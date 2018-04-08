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Эксклюзив Эха 14:00, 08 апреля 2018

Необходимо законодательно урегулировать продажу и использовании гражданских дронов

Необходимо законодательно урегулировать продажу и использовании гражданских беспилотных летательных аппаратов или так называемых дронов. С таким мнением в эфире «Эха» выступил начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России генерал-майор Сергей Бабаков.

По словам Бабакова, основная опасность дронов с военной точки зрения заключается в том, что они небольшие, малозаметные и почти бесшумные.

Комментарии

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plank1957 08 апреля 2018 | 14:10

Урегулировать значить запретить. У нас все регулировки сводятся к запрещалкам.

politroller 08 апреля 2018 | 14:30

plank1957:
вы совки, дальше носа своего не видите и недостойны нормальных законов
кинули вам новость, вы исходите говном
вместо того чтобы действовать по-умному
не хватает мозгов чтобы заблокировать тупые законопроекты, создав общественный резонанс?
технически как это делать Шульман вам объясняет каждую неделю, но вы её не случаете потому что говорит слишком быстро
вот ссылка, на будущее http://www.gosduma.net/systems/law/
про дроны там нет пока, но ждите пока появится и организуйте кампанию протеста
все в открытом доступе
недостойны вы этого, бараны
умеете только блеять в каментах
северная корея ваше будущее

plank1957 08 апреля 2018 | 14:35

politroller:
Берем пример с политиков.

pusto1 08 апреля 2018 | 14:35

ну не ним решать эти проблемы, разве не понятно. в домино пора играть.

mikhail_spb_ 08 апреля 2018 | 14:10


Ещё бы!
Ведь с дронов могут увидеть, снять на камеру и сделать достоянием общественности дворцы и поместья не только гражданских жуликов, воров и бандитов, но и сапогов!
Одну из дач уже засветили - которая в виде пагоды, принадлежит Кунжутычу.

advokat52 advokat 08 апреля 2018 | 14:14

правильно а то летают снимают заслуженно полученные замки чиновников

jetsam 08 апреля 2018 | 14:15

@небольшие, малозаметные и почти бесшумные.@
комары? мухи? - запретить!

goshan31 08 апреля 2018 | 14:16

Предсказуемо. Глупо. Недальновидно.

vladimir1967 08 апреля 2018 | 14:21

goshan31: как и все что делает царьковая власть.

jetsam 08 апреля 2018 | 14:21

goshan31: разве? вспомните шмару багдасарян. и дрон ей в руки?

ivanov356 08 апреля 2018 | 14:21

Даёшь для незаконно выстроенных поместий законные дроны.

real_minin 08 апреля 2018 | 14:25

Да чего мелочиться? Надо просто законодательно определить, что каждому гражданину полагается панцирная кровать, тумбочка и сапоги. А все, что сверх того - только по спецразрешению.

serjo1977 08 апреля 2018 | 14:26

Очередной запрет имени Навального.

kokapu 08 апреля 2018 | 14:26

По словам Бабакова, основная опасность дронов с военной точки зрения заключается в том, что они небольшие, малозаметные и почти бесшумные.
--------------
Он совсем слаб умом? Те, кто захочет использовать дроны для терактов, обойдутся и без покупки дрона в магазине. При определённых навыках его можно собрать дома из вполне доступных комплектующих. Как всегда в России последних лет, запрет пишется под одного конкретного человека, осмелившегося снимать при помощи дронов дачи рабов галерного раба.

kunst54 08 апреля 2018 | 14:31

Главные слова здесь: "дроны" и "зенитно-ракетные войска". А по запросу артиллеристов можно запретить рогатки.

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