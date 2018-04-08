Z Архив новостей новости
5 24 6 1080
14:00, 08 апреля 2018

Посол России в Великобритании будет просить Бориса Джонсона объяснить отказ в выдаче визы для Виктории Скрипаль

Посол России в Великобритании будет просить главу Форин Офиса Бориса Джонсона объяснить отказ в выдаче визы для Виктории Скрипаль. Ранее решение британской стороны было названо оставляющим много вопросов и политически мотивированным.

Отказ Лондона в визе для Виктории Скрипаль, которая заявляла о желании навестить свою двоюродную сестру Юлию в Великобритании должен быть обоснован. Ранее Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей британской визы. Накануне российский посол Александр Яковенко направил Борису Джонсону ноту с инициативой о проведении встречи. Дипломат настаивает, что время для двустороннего диалога пришло и от главы МИД Британии Яковенко хочет услышать его оценку сложившейся ситуации, пояснений на предмет того, как будет политически вести себя Лондон в условиях, когда, по оценке Скотланд-Ярда, на расследование могут уйти месяцы. Российский посол выразил уверенность, что материалы дела об отравлении в Солсбери экс-офицера ГРУ и его дочери засекретить, как в случае со смертью Александра Литвиненко не получится.

Тем временем, по сообщениям Sunday Times Великобритания рассматривает вопрос о том, чтобы предложить бывшему агенту своих спецслужб Сергею Скрипалю и его дочери Юлии переехать на жительство в  Соединенные Штаты под новыми именами. Источники газеты уверяют, что Ми-6 обсуждает такой вариант с ЦРУ, чтобы «избежать новых попыток убийства» Скрипалей.

Британский МИД пока никак не отреагировал на предложения о встрече со стороны российского послом и оставил без комментария информацию о дальнейшей судьбе Скрипалей.

Комментарии

24

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

etofeasko 08 апреля 2018 | 14:05

Джонсон назвал лидера лейбористов «полезным идиотом Кремля».

Отлично рука Кремля уже не только на украине, но и бриташек душить начинает.
бггг

meister_luvin 08 апреля 2018 | 14:07

etofeasko:

и пусть они еще за 2 морских свинок нам ответят?

cattt 08 апреля 2018 | 14:08

: Подсадным уткам делать нечего во Британии.

patrik05 08 апреля 2018 | 14:12

Посол России в Великобритании будет просить Бориса Джонсона объяснить отказ в выдаче визы для Виктории Скрипаль...

Больше послу России не о чем спросить Бориса Джонсона, кроме как, почему не дали визу иудиной племяннице? Кому здесь на хрен сдалась эта встреча, лучше спросил бы у этого Джосона - "А чо ты тянешь?! Ты чего тянешь? Чего ты хочешь? А ты Эдика Хачатурова знаешь?! А ну пойдем выйдем гребень на гребень!"
https://www.youtube.com/watch?v=TeAchJJ4Dv4

tararabumbia 08 апреля 2018 | 14:31

meister_luvin: Вангую, вскорости погонят дуру Мэй и её Бориску сцаными тряпками из Даунинг-Стрит.

jetsam 08 апреля 2018 | 14:06


Состояние дел на участке транспортного цеха доложит нам начальник транспортного цеха
... счета нет, работы нет, приглашения нет, никогда не посещала, видеть - не хотят = отказ.
Жаль... Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха.
--- (с) Жванецкий.

mikhail_spb_ 08 апреля 2018 | 14:07


На самом деле, Великобритания никак не обязана обосновывать свой отказ пускать на свою территорию любого человека.

post_v 08 апреля 2018 | 14:07

кому именно обещало российское посольство в Лондоне взять на себя все расходы по поездке Виктории Скрипаль?

