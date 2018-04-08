Жертвами ДТП с участием микроавтобуса и электрички в Крыму стали пять человек

По предварительной версии, водитель машины мог уснуть за рулем или потерять контроль из-за приступа болезни.

Столкновение микроавтобуса с поездом произошло на нерегулируемом переезде неподалеку от города Армянск. Маршрутка, следующая из Севастополя, по неустановленной пока причине выкатилась на пути прямо перед поездом. Сотрудники ГИБДД утверждают, что световая и звуковая сигнализация работала исправно, поэтому, предположительно, причиной столкновения могли стать именно действия водителя.

Среди пассажиров электрички пострадавших нет. Сам поезд с путей не сошел и по некоторым данным железнодорожное сообщение на участке «Керчь-Армянск» серьезно не нарушено. Спасателям предстоит убрать с полотна микроавтобус, который в результате удара был сильно деформирован.

По предварительным данным в результате ДТП семь человек были ранены, двое из них находятся в реанимации.