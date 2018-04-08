Необходимо законодательно урегулировать продажу и использовании гражданских дронов

Необходимо законодательно урегулировать продажу и использовании гражданских беспилотных летательных аппаратов или так называемых дронов. С таким мнением в эфире «Эха» выступил начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России генерал-майор Сергей Бабаков.

По словам Бабакова, основная опасность дронов с военной точки зрения заключается в том, что они небольшие, малозаметные и почти бесшумные.