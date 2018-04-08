Прокуратура РФ собирается обнародовать сведения о том, как Березовский 15 лет назад получил убежище в Великобритании

Генпрокуратура России собирается обнародовать сведения о том, как Борис Березовский 15 лет назад получил убежище в Великобритании. Глава ведомства Юрий Чайка сказал в интервью НТВ, что это станет ответом на так называемое «дело Скрипаля» в соединенном королевстве. По его словам, история с отравлением бывшего офицера ГРУ и его дочери для России не новость, с этим страна сталкивается уже в третий раз. Уже завтра генеральная прокуратура хочет продемонстрировать документы, которые будут свидетельствовать о незаконном получении Березовским британского убежища, — добавил Чайка.

Кроме того, подчеркнул генпрокурор, Москва намерена доказать, что в Лондоне еще за несколько месяцев до гибели Александра Литвиненко в 2006 году знали об угрозе его безопасности.