся в Тольятти
Как написал в социальной сети ВКонтакте организатор Аркадий Эстрин, он прекращает подготовку к мероприятиям из-за действий городской администрации. По его словам, руководство Тольятти не встречается и не отвечает на письма по организации «Бессмертного полка» в городе. По этой причине времени для полноценной подготовки, чтобы шествие прошло безопасно, организованно и осмысленно, не осталось.
В итоге, уверен Эстрин, «Бессмертный полк» если и пройдет, то в приказном порядке, за бюджетные деньги, что противоречит самой идеи акции, которую поддержал, в том числе и Владимир Путин.
Комментарии12
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kapitonovih_36 08 апреля 2018 | 14:09
прокладки начали отрабатывать пиндоские перечисления....Эстрин. старайся. может и премию из госдепа получишь....
danko1 08 апреля 2018 | 14:29
kapitonovih_36: Портянкам как раз по душе эти проплаченные преступной властью акции и никому, кроме власти, ненужными парадами, на которые миллиарды выкидываются.
И мерзко, когда негодяи получив портреты на таких акциях, сразу после окончания даже не сдают их организаторам, а бросают на землю.
Превратили и это начинание из народа в мерзость.
mmakarov14 08 апреля 2018 | 14:15
Путину как раз и нужно полностью выхолощенное до стерильности, полностью чинушно-управляемое движение.
В этом году бессмертному полку нужно идти с фамилиями и фото погибших в Кемерово
cattt 08 апреля 2018 | 14:35
Держись Расея, скоро начнется победовесие ни когда не воевавших.
vladimir1967 08 апреля 2018 | 14:15
эту акцию давно уже опошлили чиновники раздавая участникам чужие портреты которые потом оказвыаются на помойке.
sab171 08 апреля 2018 | 14:23
таки поддержал, ну тогда 76% будут как штык, чего заволновался или на выборы не ходил?
goshan31 08 апреля 2018 | 14:24
А без упоминаний о путине можно обойтись, холуи?!
sproter 08 апреля 2018 | 14:25
Сам же говорит "путин поддержал". А значит дело решили полностью загубить, извратить, опошлить, на большее у путинской швали мозгов не хватает.
zhav 08 апреля 2018 | 14:26
Я предлагаю выкопать ветеранов с могил .и носить не портреты .а мощи ветеранов на шествиях !! Попы ведь носят мощи .то почему дедамвоеыали этого делать нельзя?
delovoy_podolsk 08 апреля 2018 | 14:28
Более идиотической акции, чем "Бессмертный полк" придумать трудно. Представляю каким бы идиотиком меня считали мои деде, если бы меня увидели с их портретами на палке.Просто слышу голос деда по материнской линии (говорит моей маме, своей дочери), если увидит меня со своим портретом в колонне подобных: "Да-а-а! Убогенький внучёк получился... Совсем дурачёк. Трёхнутый. Может правнук поумнее будет?.."
grossalexis_032018 08 апреля 2018 | 14:35
delovoy_podolsk: Действительно - убогенький и кривоватенький внучок получился ;)) Деде точно были бы удивлены ;))
serjo1977 08 апреля 2018 | 14:32
Кто отказывается скорбеть и праздновать ОФИЦИАЛЬНО - сволочь и предатель.