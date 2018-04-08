"Один человек погиб в результате пожара в небоскребе Трамп-Тауэр Трампа в Нью-Йорке"

Еще четверо пострадали, — пишет американская пресса. Президент США уже поблагодарил в своем Твиттере спасателей за их работу. В этом же здании располагается штаб-квартира бизнес-империи нынешнего главы Белого дома. Два года назад там размещался предвыборный штаб Трампа. По словам сына президента, Эрика Трампа, огонь вспыхнул на пятидесятом этаже, в жилой квартире.

В начале этого года на крыше здания произошел пожар. Пострадали два человека. Причиной стала неисправность проводки.