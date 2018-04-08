Памятник оперному певцу Дмитрию Хворостовскому планируют установить в Москве
Как пояснил источник «Интерфакса» в Мосгордуме, монумент является даром городу. В отношении него не действуют никакие временные ограничения, как, к примеру, в отношении мемориальной доски, — пояснил собеседник агентства. Вопрос об установке памятника Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме рассмотрит уже в этот четверг.
Где именно установят памятник, пока не уточняется. Кто подарил его, также пока не говорится.
Комментарии7
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naivnyk 08 апреля 2018 | 13:39
А Немцову вот никак... Даже на кладбище. Непорядок у Вас демшиза!
naivnyk 08 апреля 2018 | 13:41
Кстати, насколько я слышал, военные песни Хворостовского запрещены в хохляндии. Может я ошибаюсь?
hodak47 08 апреля 2018 | 13:47
naivnyk: А ты из рашляндии?...
estate_photo 08 апреля 2018 | 13:49
Кто подарил, не уточняется, кто автор, тоже не известно, что из себя представляет памятник, никто не видел, но чиновники место определят.
Хворостовский великий артист, вряд ли кто то будет возражать против достойного памятника ему и ссылаться на дурацкие ограничения по срокам, но почему опять всё делается втихую?
ppaavv 08 апреля 2018 | 13:53
estate_photo: по поводу "великого" артиста - вы поторопились? Были хоть раз на его концерте в Консерватории? Оставляет абсолютно равнодушным. При хорошем голосе и звучании. Но это - мое личное мнение.
estate_photo 08 апреля 2018 | 14:23
ppaavv: Был и не раз. В таких вопросах не стоит опираться на своё личное восприятие, оно всегда субъективно. Меня, например, абсолютно не трогает творчество Льва Николаевича Толстого, но это не мешает мне понимать, что он великий писатель. Важен масштаб человека в мировой культуре.
katrion 08 апреля 2018 | 14:00
Зачем? В Москве он не родился, не жил. Логичнее было бы в Красноярске.