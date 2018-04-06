Граждане Венгрии избирают сегодня парламент

По данным опросов, все шансы остаться у власти сохраняет правящая коалиция партии ФИДЕС и Христианская демократическая партия страны. Таким образом, действующий премьер-министр Виктор Орбан в третий раз подряд возглавит правительство. Сам политик во время своей предвыборной кампании делал упор на проблемах мигрантов.

Венгерский избиратель поддержит ФИДЕС как раз из-за отношения к мигрантам, а еще из-за ее четкой экономической и международной политики, — сказала «Эху» завотделом восточно-европейских исследований Института Европы РАН Любовь Шишелина.

Некоторые опросы говорят, что ФИДЕС может получить почти половину голосов.