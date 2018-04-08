Посол России в Великобритании будет просить Бориса Джонсона объяснить отказ в выдаче визы для Виктории Скрипаль
Посол России в Великобритании будет просить главу Форин Офиса Бориса Джонсона объяснить отказ в выдаче визы для Виктории Скрипаль. Ранее решение британской стороны было названо оставляющим много вопросов и политически мотивированным.
Отказ Лондона в визе для Виктории Скрипаль, которая заявляла о желании навестить свою двоюродную сестру Юлию в Великобритании должен быть обоснован. Ранее Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей британской визы. Накануне российский посол Александр Яковенко направил Борису Джонсону ноту с инициативой о проведении встречи. Дипломат настаивает, что время для двустороннего диалога пришло и от главы МИД Британии Яковенко хочет услышать его оценку сложившейся ситуации, пояснений на предмет того, как будет политически вести себя Лондон в условиях, когда, по оценке Скотланд-Ярда, на расследование могут уйти месяцы. Российский посол выразил уверенность, что материалы дела об отравлении в Солсбери экс-офицера ГРУ и его дочери засекретить, как в случае со смертью Александра Литвиненко не получится.
Тем временем, по сообщениям Sunday Times Великобритания рассматривает вопрос о том, чтобы предложить бывшему агенту своих спецслужб Сергею Скрипалю и его дочери Юлии переехать на жительство в Соединенные Штаты под новыми именами. Источники газеты уверяют, что Ми-6 обсуждает такой вариант с ЦРУ, чтобы «избежать новых попыток убийства» Скрипалей.
Британский МИД пока никак не отреагировал на предложения о встрече со стороны российского послом и оставил без комментария информацию о дальнейшей судьбе Скрипалей.
Комментарии24
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etofeasko 08 апреля 2018 | 14:05
Джонсон назвал лидера лейбористов «полезным идиотом Кремля».
Отлично рука Кремля уже не только на украине, но и бриташек душить начинает.
бггг
meister_luvin 08 апреля 2018 | 14:07
etofeasko:
и пусть они еще за 2 морских свинок нам ответят?
cattt 08 апреля 2018 | 14:08
: Подсадным уткам делать нечего во Британии.
patrik05 08 апреля 2018 | 14:12
Посол России в Великобритании будет просить Бориса Джонсона объяснить отказ в выдаче визы для Виктории Скрипаль...
Больше послу России не о чем спросить Бориса Джонсона, кроме как, почему не дали визу иудиной племяннице? Кому здесь на хрен сдалась эта встреча, лучше спросил бы у этого Джосона - "А чо ты тянешь?! Ты чего тянешь? Чего ты хочешь? А ты Эдика Хачатурова знаешь?! А ну пойдем выйдем гребень на гребень!"
https://www.youtube.com/watch?v=TeAchJJ4Dv4
tararabumbia 08 апреля 2018 | 14:31
meister_luvin: Вангую, вскорости погонят дуру Мэй и её Бориску сцаными тряпками из Даунинг-Стрит.
jetsam 08 апреля 2018 | 14:06
Состояние дел на участке транспортного цеха доложит нам начальник транспортного цеха
... счета нет, работы нет, приглашения нет, никогда не посещала, видеть - не хотят = отказ.
Жаль... Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха.
--- (с) Жванецкий.
mikhail_spb_ 08 апреля 2018 | 14:07
На самом деле, Великобритания никак не обязана обосновывать свой отказ пускать на свою территорию любого человека.
post_v 08 апреля 2018 | 14:07
кому именно обещало российское посольство в Лондоне взять на себя все расходы по поездке Виктории Скрипаль?
если такое обещание было, то почему МИД России и посольство РФ в Лондоне не захотело предоставить в консульский отдел Великобритании финансовые гарантии, когда Виктории Скрипаль подавала документы на британскую визу?
vaka257 08 апреля 2018 | 14:08
Посол России в Великобритании будет просить Бориса Джонсона объяснить отказ в выдаче визы
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Опять посол на грубость нарывается.Визу могут не выдавать без объяснения причины...
cite 08 апреля 2018 | 14:12
Если мне завтра визу не дадут, как быстро за меня наш посол будет жилы рвать?
tag188 08 апреля 2018 | 14:13
Пусть сперва посол сам потрудится объяснить, какой прок англичанам пускать данную мадам к себе в страну, и почему эту родственницу не было слышно в самый критический для Скрипалей момент. Стоило только придти в сознание, как Юлия не вылазит из всех телевизоров и новостей.
Весь этот поднятый информационный шум еще может проглотить недалекий российский обыватель, зомбированный телевизорам, англичанам на него плевать.
gригорьич 08 апреля 2018 | 14:15
Благороднейший посол Яковенко озаботился судьбой «члена семьи изменника родины». Боюсь за это его выгонят с работы. Несгибаемый гуманитарий
ansh 08 апреля 2018 | 14:34
gригорьич: Он же не сам по себе озаботился. Наверняка, выполняет поручение "Партии и Правительства" (с).
ivanov356 08 апреля 2018 | 14:16
Почему посол сначала не обратился за консультацией к Венедиктову? Он понятно и обстоятельно всё объяснил.Дипломаты, наштамповали недотёп.
mmakarov14 08 апреля 2018 | 14:17
Ответ очевиден: Виктория при подаче заявления безработная, денег нет.
Кроме того Юлия не хочет встречаться с ней
podwodnik 08 апреля 2018 | 14:17
"...Отказ Лондона в визе ... должен быть обоснован...".
На каком правовом основании нужно обосновывать отказ в визе? Любое государство, и Россия в том числе, принимает решение о допуске или не допуске на свою территорию по своему усмотрению и не обязано ни перед кем отчитываться. Россия неоднократно отказывала в визе (даже сенаторам США) не утруждая себя обоснованиями отказа. В чём проблема?
rustam 08 апреля 2018 | 14:18
А когда он нах всех послал, когда его вызвали в МИД? Тогда время для диалога еще не созрело?
goshan31 08 апреля 2018 | 14:21
Отчетливо прослеживается тон будующей дипломатии: будет просить...
zemljanka 08 апреля 2018 | 14:26
Шок. Нашли антидот.
zhnec07 08 апреля 2018 | 14:29
А вот переверните ситуацию наоборот....с истерикой в Думе РФ, с "гуманными врачами", отправившими на тот свет бедного кота с грызунами...ну и т.д. потом бы раз- и поймали на лжи...Вой бы поднялся до Марса...а тут на тебе...дружно сомкнули ряды диванные солдаты 72 центра спецпропаганды во Львове и местные сумасшедшие, выдающие себя за либералов...
plank1957 08 апреля 2018 | 14:31
Блин, я бы на месте британцев впустил эту кузину в страну и подверг бы ее допросу с пристрастием. Многое бы выяснилось.
hrenvam 08 апреля 2018 | 14:36
Посол бывает полномочный.
Посол бывает черезвычайный.
Или, как в данном случае - Посол на ...уй...
croaker 08 апреля 2018 | 14:37
Под руководством спецслужб у Виктории вдруг воспылали родственные чувства.
zhvure 08 апреля 2018 | 14:38
А пускать её бритты не хотят, чтобы не допустить встречи родственников, и соответственно просачивания правдивой информации о состоянии предателя и его дочери.