если такое обещание было, то почему МИД России и посольство РФ в Лондоне не захотело предоставить в консульский отдел Великобритании финансовые гарантии, когда Виктории Скрипаль подавала документы на британскую визу?

vaka257 08 апреля 2018 | 14:08

Посол России в Великобритании будет просить Бориса Джонсона объяснить отказ в выдаче визы
=====================
Опять посол на грубость нарывается.Визу могут не выдавать без объяснения причины...

cite 08 апреля 2018 | 14:12

Если мне завтра визу не дадут, как быстро за меня наш посол будет жилы рвать?

tag188 08 апреля 2018 | 14:13

Пусть сперва посол сам потрудится объяснить, какой прок англичанам пускать данную мадам к себе в страну, и почему эту родственницу не было слышно в самый критический для Скрипалей момент. Стоило только придти в сознание, как Юлия не вылазит из всех телевизоров и новостей.
Весь этот поднятый информационный шум еще может проглотить недалекий российский обыватель, зомбированный телевизорам, англичанам на него плевать.

gригорьич 08 апреля 2018 | 14:15

Благороднейший посол Яковенко озаботился судьбой «члена семьи изменника родины». Боюсь за это его выгонят с работы. Несгибаемый гуманитарий

ansh 08 апреля 2018 | 14:34

gригорьич: Он же не сам по себе озаботился. Наверняка, выполняет поручение "Партии и Правительства" (с).

ivanov356 08 апреля 2018 | 14:16

Почему посол сначала не обратился за консультацией к Венедиктову? Он понятно и обстоятельно всё объяснил.Дипломаты, наштамповали недотёп.

(комментарий скрыт)

mmakarov14 08 апреля 2018 | 14:17

Ответ очевиден: Виктория при подаче заявления безработная, денег нет.

Кроме того Юлия не хочет встречаться с ней

podwodnik 08 апреля 2018 | 14:17

"...Отказ Лондона в визе ... должен быть обоснован...".

На каком правовом основании нужно обосновывать отказ в визе? Любое государство, и Россия в том числе, принимает решение о допуске или не допуске на свою территорию по своему усмотрению и не обязано ни перед кем отчитываться. Россия неоднократно отказывала в визе (даже сенаторам США) не утруждая себя обоснованиями отказа. В чём проблема?

(комментарий скрыт)

rustam 08 апреля 2018 | 14:18

А когда он нах всех послал, когда его вызвали в МИД? Тогда время для диалога еще не созрело?

goshan31 08 апреля 2018 | 14:21

Отчетливо прослеживается тон будующей дипломатии: будет просить...

zemljanka 08 апреля 2018 | 14:26

Шок. Нашли антидот.

zhnec07 08 апреля 2018 | 14:29

А вот переверните ситуацию наоборот....с истерикой в Думе РФ, с "гуманными врачами", отправившими на тот свет бедного кота с грызунами...ну и т.д. потом бы раз- и поймали на лжи...Вой бы поднялся до Марса...а тут на тебе...дружно сомкнули ряды диванные солдаты 72 центра спецпропаганды во Львове и местные сумасшедшие, выдающие себя за либералов...

plank1957 08 апреля 2018 | 14:31

Блин, я бы на месте британцев впустил эту кузину в страну и подверг бы ее допросу с пристрастием. Многое бы выяснилось.

hrenvam 08 апреля 2018 | 14:36

Посол бывает полномочный.
Посол бывает черезвычайный.
Или, как в данном случае - Посол на ...уй...

croaker 08 апреля 2018 | 14:37

Под руководством спецслужб у Виктории вдруг воспылали родственные чувства.

zhvure 08 апреля 2018 | 14:38

А пускать её бритты не хотят, чтобы не допустить встречи родственников, и соответственно просачивания правдивой информации о состоянии предателя и его дочери.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 6 апреля Поздравить…

5 401 6 5062 06.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 4 апреля Поздравить…

5 439 6 7222 04.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 2 апреля Поздравить…

5 387 6 7648 02.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 3 апреля Поздравить…

5 261 6 7361 03.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Обращение Виктории Скрипаль к Терезе Мэй «Сейчас во всем мире говорят о беспрецедентном политическом скандале. Но в эпицентре этого скандала — живые люди. Это наша семья, которой сейчас очень нужно быть вместе»...

