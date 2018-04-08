Водитель микроавтобуса мог нарушить ПДД, что привело к столкновению с электричкой в Крыму
Водитель микроавтобуса, столкнувшегося с электропоездом в Крыму, мог нарушить правила дорожного движения при следовании через железнодорожный переезд. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«По факту ДТП начато расследование. По одной из версий, водитель микроавтобуса выехал на железнодорожный переезд, не убедившись в безопасности движения», — сказал собеседник агентства.
В результате погибли пять человек, пятеро госпитализированы. В электропоезде пострадавших нет.
Ранее в Главном управлении МЧС по Республике Крым сообщили, что ДТП произошло на нерегулируемом переезде в Армянске.
Количество пострадавших в ДТП с маршрутным такси и электропоездом в Крыму выросло до 12 человек, в том числе пятеро погибли, сообщил ТАСС источник в медицинской сфере.
Комментарии8
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patrik05 08 апреля 2018 | 13:39
Водитель микроавтобуса мог нарушить ПДД, что привело к столкновению с электричкой в Крыму...
Само собой, что виноват водитель микроавтобуса, потому что машинист электропоезда не может притормаживать на переездах и смотреть по сторонам, не едет ли откуда машина.
naivnyk 08 апреля 2018 | 13:45
patrik05: Это даже не обсуждается. Я вообще таким ДП удивляюсь ((( Это надо быть каким упоротым, хотя может просто хохол был, что равнозначно.
serhio_25__ 08 апреля 2018 | 13:49
naivnyk: "Проскачу, сэкономлю 5 минут своей жизни". Проскачил, сэкономил. Никогда таких водил не понимал. Точно такие же и на светофорах летят и на встречку вылетают, чтобы обогнать.
kryymsdyk 08 апреля 2018 | 13:55
Сомневаюсь, что в серой зоне оккупации действуют хоть какие-то ПДД
jetsam 08 апреля 2018 | 13:51
naivnyk: неправда ваша. чисто русский.
национальная забава - "он первый свернет..."
wolzhanin 08 апреля 2018 | 13:50
Нерегулируемый железнодорожный переезд - это Россия, детка.
shakhtar 08 апреля 2018 | 13:57
wolzhanin: Дык " регулятор " один на всю РФ
serhio_25__ 08 апреля 2018 | 14:00
wolzhanin: Это есть во всем мире, что ты несешь?