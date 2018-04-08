Православные верующие в России сегодня отмечают Пасху

В своем обращении по случаю праздника патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал соотечественников проявлять заботу.

Торжественные службы проходили накануне поздно вечером во многих храмах. Праздничные богослужения в Храме Христа Спасителя проводил сам патриарх.

А, между тем, рядом с храмом уличные спекулянты продавали билеты на эту службу, в чем убедился наш журналист Владимир Варфоломеев.

В МЧС говорят, что в целом пасхальные богослужения в стране прошли без происшествий.