Конфликт вокруг шествия «Бессмертный полк» разгорелся в Тольятти

Как написал в социальной сети ВКонтакте организатор Аркадий Эстрин, он прекращает подготовку к мероприятиям из-за действий городской администрации. По его словам, руководство Тольятти не встречается и не отвечает на письма по организации «Бессмертного полка» в городе. По этой причине времени для полноценной подготовки, чтобы шествие прошло безопасно, организованно и осмысленно, не осталось.

В итоге, уверен Эстрин, «Бессмертный полк» если и пройдет, то в приказном порядке, за бюджетные деньги, что противоречит самой идеи акции, которую поддержал, в том числе и Владимир Путин.