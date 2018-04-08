Один человек погиб в результате пожара в небоскребе Трамп-Тауэр Трампа в Нью-Йорке
Еще четверо пострадали, — пишет американская пресса. Президент США уже поблагодарил в своем Твиттере спасателей за их работу. В этом же здании располагается штаб-квартира бизнес-империи нынешнего главы Белого дома. Два года назад там размещался предвыборный штаб Трампа. По словам сына президента, Эрика Трампа, огонь вспыхнул на пятидесятом этаже, в жилой квартире.
В начале этого года на крыше здания произошел пожар. Пострадали два человека. Причиной стала неисправность проводки.
Комментарии8
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ksp_49 08 апреля 2018 | 13:37
Обгоревшую витую пару категории 5E с российским IP-адресом уже нашли?
perestarok 08 апреля 2018 | 13:45
"Один человек погиб в результате пожара в небоскребе Трамп-Тауэр Трампа в Нью-Йорке"
Если страна занимается войнами по всему миру, то внутри наступает разруха.
viktorova 08 апреля 2018 | 13:56
perestarok: и аварии на переезде.
lthmvjrhfn1 08 апреля 2018 | 14:35
viktorova: и аварии на переезде.
скорее периодические массовые расстрелы в школах и казино.
raffal 08 апреля 2018 | 13:56
perestarok: Если страна занимается войнами по всему миру, то внутри наступает разруха.
_________________
И эта реплика после Кемерово....:((
Только сегодня:
По меньшей мере, пять человек погибли в результате столкновения электрички с микроавтобусом в Крыму...число пострадавших выросло до двенадцати человек.
Великий Новгород. Пять человек, в том числе двухлетний ребенок, погибли на пожаре в частном жилом доме.
Город Данилов, Ярославской области. Погиб девятилетний ребенок . Его завалило дровами.
_____________
Это горе в России, а "патриотам" не даёт покоя намного более благополучная Америка.
perestarok 08 апреля 2018 | 14:05
raffal: "И эта реплика после Кемерово....:((
Только сегодня:
По меньшей мере, пять человек погибли в результате столкновения электрички с микроавтобусом в Крыму...число пострадавших выросло до двенадцати человек.
Великий Новгород. Пять человек, в том числе двухлетний ребенок, погибли на пожаре в частном жилом доме.
Город Данилов, Ярославской области. Погиб девятилетний ребенок . Его завалило дровами.
_____________ "
Так это ваша работа, кое-какеров.
raffal 08 апреля 2018 | 14:10
perestarok: Так это ваша работа, кое-какеров.
______________________
Как и ваша. Только голова болит за Америку, а не за Россию, только у квасных "патриотов".
lthmvjrhfn1 08 апреля 2018 | 14:38
raffal:
новость-то обсуждается из америки, а вы всё в российской луже пятой точкой торчите и торчите.