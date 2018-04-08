Посол России в Великобритании будет просить Бориса Джонсона объяснить отказ в выдаче визы для Виктории Скрипаль...

Посол России в Великобритании будет просить главу Форин Офиса Бориса Джонсона объяснить отказ в выдаче визы для Виктории Скрипаль. Ранее решение британской стороны было названо оставляющим много вопросов и политически мотивированным.

Отказ Лондона в визе для Виктории Скрипаль, которая заявляла о желании навестить свою двоюродную сестру Юлию в Великобритании должен быть обоснован. Ранее Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей британской визы. Накануне российский посол Александр Яковенко направил Борису Джонсону ноту с инициативой о проведении встречи. Дипломат настаивает, что время для двустороннего диалога пришло и от главы МИД Британии Яковенко хочет услышать его оценку сложившейся ситуации, пояснений на предмет того, как будет политически вести себя Лондон в условиях, когда, по оценке Скотланд-Ярда, на расследование могут уйти месяцы. Российский посол выразил уверенность, что материалы дела об отравлении в Солсбери экс-офицера ГРУ и его дочери засекретить, как в случае со смертью Александра Литвиненко не получится.

Тем временем, по сообщениям Sunday Times Великобритания рассматривает вопрос о том, чтобы предложить бывшему агенту своих спецслужб Сергею Скрипалю и его дочери Юлии переехать на жительство в Соединенные Штаты под новыми именами. Источники газеты уверяют, что Ми-6 обсуждает такой вариант с ЦРУ, чтобы «избежать новых попыток убийства» Скрипалей.

Британский МИД пока никак не отреагировал на предложения о встрече со стороны российского послом и оставил без комментария информацию о дальнейшей судьбе Скрипалей.