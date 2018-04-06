По меньшей мере 9 человек пострадали в ходе беспорядков, которые произошли в Бразилии

Столкновения были спровоцированы арестом бывшего президента страны. Возле тюрьмы, куда доставили обвиняемого в коррупции политика, собрались сотни его сторонников.

Главный герой последних дней в Бразилии – экс-президент страны Луис Инасиу Лула да Силва. В пятницу суд окончательно признал его виновным по коррупционному делу и выдал ордер на арест. А в ночь на воскресенье политик сдался властям. О намерении выполнить судебное постановление Лула да Силва объявил в Сан-Паулу со сцены, установленной перед зданием профсоюза металлургов. Именно там претендующий на участие в очередных президентских выборах политик оставался во время противостояния с властями. Сторонники бывшего главы государства попытались воспрепятствовать его отъезду, они окружили его машину, впрочем Лула смог уехать. Полицейские на вертолете доставили его на юг страну в город Куритиба. Именно там политику предстоит отбывать арест.

Люди, поддерживающие да Силву, собрались возле местного управления Федеральной полиции. Протестующих силовики разгоняли с помощью резиновых пуль, также они применили слезоточивый газ. Сообщается как минимум о девяти пострадавших.

Бывшему президенту Бразилии обвинение инкриминирует получение в качестве взятки дорогостоящего особняка от крупной строительной фирмы как благодарность за помощь в заключении контрактов с государственной нефтяной компанией Petrobras. Да Силва был приговорен к 9,5 годам тюрьмы почти год назад, однако вплоть до последних дней бывший президент вместе с адвокатами продолжал процедуру обжалования судебного решения, оставаясь на свободе.

Луис Инасиу Лула да Силва стал первым в истории страны президентом: он руководил Бразилией два срока – начиная с 2003 года. В преддверии осенних президентских выборов политик лидирует в опросах общественного мнения.

Сам экс-президент Бразилии ранее в интервью телеканалу RT настаивал, что обвинения в его адрес – это спланированная провокация. Началась она задолго до решения во второй раз баллотироваться на пост президента, — пояснял Лула да Силва.

Сторонники экс-президента сделают всё возможное для его освобождения, — сказал «Эху» главный редактор журнала «Латинская Америка» Владимир Травкин.

По мнению эксперта, вопрос, будет ли да Силва освобожден, завит, в первую очередь, к кому примкнет бразильская армия.