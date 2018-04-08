Российский боец смешанного стиля впервые в истории завоевал главный титул турнира Абсолютного бойцовского чемпионата

Хабиб Нурмагомедов в Нью-Йорке одержал победу над Элом Яквинтой. Уже после оглашения результата россиянин поблагодарил соперника за бой.

Победу россиянина сложно переоценить. Остается надеяться, что это так называемая первая ласточка, и скоро у нас будет больше чемпионских титулов UFC, — сказал «Эху» вице-президент Союза ММА России Борис Бурзеев.

Между тем, Нурмагомедов в своем Инстаграме обратился к Владимиру Путину и попросил помочь бизнесмену Зиявудину Магомедову. Совладелец группы компаний «Сумма» неделю назад был арестован по делу о мошенничестве и преступном сообществе. Как напомнил боец, предприниматель помог ему и другим спортсменам из России.