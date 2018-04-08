Министерство обороны России выступает за законодательное регулирование гражданских беспилотных летательных аппаратов

Как заметил в эфире «Эха» начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил, генерал-майор Сергей Бабаков, опасность дронов заключается в их массовости. Сегодня их можно купить даже в детском магазине и использовать для разных целей.

В то же время, Бабаков дал понять, что ведомство в большей степени предлагает навести порядок в правилах пользования, чем добиваться запретов.