Министерство обороны России выступает за законодательное регулирование гражданских беспилотных летательных аппаратов
Как заметил в эфире «Эха» начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил, генерал-майор Сергей Бабаков, опасность дронов заключается в их массовости. Сегодня их можно купить даже в детском магазине и использовать для разных целей.
В то же время, Бабаков дал понять, что ведомство в большей степени предлагает навести порядок в правилах пользования, чем добиваться запретов.
Комментарии11
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odobryam_s 08 апреля 2018 | 13:42
Как хорошо было при совке! Ни тебе интернета, ни тебе дронов с камерами.... Этот генерал тогда едва ли школу успел закончить, как "совок" развалился, но как крепко заточен не "держать и не пущать"....
etofeasko 08 апреля 2018 | 13:50
odobryam_s:
Джонсон назвал лидера лейбористов «полезным идиотом Кремля».
Отлично рука Кремля уже не только на украине, но и бтиташек душить начинает.
бггг
cattt 08 апреля 2018 | 14:03
etofeasko: Трясутся за шкуру Пахана, верно, тряситесь!
navsegda 08 апреля 2018 | 14:08
etofeasko: рука кремля там , а член кремля у тебя в ...
kryymsdyk 08 апреля 2018 | 13:45
Делать нечего, изображаем активность.
nitinol 08 апреля 2018 | 13:50
А не пора ли ввести ещё и контору по сбору денег с населения по типу ГИБДД? И назвать также, например, ГИБДД(2) - Госинспекция по безопасности движения дронов...)))
hz6691 08 апреля 2018 | 13:51
За месяц до использования получить согласование у властей ...
kryymsdyk 08 апреля 2018 | 13:58
На самом деле над нужными участками территории управление игрушечными и видео дронами подавляется легко.
Просто мужички в МО в 1945 году застряли. А если дрон прям вражеский опасный дрон, так он ведь разрешения не спросит. Как Матиас Руст
cattt 08 апреля 2018 | 14:06
kryymsdyk: А дрон может прилететь со шприцем бутулинуса и прямо в тыковку.
oktabr 08 апреля 2018 | 13:59
Основное требование: не летать над поместьем Шувалова, а то корги гадят от страха, как Путин.
profi1962 08 апреля 2018 | 14:04
А лучше конфисковать и отдать Шойгу.