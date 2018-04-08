Памятник оперному певцу Дмитрию Хворостовскому планируют установить в Москве

Как пояснил источник «Интерфакса» в Мосгордуме, монумент является даром городу. В отношении него не действуют никакие временные ограничения, как, к примеру, в отношении мемориальной доски, — пояснил собеседник агентства. Вопрос об установке памятника Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме рассмотрит уже в этот четверг.

Где именно установят памятник, пока не уточняется. Кто подарил его, также пока не говорится.