Российский боец смешанного стиля впервые в истории завоевал главный титул турнира Абсолютного бойцовского чемпионата
Хабиб Нурмагомедов в Нью-Йорке одержал победу над Элом Яквинтой. Уже после оглашения результата россиянин поблагодарил соперника за бой.
Победу россиянина сложно переоценить. Остается надеяться, что это так называемая первая ласточка, и скоро у нас будет больше чемпионских титулов UFC, — сказал «Эху» вице-президент Союза ММА России Борис Бурзеев.
Между тем, Нурмагомедов в своем Инстаграме обратился к Владимиру Путину и попросил помочь бизнесмену Зиявудину Магомедову. Совладелец группы компаний «Сумма» неделю назад был арестован по делу о мошенничестве и преступном сообществе. Как напомнил боец, предприниматель помог ему и другим спортсменам из России.
Комментарии8
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olenenok_zed 08 апреля 2018 | 13:36
Российский боец (с)
хммм. Уроженец Дагестана, не?
neburzhui2 08 апреля 2018 | 13:50
Батя помню часто говорил - Бить надо.
Только силу и уважают недоумки.
nitinol 08 апреля 2018 | 14:00
neburzhui2: Уважаете только силу? Или ещё чего? Интеллект, например...
olenenok_zed 08 апреля 2018 | 14:31
neburzhui2: а кто в качестве недоумков не говорил батя?
naivnyk 08 апреля 2018 | 13:37
Противник, на редкость крепкий оказался. Хороший бой. Хотя Хабиб его конечно затягивал.
world_nail 08 апреля 2018 | 13:41
Фигня вопрос, а как там озимые восходят и колоски колосятса ли?
janychar 08 апреля 2018 | 14:00
Тоскливое было зрелище.
grossalexis_032018 08 апреля 2018 | 14:13
Ну это конечно круче чем присуждение премии имени Тьюринга ;)) Но с Магомедовым вряд ли поможет, просто надо побеждать Сечина, причем нокаутом в первом раунде.
Ребята объясните Хабибу - Пукин не читает обращения в Инстаграме. У Пукина и смартфона нет ;))