5 101 6 6332 13:17
Kскандалы, шпионаж, великобритания, рф, общество, события
Блоги

МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..

5 289 6 26194 02.04
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Встреча Президента РФ с Председателем ЦИКа Эллой Памфиловой…

5 184 6 16943 03.04
8читать ;смотреть
Kвыборы-2018, путин, памфилова, политика, события
Новости

Племянница Сергея Скрипаля готова дать показания британской полиции Виктория Скрипаль хочет пойти в Скотленд-ярд и разъяснить, если Лондон что-то будет интересовать…

5 71 6 6522
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы «и меня посчитали» Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет…

5 297 6 27941 07.04
Kсанкции, сша, рф, мнения
Новости

Врачи и волонтеры в Сирии сообщили о 70 жертвах возможной химической атаки Погибших может быть гораздо больше, но медики не могли добраться до тел из-за наступления темноты и обстрелов…

5 51 6 5158
Блоги

+ Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Запись выступления Никки Хейли в Университете Дьюка в Северной Каролине опубликована на канале учебного заведения…

5 138 6 14115 06.04
8читать ;смотреть
Kрф, сша, политика, видео, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Отвязать застройщиков зачастую криминальных, от мэрии, освободить мэрию от полного доминирования застройщиков – вот важнейшая политическая задача, которая стоит, я считаю, перед руководством нашей страны…

5 98 6 10838 04.04
#слушать 35:13 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kобщество, видео, политика, сетевизор, передачи
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Неучи Теперь оказывается не Путин, а российские учёные отравили Скрипалей? Но даже не в этой очередной «оговорке» дело. Дело в тотальной безграмотности выдающих себя за образованных людей британских дипломатов…

5 287 6 33896 06.04
Kобщество, дипломатия, великобритания, рф, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Британские неучёные Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс: «Мы знаем, что Россия рассматривает бывших разведчиков как кандидатов на уничтожение»...

5 219 6 27327 05.04
Kвеликобритания, рф, политика, конфликты, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Как нам провести праймериз После того, какой результат насчитали в Москве Путину, показать поддержку москвичами демократических ценностей особенно важно…

5 159 6 19805 04.04
Kполитика, москва, выборы, мэр, оппозиция, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Убрали важных свидетелей» Возможно, это просто совпадение. Но опыты с нервно-паралитическим газом в Портон-Дауне ставились именно на морских свинках…

5 311 6 43111 06.04
Kвеликобритания, рф, скандалы, происшествия, животные, мнения

Популярное за неделю

Новости

Женщина, которая в Москве выдавала себя за беженку из Киева, появилась на митинге в Риге В руках она держала табличку с надписью «Я Латвия», на ее футболке было написано «Руки прочь от русских школ»

5 23 6 12863
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Ничего в ближайшее время не изменится, и трясина этой дикости будет засасывать медленно, но верно. Но сейчас к этой трясине добавилось пикантное обстоятельство: появилось много знамений, сильных и страшных…

5 112 6 168477 04.04
#слушать 48:46 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Вы поддерживаете перемещение Амана Тулеева на пост спикера областного парламента?
5 57 6 12656 06.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

В Коктебеле произошла экологическая катастрофа. Власти молчат Когда мы смотрели на это вонючее болото, стекающее в море, то они не могли такого припомнить, и это фактически самый центр Коктебелевской бухты, куда через пару месяцев приедут десятки тысяч туристов…

5 589 6 382801 02.04
Kэкология, общество, политика, мнения
Блоги

Видеоблог Ганапольского

+ О Скрипалях и родственнице О Скрипалях и родственнице «МИД поставил перед Лондоном вопрос о судьбе домашних животных. Вы шутите? Сегодня не 1 апреля»...

5 77 6 115449 04.04
Kобщество, видео, мид, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6868242
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3394859

Сегодня в эфире