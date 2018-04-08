Водитель микроавтобуса мог нарушить ПДД, что привело к столкновению с электричкой в Крыму...

Водитель микроавтобуса, столкнувшегося с электропоездом в Крыму, мог нарушить правила дорожного движения при следовании через железнодорожный переезд. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«По факту ДТП начато расследование. По одной из версий, водитель микроавтобуса выехал на железнодорожный переезд, не убедившись в безопасности движения», — сказал собеседник агентства.

В результате погибли пять человек, пятеро госпитализированы. В электропоезде пострадавших нет.

Ранее в Главном управлении МЧС по Республике Крым сообщили, что ДТП произошло на нерегулируемом переезде в Армянске.

Количество пострадавших в ДТП с маршрутным такси и электропоездом в Крыму выросло до 12 человек, в том числе пятеро погибли, сообщил ТАСС источник в медицинской сфере.